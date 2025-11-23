Logan Henderson, de Big Time Rush, fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión en pleno concierto

Logan Henderson se lesionó gravemente durante una presentación junto a Big Time Rush. (Créditos: Instagram/ Logan Henderson. Instagram/ Big Time Rush)

Logan Henderson, integrante de la banda Big Time Rush, fue hospitalizado después de sufrir una lesión considerada “bastante fuerte” durante un concierto reciente. El incidente ocurrió el pasado jueves en Cracovia, Polonia, mientras el grupo se presentaba como parte de su gira mundial In Real Life Worldwide, según informó TMZ.

De acuerdo con el medio, el cantante de 36 años se lastimó la rodilla casi al final del espectáculo. El golpe provocó un corte abierto que requirió atención médica inmediata. Instantes después del incidente, el músico abandonó el escenario, lo que generó preocupación entre los asistentes.

Videos captados por fanáticos muestran el momento en que sus compañeros de banda se dirigieron al público para explicar la situación.

“Solo queremos que sepan que Logan está bien. Tuvo una pequeña caída y queremos asegurarnos de que estará bien, así que lo están revisando detrás del escenario”, dijo uno de los integrantes en un mensaje destinado a tranquilizar a los espectadores.

Big Time Rush explicaron que Logan Henderson sufrió un accidente durante el concierto. (Foto: Instagram/@bigtimerush)

Sin embargo, Logan Henderson no regresó para concluir el espectáculo, pero horas más tarde se pronunció a través de sus historias de Instagram, clip que fue retomado por la propia banda.

En el video, el cantante agradeció al público polaco y explicó lo ocurrido. “Hola, Cracovia, gracias por un gran show. Lamento no haber podido quedarme hasta el final. Estaba divirtiéndome demasiado y me golpeé la rodilla bastante fuerte, por lo que tuvieron que llevarme a la sala de emergencias”, relató.

El artista aseguró que se encontraba fuera de peligro. “Estoy bien, me están arreglando, así que debería estar mejor en poco tiempo. Todo estará bien, me pondrán algunos puntos, pero gracias por esta noche. Los quiero, y estoy bien, así que gracias por preguntar. Los amo”, añadió en su mensaje.

Logan Henderson aseguró que se encuentra bien, pero necesitó puntos para cerrar su herida. (Instagram/Logan Henderson)

Hasta el momento, Henderson no ha confirmado si podrá reincorporarse para los próximos conciertos programados en Praga y Berlín, fechas inmediatas dentro del itinerario europeo de la gira.

Cabe recordar que Big Time Rush—formada además de Logan por Kendall Schmidt, James Maslow y Carlos PenaVega— alcanzó la fama en 2009 al protagonizar la serie homónima de Nickelodeon, en la que interpretaban versiones ficticias de sí mismos. El programa, que se emitió durante cuatro temporadas, generó una sólida base de seguidores que ha perdurado más de una década después de su final.

Tras varios recesos y regresos esporádicos, el grupo emprendió en julio su gira In Real Life Worldwide, una ambiciosa serie de conciertos que recorre múltiples países. Esta vez, los cuatro integrantes se propusieron un objetivo especial: interpretar todas las canciones que aparecieron en la serie que los catapultó a la fama.

“Tenemos realmente a los mejores fanáticos del mundo. Cuando nos sentamos a planear este tour, queríamos darles todo lo que siempre nos han pedido y con lo que han soñado”, expresó la banda en un comunicado emitido en febrero, cuando anunciaron oficialmente la gira.

Big Time Rush escuchó a sus fans y planeó la gira para complacerlos. (Instagram/@bigtimerush/@kendallschmidt)

Y añadieron: “Por eso estamos tan emocionados de recorrer el mundo para tocar cada canción de cada episodio del programa. Sabemos cuánto significan para nuestros fans, quienes escucharon muchas de ellas por primera vez viendo la serie”.

Mientras miles de seguidores esperan actualizaciones sobre la salud de Henderson y su posible regreso al escenario, el grupo continúa adelante con su agenda internacional.