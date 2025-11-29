Entretenimiento

De un comercial de muebles a ‘Stranger Things’: quién es Jake Connelly, el actor que interpreta a Derek en la temporada 5

El actor de 13 años, descubierto por los hermanos Duffer, pasó a ser el nuevo favorito de los fans

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

Con apenas 13 años, Jake Connelly se ha convertido en la nueva sensación infantil de Stranger Things. En la quinta temporada que acaba de estrenarse en Netflix, encarna con inevitable carisma y naturalidad a Derek Turnbow, un bravucón de la clase de Holly Wheeler que pronto se convierte en uno de los personajes más inesperadamente entrañables de la última temporada.

Lo sorprendente es que, antes de este debut, Connelly solo había aparecido en un pequeño comercial local de muebles de Chicago.

Connelly nunca imaginó que llegaría al elenco de la serie más popular de Netflix. Según relató a Teen Vogue, sus primeros pasos en la actuación se dieron por pura casualidad: un director de comerciales, amigo de su madre, necesitaba un niño con su perfil físico y lo invitó a participar.

“¿Por qué no? Vamos a probar”, dijo Connelly. “Me enamoré de la actuación. Me saqué unas fotos para mi portafolio y una cosa llevó a la otra: una agencia de talentos, estas audiciones y una de ellas era Stranger Things”.

Connelly también registró participación en un cortometraje llamado "Between the Silence"(Captura: Netflix)

Jamás podrá olvidar el día en que recibió la noticia de su casting. Mientras su familia se refugiaba en el sótano por una alerta de tornado, la agencia convocó una reunión virtual urgente.

“Jake, vas camino a Hawkins”, le dijeron. Según el propio actor, nunca había sentido tanta adrenalina.

La apuesta de los Duffer

Que Connelly llegara a Stranger Things en pleno cierre de la serie tuvo algo de nostalgia para Matt y Ross Duffer, quienes han comparado su incorporación con la etapa más temprana del casting.

“Jake es un niño especial. Solo había aparecido en un anuncio local de muebles en Chicago [antes de esto]. Lo descubrimos y es diferente de cómo imaginábamos a Derek originalmente; pero fue así con la mayoría de los chicos que encontramos para la serie".

Derek Turnbow (que tiene entre 11 y 12 años en la ficción) había sido concebido como un típico escolar abusivo con sus compañeros. “Un bully genérico”, recordó Matt Duffer. Pero Jake tenía algo que no podían ignorar: una mezcla de desparpajo, comic timing y encanto natural.

Los objetos ochenteros del set de su dormitorio fueron uno de los elementos favoritos de Jake durante el rodaje.(Captura: Netflix)

Por eso, igual que ocurrió con Steve Harrington en temporadas anteriores, los guionistas comenzaron a expandir su rol. “Se volvió mucho más interesante, todo gracias a Jake”, afirmó Matt a Tudum.

La decisión también respondía a un objetivo narrativo mayor: recuperar el espíritu infantil de la primera temporada. Con los protagonistas originales ya adolescentes o adultos, los Duffer buscaban introducir a “la nueva generación” para redondear la despedida del universo de Hawkins. Connelly, junto a Nell Fisher como Holly Wheeler, encajó perfectamente en ese plan.

En pantalla, el resultado habla por sí solo. En los primeros episodios de la temporada, Derek es presentado como “Dipshit Derek”: grosero, vulgar e insolente con niños y adultos por igual. Pero cuando Vecna lo convierte en uno de sus objetivos, el chico da un giro completo y emerge un inesperado héroe: “EL MVP de la temporada”, como lo han llamado en redes sociales.

El público lo adoptó de inmediato: un fan comentó en Instagram que Jake es “el personaje más divertido de la temporada 5”.(Captura: Netflix)

Según contó Connelly a Netflix Tudum, el viaje emocional del personaje se apoya en la aceptación que finalmente encuentra entre los adultos de Hawkins. “Siente que creen en él por primera vez”, dijo. De hecho, destaca la relación con Joyce (Winona Ryder), a quien describe como una figura maternal que impulsó su transformación.

El rodaje fue, para Jake, una mezcla de nervios y entusiasmo. En su primer día en el set estaba tan tenso que sentía que “le temblaban las botas”. Pero los veteranos del elenco lo acogieron con calidez.

Para romper el hielo, tuvo una tarea curiosa: comerse tres bolsas de Doritos frente a cámara.

En sus entrevistas por el estreno de Stranger Things 5, el joven talento también recordó el entusiasmo que sintió al grabar la caótica escena de batalla del MAC-Z con demogorgons, un despliegue enorme de explosiones y dobles de riesgo siendo lanzados por los aires. Lo mejor: tener “pase libre” para decir malas palabras.

