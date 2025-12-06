Entretenimiento

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

La cantante y el ex primer ministro canadiense publicaron imágenes en sus redes sociales, en el marco de la gira de la artista por el país asiático

Guardar
En una toma difundida por
En una toma difundida por Perry, Trudeau sonríe mientras ella prueba sushi (Instagram/Katy Perry)

Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su relación. Después de meses de rumores, apariciones discretas y una visita diplomática sorpresa, la cantante y el ex primer ministro canadiense confirmaron su romance con una serie de fotos y videos publicados en Instagram.

Las imágenes, tomadas durante la visita de Perry a Japón como parte de su Lifetimes Tour, muestran el vínculo afectuoso que han construido desde mediados de año.

La publicación hecha este sábado 6 de diciembre lleva como descripción la siguiente frase: “Tiempos en Tokio durante la gira y más”.

Entre las imágenes aparece una selfie en la que Perry y Trudeau posan mejilla con mejilla bajo la luz otoñal japonesa. La intérprete de “Fireworks” también adjuntó un video en el que ambos comparten una cena e intercambian miradas románticas.

Katy Perry “oficializa” su romance
Katy Perry “oficializa” su romance con Justin Trudeau en Instagram (Instagram/Katy Perry)

Este debut en redes llega después de varios meses en los que la pareja intentó mantener un perfil bajo.

De acuerdo con People, Trudeau “había estado cortejando” a la artista desde julio, durante sus primeras salidas en Montreal, y llegó incluso a volar a California para verla durante una pausa de su gira. “Tienen una química fácil. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso”, añadió la fuente .

La historia del romance

La posibilidad de una relación entre Perry y Trudeau comenzó a comentarse desde que fueron vistos cenando en Montreal. En ese momento, Perry acababa de separarse de su ex prometido, Orlando Bloom, en junio, con quien comparte la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau, por su parte, se había separado de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.

Las apariciones continuaron de manera intermitente durante el resto del verano, especialmente mientras Perry recorría el mundo con su Lifetimes Tour.

En octubre, Perry y Trudeau
En octubre, Perry y Trudeau hicieron su primera aparición pública como pareja al asistir al espectáculo del Crazy Horse en París (Captura de video)

En septiembre, uentes cercanas aseguraban que ambos “han decidido ser mucho más reservados al respecto” y que estaban “muy interesados el uno en el otro”.

Luego se les volvió a ver juntos en público el pasado octubre, cuando celebraron el cumpleaños número 41 de Perry asistiendo a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse.

Los paparazzi los fotografiaron como pareja, saliendo del teatro tomados de la mano y con una sonrisa en el rostro.

El hito que terminó de sacar la relación a la luz llegó durante la visita de Perry y Trudeau a Japón, donde ambos aprovecharon una pausa en la gira para reunirse con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko.

La reunión con Kishida marcó
La reunión con Kishida marcó la primera aparición política conjunta de Perry y Trudeau (X/kishida)

Dicho encuentro diplomático ocurrió el 3 de diciembre y sorprendió a los fans de la cantante, quienes no esperaban verla en una visita política.

“El ex primer ministro canadiense @JustinTrudeau visitó Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar“, escribió Kishida en X. “Cuándo él era primer ministro, colaboramos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluso formulando el ‘Plan de Acción Japón-Canadá’. Me alegra que sigamos manteniendo esta amistad de esta manera”.

Trudeau respondió al mensaje con palabras similares. “Me alegró mucho verte, @kishida230. Katy y yo estamos encantados de haber tenido la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu compromiso continuo tanto con el orden internacional basado en normas como con un futuro mejor para todos”.

Por otro lado, de acuerdo con People, una fuente cercana afirmó que la pareja ya estaba “haciendo planes para las fiestas navideñas”, pues Perry cerrará casi ocho meses de gira con una última presentación en Abu Dhabi este 7 de diciembre.

Temas Relacionados

Katy PerryJustin TrudeauInstagramEntretenimiento

Últimas Noticias

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Con 47 años, la actriz detalló cómo ciertos gestos provocan en ella una respuesta visceral y denunció que su padecimiento ha empeorado con el tiempo

La estrella de Mad Men,

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

La creadora de contenido fue retenida por presunta producción de material pornográfico en un país donde dicha actividad está prohibida

Escándalo con Bonnie Blue en

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

La nueva entrega incorpora guiños cuidadosamente integrados que revelan cómo cada personaje enfrenta el impacto emocional acumulado desde los primeros sucesos en Hawkins. ALERTA SPOILER

Diez detalles ocultos en ‘Stranger

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

El adelanto mostrado por Disney recupera elementos clásicos del campamento y presenta a los protagonistas guiando a una nueva generación en plena búsqueda de talentos juveniles

‘Camp Rock 3’ lanza su

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

El actor de “El efecto mariposa” dejó atrás el bullicio de Hollywood para enfocarse en su bienestar, logrando un impresionante nivel en una de las artes marciales más exigentes del mundo

Ashton Kutcher sorprendió a sus
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

Del estadio “más ruidoso” a otro climatizado con césped sintético: las sedes donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Tras alzar la MLS Cup con el Inter Miami, Messi logró su 47° título y se afianzó como el futbolista más ganador de la historia

La fuerte patada de Cubas a Messi en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps: el antecedente

El show de Messi para darle el título de la MLS al Inter Miami: asistencia clave para De Paul y un pase genial que enloqueció a Mascherano

TELESHOW
Maxi López dio consejos para

Maxi López dio consejos para conquistar a una mujer en el boliche y su pareja lo mandó al frente: “Aprendiste la lección”

La hija de Karina La Princesita y El Polaco se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de sus padres

La impactante transformación del Mago Black tras bajar 28 kilos en cuestión meses

El fenómeno de Aczino: del recuerdo de sus primeras batallas de rap a su polémica rima sobre Diego Maradona

Cande Ruggeri compartió su primer viaje a Disney con su hija Vita: fotos en Magic Kingdom, Epcot y los personajes favoritos

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”