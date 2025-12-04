Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Dakota Johnson se consolida como una de las figuras más versátiles de Hollywood en la actualidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bajo la constante atención de los medios y el escrutinio de millones en redes sociales, Dakota Johnson se ha consolidado como una de las figuras más versátiles de Hollywood. Aunque su linaje familiar y su presencia en la industria la mantienen en el centro de la conversación pública, la actriz, productora y promotora cultural ha optado por resguardar su vida privada y enfocar su energía en proyectos que trascienden la pantalla, según relató a Elle.

Un linaje artístico y una infancia itinerante

Johnson, de 36 años, nació en una familia profundamente ligada al cine. Es hija de Don Johnson, recordado por su papel en la serie Miami Vice y películas como Django libre, y de Melanie Griffith, protagonista de títulos como Doble de cuerpo y Secretaria ejecutiva.

Por parte materna, es nieta de Tippi Hedren, célebre por su actuación en Los pájaros de Alfred Hitchcock y conocida defensora de los animales. La actriz recordó a Elle que durante los años 70, la familia convivió con un león en casa, una experiencia que marcó su infancia.

La influencia de Don Johnson y Melanie Griffith marcó la carrera de Dakota Johnson desde su infancia

La niñez de Johnson transcurrió entre mudanzas y rodajes internacionales, acompañando a sus padres por ciudades como Londres y España. “Como en cualquier infancia, fueron años increíblemente formativos. Estoy agradecida por las experiencias que tuve de niña. Pude conocer muchos lugares, personas y culturas. Eso definitivamente me moldeó”, afirmó a Elle.

No obstante, reconoció que los constantes cambios también supusieron desafíos, aunque se consideró afortunada por su crianza. A pesar de haber crecido entre cámaras, Johnson señaló que la experiencia familiar no la preparó para la industria actual, transformada por internet y las redes sociales.

De los primeros papeles al reconocimiento internacional

El debut cinematográfico de Johnson ocurrió a los 10 años bajo la dirección de su entonces padrastro, Antonio Banderas, en Locos en Alabama, compartiendo escena con su madre y su hermana Stella. A los 21 años, participó en Red social, y poco después alcanzó notoriedad mundial como protagonista de la trilogía 50 sombras de Grey, basada en las novelas de E. L. James.

La trilogía "50 sombras de Grey" catapultó a Dakota Johnson a la fama internacional como protagonista principal

Pese al éxito de la franquicia, la actriz aseguró a Elle: “No siento que me haya convertido en un nombre conocido de la noche a la mañana. Solo intentaba estar presente y sentirme agradecida”.

Tras ese ciclo, Johnson se volcó al cine independiente, colaborando en dos ocasiones con el director Luca Guadagnino en Cegados por el sol y Suspiria. “Amo a Luca. Es como alguien de mi familia y espero que podamos trabajar juntos nuevamente”, expresó a Elle.

Su filmografía incluye también La hija oscura, dirigida por Maggie Gyllenhaal, y su incursión en el universo Marvel con Madame Web, una superproducción que recibió críticas diversas, incluida la suya propia. Hasta la fecha, suma cerca de 40 películas en su carrera.

La actriz incursionó en el universo Marvel con "Madame Web", una superproducción de críticas variadas (Columbia Pictures/Sony vía AP)

Proyectos recientes y colaboraciones destacadas

En la actualidad, Johnson protagoniza Amores materialistas, dirigida por Celine Song, nominada al Oscar por Vidas pasadas. En esta comedia romántica, interpreta a una casamentera que ayuda a sus clientes a encontrar pareja, en un contexto donde las aplicaciones de citas y las expectativas materiales marcan las relaciones.

El elenco incluye a Pedro Pascal, quien da vida a un millonario, y Chris Evans, en el papel de un exnovio. “Pedro es uno de mis mejores amigos. Trabajar con él fue maravilloso porque podíamos vernos todos los días”, relató Johnson a Elle.

Simultáneamente, la actriz estrenó Amores aparte, dirigida por Michael Angelo Covino, donde explora la monogamia y las nuevas formas de relación. En esta comedia, comparte pantalla con Covino, Kyle Marvin y Adria Arjona. Sobre el trasfondo de sus últimos trabajos, Johnson reflexionó a Elle: “Creo que la gente siempre está explorando el amor y las relaciones, tratando de entenderlas. Es un viaje sin fin”.

La película "Amores materialistas" explora el impacto de las aplicaciones de citas y las expectativas materiales en las relaciones modernas (A24)

Productora y promotora de la lectura

Más allá de la actuación, Johnson ha impulsado su faceta como productora. En 2019 fundó Tea Time Pictures junto a Ro Donnelly, excolaboradora de Netflix. La productora ha lanzado títulos como Cha Cha Real Smooth, premiada en Sundance, y Papai, donde actúa junto a Sean Penn.

“Producir me mantiene muy ocupada y entretenida. Me gusta involucrarme más en los trabajos que hago. Tengo una relación de amor y odio con la actuación, pero creo que eso es común para cualquier artista”, confesó a Elle. Añadió que su mente siempre está en modo producción, incluso cuando no figura oficialmente como productora.

De Tea Time Pictures surgió el Tea Time Book Club, un club de lectura virtual que promueve autores emergentes y obras seleccionadas antes de su lanzamiento. “Empezó porque en la productora hacíamos listas de nuestros diez libros favoritos del mes o del año, además de discos, películas y programas de TV. También elegíamos obras para adaptar. Como tenemos muy buenas relaciones con muchas editoriales, creamos un club de lectura. Y comenzamos a recibir libros mucho antes de su lanzamiento para promover autores más nuevos y subrepresentados. Es algo especial”, explicó Johnson a Elle. El club utiliza imágenes de la actriz captadas por paparazzi para difundir los libros seleccionados, aprovechando su popularidad en redes.

Dakota Johnson combina su pasión por la producción y la actuación, según reveló en una entrevista con Elle (REUTERS/Yara Nardi)

Fama, privacidad y próximos proyectos

A pesar de contar con casi 8 millones de seguidores en Instagram, Johnson limita sus publicaciones a proyectos profesionales y evita exponer su vida personal. “No me siento famosa”, declaró a Elle, subrayando su esfuerzo por mantener la privacidad en un entorno donde internet y las redes sociales amplifican cada detalle de su vida. La actriz reconoció que la industria del cine ha cambiado radicalmente y que la exposición mediática es un desafío constante.

Entre los próximos estrenos de Johnson destaca la adaptación cinematográfica de Verity, novela de Colleen Hoover. En este thriller literario, interpretará a una escritora contratada para finalizar la obra de una autora de best sellers, papel que encarnará Anne Hathaway, tras un accidente que le impide continuar. Josh Hartnett completa el reparto principal. La película, ambientada en el mundo editorial, refuerza el vínculo de Johnson con la literatura y la producción audiovisual.

Según sus declaraciones a Elle, su trayectoria continúa expandiéndose entre la actuación, la producción y la promoción cultural, consolidando su presencia como una figura multifacética en el panorama internacional del cine y la cultura.