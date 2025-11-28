Entretenimiento

Katy Perry recibirá una millonaria compensación tras ganar litigio por una propiedad a un veterano de guerra

La cantante ganó una disputa de cuatro años contra Carl Westcott por la compra de una mansión en California

Katy Perry tuvo una resolución
Katy Perry tuvo una resolución a su favor en la demanda por la propiedad de Montecito, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La batalla legal que Katy Perry ha enfrentado durante casi cuatro años finalmente ha llegado a una resolución significativa. La cantante de 39 años recibirá 1.8 millones de dólares luego de que un juez fallara a su favor en el caso relacionado con la compra de una mansión en Montecito, California.

El conflicto involucraba al veterano del ejército Carl Westcott, de 86 años, quien alegó que no estaba en pleno uso de sus facultades cuando acordó vender la propiedad en 2020.

El litigio se originó cuando la artista y su entonces pareja Orlando Bloom intentaron adquirir la residencia por 15 millones de dólares.

Katy Perry recibirá más de
Katy Perry recibirá más de 1.8 millones de dólares tras el litigio con Carl Westcott (Instagram/Katy Perry)

Westcott había adquirido la casa apenas dos meses antes y, según documentos judiciales citados por Daily Mail, firmó el contrato de venta mientras se encontraba en recuperación tras una cirugía mayor de seis horas.

Los abogados del veterano afirmaron que, debido al uso de opioides y analgésicos postoperatorios, se encontraba “mentalmente incapacitado” y no comprendía completamente lo que estaba firmando.

Una semana después de rubricar el acuerdo, Westcott aseguró que su claridad mental regresó conforme disminuyó la medicación, momento en el que intentó retractarse de la venta.

Sin embargo, representantes de Katy Perry y Orlando Bloom respondieron incrementando la oferta original y proponiéndole un monto mayor a lo que él mismo había pagado por la propiedad. Aun así, Carl Westcott rechazó el nuevo acuerdo, dando inicio a una batalla judicial que se extendió durante años.

Carl Westcott aseguró que Katy
Carl Westcott aseguró que Katy Perry se aprovechó de su delicado estado de salud para comprar la propiedad. (Instagram/@kameronwestcott)

El veterano, quien padece la enfermedad de Huntington, además de otros padecimientos de salud, sostenía que su estado físico y cognitivo había influido de manera decisiva en la firma del contrato.

Sin embargo, en mayo de 2024, un juez determinó que Westcott estaba “en pleno uso de sus facultades mentales” en el momento en que se completó la transacción, y que no existían pruebas contundentes que respaldaran su alegato de incapacidad. La decisión subrayó que el contrato debía “respetarse”.

Nuevos documentos judiciales obtenidos por People indican que la interprete de “Firework” tiene derecho a recibir exactamente 1,842,142.84 dólares, cifra que se desglosa en diversos conceptos relacionados con la demora en el cierre de la compra.

Entre ellos se incluyen 2.79 millones de dólares por el valor de alquiler de la propiedad durante el periodo en disputa, menos el valor del capital retenido y el interés perdido por Westcott durante ese tiempo.

Katy Perry reclamó más de
Katy Perry reclamó más de dos millones de dólares en alquiler perdido por la disputa legal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, la corte limitó los costos de reparación del inmueble durante el retraso a 259,581 dólares, la misma cantidad que el propio Westcott había propuesto anteriormente.

Katy Perry aseguró que dichas reparaciones costaban más de 1.34 millones, y solicitó que el veterano cubriera un total superior a 4.7 millones de dólares, incluyendo daños y gastos legales. La corte rechazó esa cifra, estableciendo un monto sustancialmente menor.

En relación con el pago original de la mansión, el juez explicó que el gerente comercial de la cantante, Bernie Gudvi, ya había abonado 9 millones de dólares a Westcott y retenido los 6 millones restantes del precio total.

La compensación de Katy Perry
La compensación de Katy Perry se descontará del pago faltante de la mansión. (REUTERS/Danny Moloshok)

Ahora, Gudvi podrá descontar los 1.8 millones adjudicados de esos fondos retenidos. No obstante, tendrá la oportunidad de impugnar el fallo en una audiencia programada para el 30 de diciembre.

Mientras tanto, Perry continúa con sus compromisos profesionales. La artista tiene previsto presentarse en una serie de conciertos al aire libre en el Reino Unido e Irlanda el próximo verano, incluyendo un show en el histórico Castillo de Cardiff, donde estrenará nueva música de su más reciente etapa artística.

