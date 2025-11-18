Entretenimiento

Denise Richards rompe el silencio tras el proceso judicial contra su exesposo Aaron Phypers

Richards reapareció públicamente días después del fallo que le concedió una orden de restricción por cinco años

Denise Richards se reencontró con
Denise Richards se reencontró con fans de RHOBH en una convención (Composición/Captura Bravo YouTube/Instagram)

Denise Richards regresó a BravoCon 2025 en medio de uno de los capítulos más difíciles de su vida personal.

La actriz y exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills (RHOBH) habló por primera vez en público tras la decisión judicial que le otorgó una orden de restricción permanente de cinco años contra su exesposo, Aaron Phypers, a quien acusa de múltiples episodios de violencia física y emocional durante su matrimonio.

Durante el panel Bravo2Bravo del domingo 16 de noviembre, Richards (54) compartió escenario con Brittany Cartwright, Luann de Lesseps y Kim Zolciak. Ahí habló brevemente sobre cómo ha enfrentado el caso contra su exesposo y el impacto mediático de su separación.

“Estoy bien”, recogió PEOPLE. “Es un proceso. Tengo un sistema de apoyo increíble. Muchas gracias”.

Richards evitó entrar en polémicas,
Richards evitó entrar en polémicas, pero sí destacó lo desafiante que ha sido enfrentar la situación “en público” (Instagram)

La estrella también reflexionó sobre la presión de vivir bajo el escrutinio público. “Estar en los tabloides es muy abrumador”, afirmó. A la vez, argumentó que la fama suma complicaciones al pasar momentos personales delicados.

Cuando tienes que enfrentarlo por primera vez, es muy difícil… es distinto porque en los realities, nuestra vida personal está ahí afuera. En la televisión de realidad no puedes fingir que algo no está pasando”.

Su posible regreso a ‘The Real Housewives of Beverly Hills’

Richards también sorprendió al mostrarse dispuesta a volver como “ama de casa a tiempo completo” en RHOBH, luego de haber sido parte del elenco principal en las temporadas 9 y 10.

Cabe mencionar que Bravo ya confirmó que la exchica Bond aparecerá en al menos un episodio de la nueva temporada 15, donde hablará directamente de su divorcio. Ello aumentó las expectativas sobre un posible regreso más estable al reality.

Estamos conversando sobre algunas cosas”, dijo durante otro panel en BravoCon.

Richards mantiene lazos estrechos con
Richards mantiene lazos estrechos con varias integrantes de RHOBH, lo que facilita su potencial regreso.(Bravo)

La actriz mantiene fuertes lazos con las integrantes del programa. De acuerdo con una fuente citada por PEOPLE, Richards “todavía tiene muchas conexiones dentro del elenco… es muy cercana a Sutton, mantiene una buena relación con Kyle e incluso arregló las cosas con Erika recientemente”.

Ese contexto hizo propicio que Richards participe en un episodio del programa, dado el interés público por conocer su versión.

Aaron Phypers y la decisión del juez

Las apariciones públicas de Richards se producen días después de que, el 7 de noviembre, un juez fallara a su favor otorgándole una orden de restricción permanente contra Phypers, válida hasta el 7 de noviembre de 2030.

Para argumentar su caso, la actriz presentó en la corte varios testimonios detallando años de presunto abuso físico.

Uno de los episodios de agresión habría ocurrido el 17 de enero de 2022, cuando, según su relato, terminó con un ojo morado tras una discusión.

Denise Richards adjuntó fotografías de
Denise Richards adjuntó fotografías de los presuntos episodios de abuso doméstico (Superior Court of California)

Meses después, entre marzo y mayo de ese mismo año, aseguró que Phypers la “estrelló contra la pared de concreto” en el carport de su centro de bienestar, y tuvo una fuerte contusión en la cabeza por el impacto.

La sustentación del caso adjunta también otras denuncias de violencia emocional y amenazas, como los momentos en los que, según dijo, él “a menudo amenazaba con arrojarme por las ventanas y por los balcones” cuando ella se encontraba debilitada tras someterse a cirugías estéticas. Richards también denunció la filtración de fotos privadas presuntamente obtenidas luego de que Phypers robara su laptop.

Por su parte, Phypers negó rotundamente haber agredido a su exesposa desde que se hizo público el caso. Sin embargo, la argumentación de sus abogados no convenció a la corte.

Aaron Phypers, exesposo de Denise
Aaron Phypers, exesposo de Denise Richards, sostiene que no ejerció violencia contra la actriz (Redes sociales)

Desde mi perspectiva, esto es un caso bastante clásico de violencia doméstica… No puedes tomar cosas privadas y lanzarlas al mundo así, sin consecuencias. No puede haber un argumento válido de que su tranquilidad puede ser perturbada solo porque tenía una página de contenido para adultos o porque posó para Playboy”, evaluó el juez a cargo.

La orden judicial establece que Phypers no puede contactar a Richards, ni hostigarla o perturbar su tranquilidad, y tampoco puede adquirir o poseer armas de fuego.

Además, debe devolver la laptop de la actriz y eliminar cualquier fotografía, video o archivo personal de ella almacenado en sus dispositivos o en su cuenta de iCloud. La resolución también le prohíbe compartir imágenes o información de Richards con la prensa.

