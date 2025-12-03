Cuáles fueron los artistas y canciones más escuchados en Spotify en 2025

La plataforma celebró el logro del artista urbano con este video alusivo a su influencia musical. (Créditos: Spotify)

Spotify dio inicio oficialmente a la temporada de resúmenes musicales con el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, disponible desde este miércoles 3 de diciembre.

La plataforma presentó las ya tradicionales listas de artistas, álbumes y canciones más escuchados en una experiencia renovada “más grande, audaz, cautivadora y reveladora”, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

Los usuarios ya pueden descubrir sus géneros, artistas y canciones más escuchados a lo largo de 2025.(Composición fotográfica)

¿Qué incluye el Spotify Wrapped 2025?

El Wrapped 2025 llega con una serie de novedades que buscan profundizar en los hábitos de escucha de cada usuario. Entre las funciones destacadas se encuentra edad sonora, que compara los gustos musicales del usuario con los de su grupo etario y analiza los años de lanzamiento de las canciones más reproducidas.

A esto se suma por primera vez la categoría Top álbumes, que permite revisar qué discos acompañaron a cada persona durante el año, y Top Audiobook, que muestra el género de audiolibros más consumido junto al título más escuchado en esa categoría.

Listening Age permite comparar el perfil musical de los usuarios con el de su generación (Captura)

Spotify también incorporó mensajes de escritores,como Dan Brown y Abby Jimenez, y mensajes de podcasters además de los habituales saludos de los artistas más escuchados individualmente.

Para los fans más devotos, la plataforma lanzó Fan Leaderboard, un ranking global que muestra en qué posición se encuentra cada oyente respecto a otros seguidores del mismo artista.

Otra novedad es la sección de Clubes, que divide a la audiencia en seis estilos de escucha diferentes, ofreciendo una suerte de “perfil musical”. También regresan funciones populares como Top Géneros, y la playlist de Top de canciones, que detalla cuántas veces fue reproducido cada uno de los 100 temas más escuchados por el usuario en 2025.

Además, la plataforma incluyó Listening Archive, una herramienta impulsada por IA que recopila los días más memorables de escucha del año, y Wrapped Party, una experiencia interactiva que convierte los datos de reproducción en un juego para competir entre amigos.

Bad Bunny encabezó por cuarta vez el ranking global de Spotify Wrapped. (REUTERS/Erika Santelices)

Los más escuchados en el 2025

En cuanto a los resultados globales, Bad Bunny volvió a encabezar los rankings de Spotify Wrapped, con más de 19.8 mil millones de streams en 2025. En segundo lugar quedó Taylor Swift, quien había sido número 1 en los dos años previos.

Además de liderar la lista de artistas, el puertorriqueño también se colocó en lo más alto de los discos más escuchados del año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, mientras que su álbum Un Verano Sin Ti reapareció en el Top 10 global.

La canción más escuchada del mundo fue “Die With A Smile”, el dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de reproducciones. El segundo lugar quedó para “Birds of a Feather” de Billie Eilish, seguido por éxitos de Rosé & Bruno Mars, Alex Warren y el propio Bad Bunny.

Dos colaboraciones de Bruno Mars figuran en el Top 10 global de canciones más escuchadas (Captura de video)

La plataforma también entrega rankings por país.

En Estados Unidos, Taylor Swift lideró por tercer año consecutivo el ranking de artistas más escuchados, mientras que la canción número uno fue “Luther”, la colaboración de Kendrick Lamar y SZA. El álbum más reproducido en ese país fue I’m the Problem, de Morgan Wallen.

En el Reino Unido, Swift también se quedó con el primer puesto entre los artistas más escuchados, mientras que “Ordinary”, de Alex Warren, fue la canción favorita. El disco más reproducido fue “Short n’ Sweet”, de Sabrina Carpenter.

Puedes ver las listas globales aquí:

Artista más escuchado en el 2025 a nivel global

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Las canciones más escuchadas de 2025 en el mundo

Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars “Ordinary” de Alex Warren “DtMF” de Bad Bunny “back to friends” de sombr “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast “luther (with sza)” de Kendrick Lamar “That’s So True” de Gracie Abrams “WILDFLOWER” de Billie Eilish

Los álbumes más reproducidos en el 2025 en el mundo

DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny KPop Demon Hunters de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish SOS Deluxe: LANA de SZA Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter MAYHEM de Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid de Alex Warren I’m The Problem de Morgan Wallen GNX de Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Los podcast más oídos en el 2025

The Joe Rogan Experience The Diary Of A CEO with Steven Bartlett The Mel Robbins Podcast Call Her Daddy This Past Weekend w/ Theo Von Huberman Lab Crime Junkie Modern Wisdom On Purpose with Jay Shetty The Tucker Carlson Show

Los audiolibros más escuchados en el 2025

Fourth Wing de Rebecca Yarros Lights Out de Navessa Allen Iron Flame de Rebecca Yarros A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas The House of My Mother de Shari Franke The Wedding People de Alison Espach A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas Quicksilver de Callie Hart Great Big Beautiful Life de Emily Henry