Entretenimiento

La razón por la que John Legend tuvo que negociar con un productor porno para no perder su nombre artístico

El cantante repasa el origen de su nombre artístico en el lanzamiento de la serie “Words + Music”

Guardar
John Legend tuvo que buscar
John Legend tuvo que buscar a Johnny Legend para no tener problemas legales en el futuro. (Créditos: REUTERS/Maja. Captura de video)

Antes de convertirse en uno de los cantantes más influyentes de su generación, John Legend era simplemente John Roger Stephens, un joven músico que trataba de abrirse camino en los inicios de los 2000.

Su transformación en “Legend”, tanto en nombre como en presencia artística, es uno de los puntos centrales del episodio inaugural de Words + Music, la nueva serie de Amazon Studios.

En este primer capítulo, el artista ganador de 13 premios Grammy repasa su infancia, su proceso creativo, su relación con su esposa Chrissy Teigen y, especialmente, el origen de su nombre artístico.

Para muchos, Legend parecía haber nacido con ese apellido, pero la realidad es más cinematográfica de lo que se creería.

John Legend reflexionó sobre el
John Legend reflexionó sobre el origen de su nombre. (REUTERS/Danny Moloshok)

Todo comenzó durante una colaboración con un entonces desconocido Kanye West, en la creación del álbum debut del rapero, The College Dropout, lanzado en 2004.

En aquel periodo, John Legend trabajaba junto a West y un poeta de spoken word de Chicago llamado J. Ivy. Según recuerda el cantante, Ivy quedó sorprendido por el talento del joven John Roger Stephens.

“J. me escuchó cantar, tocar y hacer todo lo que estaba haciendo en esas pistas de College Dropout, y quedó impresionado. Él dijo: ‘Hermano, vamos a tener que llamarte the legend.’”, contó.

La idea resonó inmediatamente con el cantante, quien describe que siempre tuvo un “alma vieja” y un estilo clásico. El apodo se extendió entre los músicos del círculo de West hasta que él mismo tuvo que considerar si asumirlo oficialmente.

El nombre artístico de John
El nombre artístico de John Legend surgió tras colaborar con Kanye West. (Foto: Eropa Press)

“Parte de mí decía: ‘¿Cómo vas a llamarte Legend si ni siquiera tienes un contrato discográfico?’. Va a hacer que la gente preste atención, y luego solo tengo que estar a la altura”, contó.

Lo que no imaginó es que el verdadero desafío sería legal. Su abogado le informó que no podría usar el nombre sin registrarlo primero. Allí surgió la sorpresa: ya existía un “Johnny Legend”, un productor de cine para adultos que también incursionaba en la música rockabilly.

“El hecho de que hiciera música y se llamara Johnny Legend significaba un posible caso de infracción de marca” explicó.

Eventualmente, ambas partes negociaron un acuerdo amistoso. “Él sería Johnny Legend y yo sería John Legend. Él no me demandaría y yo tampoco lo haría. Y cumplí mi parte: no produje porno ni hice rockabilly pretendiendo ser él”, contó.

Johnny Legend y John Legend
Johnny Legend y John Legend acordaron no demandarse. (Captura de video)

Con ese obstáculo superado, la carrera del artista tomó vuelo. Firmó con Columbia Records en mayo de 2004 y lanzó su álbum debut el 28 de diciembre, el día de su cumpleaños número 26. “Y, ¿sabes qué? Realmente se sintió como un nuevo nacimiento”, dijo.

Desde entonces, acumuló éxitos, premios y colaboraciones que lo consolidaron como uno de los artistas más versátiles de su generación.

El capítulo de John Legend en Words + Music se estrenará exclusivamente en MGM+ este 30 de noviembre. Le seguirán Sheryl Crow el 7 de diciembre, Elvis Costello el 14 de diciembre y Alanis Morissette el 21 de diciembre.

Temas Relacionados

John Legendentretenimiento

Últimas Noticias

Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne

El productor británico recordó con dolor el momento en que recibió la noticia

Simon Cowell recordó el momento

Brendan Fraser no ha recuperado la confianza en si mismo incluso después de ganar el Oscar

El actor reconoció que, pese al éxito, sigue sintiendo que no es lo suficientemente bueno

Brendan Fraser no ha recuperado

La hija de Robert De Niro culpó a “Internet” por la muerte de su hijo Leandro

La actriz habló sobre los factores que, según ella, influyeron en la muerte de su hijo de 19 años, incluida la influencia del internet y las drogas adulteradas

La hija de Robert De

Britney Spears reapareció en Instagram con un sentido mensaje sobre su “sufrimiento”

La cantante compartió un mensaje introspectivo en Instagram, donde habló sobre escuchar a su niña interior

Britney Spears reapareció en Instagram

Ryan Reynolds confiesa cómo el fracaso de “Green Lantern” redefinió su carrera y su control creativo en Hollywood

El actor analizó los riesgos de las superproducciones, el impacto de los grandes presupuestos en la creatividad y por qué aquel traspié de 2011 marcó un punto de inflexión en su forma de elegir proyectos y asumir responsabilidades artísticas

Ryan Reynolds confiesa cómo el
DEPORTES
Lo dirigió Bianchi en Boca,

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

El fraude que engañó al

El fraude que engañó al mundo durante 40 años: la verdad oculta del “Hombre de Piltdown”

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El “Dr. Satán” de París: la macabra red de asesinatos que aterrorizó a Francia en plena guerra