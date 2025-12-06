Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

En una toma difundida por Perry, Trudeau sonríe mientras ella prueba sushi (Instagram/Katy Perry)

Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su relación. Después de meses de rumores, apariciones discretas y una visita diplomática sorpresa, la cantante y el ex primer ministro canadiense confirmaron su romance con una serie de fotos y videos publicados en Instagram.

Las imágenes, tomadas durante la visita de Perry a Japón como parte de su Lifetimes Tour, muestran el vínculo afectuoso que han construido desde mediados de año.

La publicación hecha este sábado 6 de diciembre lleva como descripción la siguiente frase: “Tiempos en Tokio durante la gira y más”.

Entre las imágenes aparece una selfie en la que Perry y Trudeau posan mejilla con mejilla bajo la luz otoñal japonesa. La intérprete de “Fireworks” también adjuntó un video en el que ambos comparten una cena e intercambian miradas románticas.

Katy Perry “oficializa” su romance con Justin Trudeau en Instagram (Instagram/Katy Perry)

Este debut en redes llega después de varios meses en los que la pareja intentó mantener un perfil bajo.

De acuerdo con People, Trudeau “había estado cortejando” a la artista desde julio, durante sus primeras salidas en Montreal, y llegó incluso a volar a California para verla durante una pausa de su gira. “Tienen una química fácil. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso”, añadió la fuente .

La historia del romance

La posibilidad de una relación entre Perry y Trudeau comenzó a comentarse desde que fueron vistos cenando en Montreal. En ese momento, Perry acababa de separarse de su ex prometido, Orlando Bloom, en junio, con quien comparte la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau, por su parte, se había separado de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.

Las apariciones continuaron de manera intermitente durante el resto del verano, especialmente mientras Perry recorría el mundo con su Lifetimes Tour.

En octubre, Perry y Trudeau hicieron su primera aparición pública como pareja al asistir al espectáculo del Crazy Horse en París (Captura de video)

En septiembre, uentes cercanas aseguraban que ambos “han decidido ser mucho más reservados al respecto” y que estaban “muy interesados el uno en el otro”.

Luego se les volvió a ver juntos en público el pasado octubre, cuando celebraron el cumpleaños número 41 de Perry asistiendo a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse.

Los paparazzi los fotografiaron como pareja, saliendo del teatro tomados de la mano y con una sonrisa en el rostro.

El hito que terminó de sacar la relación a la luz llegó durante la visita de Perry y Trudeau a Japón, donde ambos aprovecharon una pausa en la gira para reunirse con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko.

La reunión con Kishida marcó la primera aparición política conjunta de Perry y Trudeau (X/kishida)

Dicho encuentro diplomático ocurrió el 3 de diciembre y sorprendió a los fans de la cantante, quienes no esperaban verla en una visita política.

“El ex primer ministro canadiense @JustinTrudeau visitó Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar“, escribió Kishida en X. “Cuándo él era primer ministro, colaboramos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluso formulando el ‘Plan de Acción Japón-Canadá’. Me alegra que sigamos manteniendo esta amistad de esta manera”.

Trudeau respondió al mensaje con palabras similares. “Me alegró mucho verte, @kishida230. Katy y yo estamos encantados de haber tenido la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu compromiso continuo tanto con el orden internacional basado en normas como con un futuro mejor para todos”.

Por otro lado, de acuerdo con People, una fuente cercana afirmó que la pareja ya estaba “haciendo planes para las fiestas navideñas”, pues Perry cerrará casi ocho meses de gira con una última presentación en Abu Dhabi este 7 de diciembre.