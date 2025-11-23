Entretenimiento

Logan Henderson, de Big Time Rush, fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión en pleno concierto

El cantante de 36 años abandonó el escenario tras una caída en Polonia, y más tarde explicó lo que ocurrido a sus fans

Guardar
Logan Henderson se lesionó gravemente
Logan Henderson se lesionó gravemente durante una presentación junto a Big Time Rush. (Créditos: Instagram/ Logan Henderson. Instagram/ Big Time Rush)

Logan Henderson, integrante de la banda Big Time Rush, fue hospitalizado después de sufrir una lesión considerada “bastante fuerte” durante un concierto reciente. El incidente ocurrió el pasado jueves en Cracovia, Polonia, mientras el grupo se presentaba como parte de su gira mundial In Real Life Worldwide, según informó TMZ.

De acuerdo con el medio, el cantante de 36 años se lastimó la rodilla casi al final del espectáculo. El golpe provocó un corte abierto que requirió atención médica inmediata. Instantes después del incidente, el músico abandonó el escenario, lo que generó preocupación entre los asistentes.

Videos captados por fanáticos muestran el momento en que sus compañeros de banda se dirigieron al público para explicar la situación.

“Solo queremos que sepan que Logan está bien. Tuvo una pequeña caída y queremos asegurarnos de que estará bien, así que lo están revisando detrás del escenario”, dijo uno de los integrantes en un mensaje destinado a tranquilizar a los espectadores.

Big Time Rush explicaron que
Big Time Rush explicaron que Logan Henderson sufrió un accidente durante el concierto. (Foto: Instagram/@bigtimerush)

Sin embargo, Logan Henderson no regresó para concluir el espectáculo, pero horas más tarde se pronunció a través de sus historias de Instagram, clip que fue retomado por la propia banda.

En el video, el cantante agradeció al público polaco y explicó lo ocurrido. “Hola, Cracovia, gracias por un gran show. Lamento no haber podido quedarme hasta el final. Estaba divirtiéndome demasiado y me golpeé la rodilla bastante fuerte, por lo que tuvieron que llevarme a la sala de emergencias”, relató.

El artista aseguró que se encontraba fuera de peligro. “Estoy bien, me están arreglando, así que debería estar mejor en poco tiempo. Todo estará bien, me pondrán algunos puntos, pero gracias por esta noche. Los quiero, y estoy bien, así que gracias por preguntar. Los amo”, añadió en su mensaje.

Logan Henderson aseguró que se
Logan Henderson aseguró que se encuentra bien, pero necesitó puntos para cerrar su herida. (Instagram/Logan Henderson)

Hasta el momento, Henderson no ha confirmado si podrá reincorporarse para los próximos conciertos programados en Praga y Berlín, fechas inmediatas dentro del itinerario europeo de la gira.

Cabe recordar que Big Time Rush—formada además de Logan por Kendall Schmidt, James Maslow y Carlos PenaVega— alcanzó la fama en 2009 al protagonizar la serie homónima de Nickelodeon, en la que interpretaban versiones ficticias de sí mismos. El programa, que se emitió durante cuatro temporadas, generó una sólida base de seguidores que ha perdurado más de una década después de su final.

Tras varios recesos y regresos esporádicos, el grupo emprendió en julio su gira In Real Life Worldwide, una ambiciosa serie de conciertos que recorre múltiples países. Esta vez, los cuatro integrantes se propusieron un objetivo especial: interpretar todas las canciones que aparecieron en la serie que los catapultó a la fama.

“Tenemos realmente a los mejores fanáticos del mundo. Cuando nos sentamos a planear este tour, queríamos darles todo lo que siempre nos han pedido y con lo que han soñado”, expresó la banda en un comunicado emitido en febrero, cuando anunciaron oficialmente la gira.

Big Time Rush escuchó a
Big Time Rush escuchó a sus fans y planeó la gira para complacerlos. (Instagram/@bigtimerush/@kendallschmidt)

Y añadieron: “Por eso estamos tan emocionados de recorrer el mundo para tocar cada canción de cada episodio del programa. Sabemos cuánto significan para nuestros fans, quienes escucharon muchas de ellas por primera vez viendo la serie”.

Mientras miles de seguidores esperan actualizaciones sobre la salud de Henderson y su posible regreso al escenario, el grupo continúa adelante con su agenda internacional.

Temas Relacionados

Big Time RushLogan Hendersonentretenimientoaccidente

Últimas Noticias

Rebel Wilson habló sobre la demanda en su contra y el escándalo en el set de ‘The Deb’

La actriz afirmó que solo cumplió con su deber al reportar una queja de acoso, mientras Charlotte MacInnes niega categóricamente los hechos

Rebel Wilson habló sobre la

Del duelo al renacer: Oscar Isaac comparte su año más intenso en “King Hamlet”, el documental familiar

Entre despedidas, grandes estrenos y la llegada de su primer hijo, el multipremiado actor encuentra en la actuación y el amor nuevas maneras de superar la adversidad, bajo la mirada de Elvira Lind

Del duelo al renacer: Oscar

Lily Collins revela cómo la maternidad y “Emily en París” cambiaron su modo de ver la vida

La actriz británica compartió con Elle España cómo la llegada de su hija y el fenómeno de la serie redefinieron sus prioridades y la llevaron a valorar la autenticidad sobre la perfección

Lily Collins revela cómo la

Dragones, leyendas y ¿un nuevo Westeros?: Game of Thrones vuelve con más sagas e historias inéditas

Se confirmaron más episodios de “House of the Dragon” y estrenos como “A Knight of the Seven Kingdoms”. Qué se sabe de las nuevas etapas del universo creado por George R. R. Martin, que se extenderá hasta 2028

Dragones, leyendas y ¿un nuevo

¿El verdadero origen de “La bella y la bestia”?: la increíble historia de Pedro González y cómo el “síndrome del hombre lobo” inspiró el clásico

La vida de un joven y su familia, marcada por una condición genética poco habitual, mostró las limitaciones presentes en la época. Cómo la obra logró brindar una mirada original sobre la diversidad en la cultura europea

¿El verdadero origen de “La
DEPORTES
Italia venció a España en

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

TELESHOW
El viaje a Chile de

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Las primeras imágenes de Jair

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe

Premio Neville Chamberlain de Trump