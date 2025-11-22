Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp

Kevin Spacey y Johnny Depp han sido dos de los actores más relegados de la industria (Créditos REUTERS)

Cuando en octubre de 2017 estallaron las primeras acusaciones contra Kevin Spacey, el impacto en Hollywood fue inmediato y demoledor. Aunque fue absuelto en 2023 de todos los cargos, en febrero de 2025, un ex actor británico llamado Ruari Cannon lo demandó por agresión sexual ante el Tribunal Superior de Londres.

Es así que el dos veces ganador del Óscar pasó en cuestión de días de ser la figura central de House of Cards a convertirse en una presencia indeseada en la industria.

Netflix cortó vínculos de manera fulminante, Ridley Scott lo eliminó digitalmente de All the Money in the World y múltiples proyectos fueron archivados.

Actualmente, Kevin Spacey admitió en una entrevista que tiene problemas económicos derivados de su mala imagen por los escándalos sexuales, por lo que no tiene casa propia y vive en hoteles y alojamientos temporarios.

“Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”, comentó al medio The Telegraph.

Kevin Spacey admitió que se quedó sin hogar tras las acusaciones sexuales (REUTERS/Yara Nardi)

Al igual que el actor, varios nombres —por razones muy distintas— quedaron fuera del sistema. Algunos fueron condenados; otros, simplemente descartados por el peso de las acusaciones, aunque nunca pisaron un tribunal.

En todos los casos, la consecuencia fue la misma: Hollywood cerró la puerta. A continuación te damos un repaso por los juicios más mediáticos de la industria.

1. Harvey Weinstein

Harvey Weinstein permanece recluido en Nueva York (Curtis Means/Associated Press)

Si hay un nombre que simboliza la caída más estrepitosa en la historia reciente de la industria es el de Harvey Weinstein. Productor icónico de los años noventa y 2000, impulsor de múltiples ganadores del Óscar, Weinstein acumuló durante décadas denuncias de acoso, abuso y coerción sexual.

En 2017, los reportajes de The New York Times y The New Yorker destaparon más de 80 testimonios, lo que lo llevó a enfrentar un juicio histórico.

En 2020 fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York por violación y abuso sexual; luego enfrentó un segundo juicio en Los Ángeles, que sumó otra condena de a 16 años de prisión por los mismos delitos.

Sin embargo, en abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de 2020, debido a que se permitieron testimonios de mujeres que no estaban formalmente dentro de los cargos, lo que según el tribunal generó un prejuicio en el juicio

Actualmente, Harvey Weinstein se encuentra recluido en la prisión de Rikers Island, en Nueva York.

Hollywood no esperó al veredicto para expulsarlo: la Academia lo eliminó de su lista de miembros y empresas asociadas a él desaparecieron del mapa.

2. Armie Hammer

Armie Hammer perdió varios proyectos tras las acusaciones de acoso sexual (EFE)

La carrera de Armie Hammer, que prometía consolidarlo como uno de los nuevos protagonistas masculinos de Hollywood tras Call Me By Your Name, se derrumbó en 2021 luego de que múltiples mujeres difundieran mensajes privados y acusaciones relacionadas con conducta sexual inapropiada, manipulación emocional y presunto abuso.

Aunque Hammer no ha sido condenado por un delito y él niega las acusaciones, el daño reputacional fue devastador. Casi todos sus proyectos fueron cancelados, perdió papeles fundamentales en cine y televisión y se retiró de la vida pública.

3. Ezra Miller

Ezra Miller se alejó de Hollywood tras sus múltiples problemas con la policía (REUTERS/Mike Blake)

En el centro de múltiples controversias desde 2020, Ezra Miller pasó de ser la joven promesa de Warner Bros. a un problema de relaciones públicas para el estudio.

En marzo de 2022, el actor fue arrestado en Hawái por alteración del orden público y acoso tras un altercado en un bar de karaoke. Según reportes, el famoso gritó obscenidades, tomó el micrófono de una mujer que cantaba y se abalanzó sobre un hombre que jugaba dardos.

Un mes después de ese incidente, la estrella de Hollywood fue arrestado nuevamente, esta vez por agresión en segundo grado después de que la policía respondiera a una llamada alrededor de la 1:10 AM en una reunión en una residencia privada en la subdivisión Leilani Estates.

“Ezra Miller, se enfureció después de que se le pidiera que se marchara y, según los informes, arrojó una silla, golpeando a una mujer de 26 años en la frente, lo que le produjo un corte de aproximadamente media pulgada”, declaró la policía de Honolulu en un comunicado.

Aunque Warner intentó mantener The Flash como un proyecto viable, el comportamiento errático de la estrella convirtió el estreno en un acto de contención de daños.

La película fracasó, y desde 2023 la carrera de Miller quedó prácticamente detenida, pues no ha tenido ofertas de trabajo.

4. Lori Loughlin

Series protagonizadas por Lori Loughlin fueron canceladas tras el escándalo (REUTERS/Etienne Laurent)

En 2019, Lori Loughlin, famosa por Full House, se vio involucrada en el llamado college admissions scandal, una red de fraude que permitió a hijos de celebridades y empresarios acceder a universidades de élite mediante sobornos y falsificación de credenciales.

La actriz se declaró culpable, cumplió una breve sentencia en prisión y pagó multas. Aunque su caso fue menos grave que otros de esta lista, Hollywood reaccionó con contundencia.

Su personaje en Full House no regresó para la última temporada, incluso Garage Sale Mysteries y When Calls the Heart fueron canceladas tras el escándalo.

5. Danny Masterson

Danny Masterson enfrenta una condena de 30 años por violación (Associated Press)

En 2023, Danny Masterson, conocido por That ’70s Show, recibió una condena de 30 años a cadena perpetua por violación. El caso, que involucró el testimonio de varias mujeres, incluía además señalamientos de encubrimiento por parte de miembros de la Iglesia de la Cienciología.

Netflix lo había despedido de The Ranch desde 2017, pero la condena selló su destino público, ya que su nombre fue eliminado de créditos, sus agentes cortaron vínculos y las plataformas comenzaron a revisar proyectos asociados a él.

Desde mayo de 2023, el actor cumple una condena de 30 años en prisión por el delito de violación.

En febrero de 2024 Charlain Olmedo, jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, consideró que Masterson representaba un riesgo de fuga, por lo que fue trasladado a la Prisión Estatal de California, la cual es un penal de máxima seguridad.

6. Johnny Depp

Johnny Depp perdió papeles icónicos en importantes franquicias del cine tras su juicio con Amber Heard (X)

El caso de Johnny Depp es uno de los más complejos y mediáticos de los últimos años, marcado por demandas cruzadas y acusaciones de violencia doméstica de parte de su exesposa Amber Heard.

En 2018, cuando salieron a la luz las primeras declaraciones de la estrella de Aquaman, Warner Bros lo retiró de la franquicia de Animales Fantásticos, pidiéndole renunciar tras perder una demanda por difamación contra el diario The Sun en el Reino Unido.

Posteriormente, Disney congeló su participación en Pirates of the Caribbean, dejando en pausa indefinida la saga que él había convertido en un fenómeno global.

El juicio de 2022 en Estados Unidos fue un punto de inflexión: Depp ganó el caso de difamación contra Heard, mientras que ella recibió un veredicto parcial a su favor por otra declaración. Aunque legalmente salió reivindicado, Hollywood no lo reincorporó inmediatamente.

Tras el juicio, el famoso eligió centrarse en proyectos europeos e independientes como Modì: Three Days on the Wing of Madness (2024), una película biográfica dirigida por él, sobre el pintor Amedeo Modigliani.

En abril de 2025 se anunció que Johnny Depp se encuentra en medio del rodaje de Day Drinker, un thriller que protagonizará junto a Penélope Cruz.

7. O. J. Simpson

La carrera deportiva de O.J. Simpson se vino abajo tras su juicio de asesinato (Associated Press)

El 12 de junio de 1994, cuando su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman fueron hallados brutalmente asesinados afuera del condominio de ella en Brentwood, Los Ángeles.

Los investigadores identificaron a O. J. Simpson como principal sospechoso luego de encontrar sangre en la escena que coincidía con él y, a la vez, rastros de las víctimas en su casa y su vehículo.

Antes de entregarse, el jugador de la NFL protagonizó el momento que marcó al caso: una persecución televisada en una camioneta Ford Bronco blanca, seguida en vivo por unos 95 millones de espectadores, hasta que finalmente se rindió ante la policía.

La fiscalía presentó un fuerte caso basado en ADN, historial de violencia doméstica y un supuesto motivo ligado a celos y control. Sin embargo, la defensa logró sembrar dudas sobre la manipulación y manejo de la evidencia, especialmente al cuestionar el comportamiento del detective Mark Fuhrman y aludiendo a racismo institucional dentro del departamento de policía.

El 3 de octubre de 1995, el jurado declaró a O. J. Simpson no culpable de los asesinatos, sin embargo su carrera no volvió a ser la misma.

Años después, en 2007, fue arrestado por robo a mano armada en Las Vegas y condenado a 33 años de prisión, aunque recuperó la libertad en 2017 tras obtener libertad condicional. O. J. Simpson murió el 10 de abril de 2024, a los 76 años.