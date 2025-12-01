La razón por la que John Legend tuvo que negociar con un productor porno para no perder su nombre artístico

John Legend tuvo que buscar a Johnny Legend para no tener problemas legales en el futuro. (Créditos: REUTERS/Maja. Captura de video)

Antes de convertirse en uno de los cantantes más influyentes de su generación, John Legend era simplemente John Roger Stephens, un joven músico que trataba de abrirse camino en los inicios de los 2000.

Su transformación en “Legend”, tanto en nombre como en presencia artística, es uno de los puntos centrales del episodio inaugural de Words + Music, la nueva serie de Amazon Studios.

En este primer capítulo, el artista ganador de 13 premios Grammy repasa su infancia, su proceso creativo, su relación con su esposa Chrissy Teigen y, especialmente, el origen de su nombre artístico.

Para muchos, Legend parecía haber nacido con ese apellido, pero la realidad es más cinematográfica de lo que se creería.

John Legend reflexionó sobre el origen de su nombre. (REUTERS/Danny Moloshok)

Todo comenzó durante una colaboración con un entonces desconocido Kanye West, en la creación del álbum debut del rapero, The College Dropout, lanzado en 2004.

En aquel periodo, John Legend trabajaba junto a West y un poeta de spoken word de Chicago llamado J. Ivy. Según recuerda el cantante, Ivy quedó sorprendido por el talento del joven John Roger Stephens.

“J. me escuchó cantar, tocar y hacer todo lo que estaba haciendo en esas pistas de College Dropout, y quedó impresionado. Él dijo: ‘Hermano, vamos a tener que llamarte the legend.’”, contó.

La idea resonó inmediatamente con el cantante, quien describe que siempre tuvo un “alma vieja” y un estilo clásico. El apodo se extendió entre los músicos del círculo de West hasta que él mismo tuvo que considerar si asumirlo oficialmente.

El nombre artístico de John Legend surgió tras colaborar con Kanye West. (Foto: Eropa Press)

“Parte de mí decía: ‘¿Cómo vas a llamarte Legend si ni siquiera tienes un contrato discográfico?’. Va a hacer que la gente preste atención, y luego solo tengo que estar a la altura”, contó.

Lo que no imaginó es que el verdadero desafío sería legal. Su abogado le informó que no podría usar el nombre sin registrarlo primero. Allí surgió la sorpresa: ya existía un “Johnny Legend”, un productor de cine para adultos que también incursionaba en la música rockabilly.

“El hecho de que hiciera música y se llamara Johnny Legend significaba un posible caso de infracción de marca” explicó.

Eventualmente, ambas partes negociaron un acuerdo amistoso. “Él sería Johnny Legend y yo sería John Legend. Él no me demandaría y yo tampoco lo haría. Y cumplí mi parte: no produje porno ni hice rockabilly pretendiendo ser él”, contó.

Johnny Legend y John Legend acordaron no demandarse. (Captura de video)

Con ese obstáculo superado, la carrera del artista tomó vuelo. Firmó con Columbia Records en mayo de 2004 y lanzó su álbum debut el 28 de diciembre, el día de su cumpleaños número 26. “Y, ¿sabes qué? Realmente se sintió como un nuevo nacimiento”, dijo.

Desde entonces, acumuló éxitos, premios y colaboraciones que lo consolidaron como uno de los artistas más versátiles de su generación.

El capítulo de John Legend en Words + Music se estrenará exclusivamente en MGM+ este 30 de noviembre. Le seguirán Sheryl Crow el 7 de diciembre, Elvis Costello el 14 de diciembre y Alanis Morissette el 21 de diciembre.