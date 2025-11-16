Entretenimiento

Así fue el emotivo tributo de KISS al fallecido Ace Frehley durante su primer concierto en 2 años

El público en Virgin Hotels Las Vegas se unió en un momento de quietud para recordar al icónico Spaceman

La banda tuvo un gesto simbólico antes de comenzar su concierto en Las Vegas

KISS volvió a los escenarios después de casi dos años de silencio y lo hizo con un gesto emocionante para los fanáticos de la banda.

Antes de iniciar el setlist que tenían preparado para su concierto acústico del 14 de noviembre, los músicos se tomaron unos minutos para rendir homenaje a la memoria de Ace Frehley, el guitarrista original de la banda y una de sus figuras más emblemáticas, que falleció el 16 de octubre a los 74 años.

El recital tuvo lugar en un formato inusual para la banda: un show al aire libre y sin su icónico maquillaje. Fue parte del evento KISS Kruise: Landlocked in Vegas, su primera actuación “sin máscaras” tras su retiro de las giras en 2023.

Al público reunido en el Virgin Hotels Las Vegas se les entregó velas eléctricas, accesorios destinados al tributo a Frehley.

Paul Stanley pide al público levantar velas en honor a Ace Frehley durante el primer show “unmasked” de KISS en casi dos año (Captura de video/A&E Television Networks)

Paul Stanley, frontman de KISS, abrió el concierto pidiendo al público levantar las velas en honor a su colega. “Antes de empezar, solo queríamos tomarnos un momento para pensar en alguien que está en la base de formación de esta banda. Y estamos hablando de Ace”, dijo el vocalista a la audiencia.

Sin duda tuvimos diferencias, pero de eso se trata la familia. ¿Por qué no nos tomamos un momento, un poco de silencio, para pensar en él mirándonos desde arriba —desde (el planeta) Jendell, probablemente—? Tengamos un momento para Ace. Velas arriba”, instruyó desde la plataforma.

El show —el primero de KISS desde diciembre de 2023— incluyó un set acústico de 11 canciones, entre ellas varios temas que tuvieron participación de Frehley y ahora son pilares del repertorio del grupo.

El set acústico de 11 canciones incluyó clásicos que Frehley ayudó a inmortalizar en la primera era de la banda (Captura de video)

El setlist estuvo compuesto por:

  • Comin’ Home
  • See You Tonite
  • A World Without Heroes
  • Hard Luck Woman
  • Christine Sixteen
  • Nothin’ to Lose
  • Goin’ Blind
  • Hide Your Heart
  • Plaster Caster
  • Beth
  • Love Her All I Can

El concierto inauguró oficialmente el fin de semana del KISS Kruise: Landlocked in Vegas, un evento especial para el KISS Army que celebra las cinco décadas de la banda y la trayectoria de sus integrantes.

Ace Frehley fue uno de los cimientos de KISS desde su creación en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Tocó en los primeros nueve discos de la banda y regresó en 1996 para la histórica reunión, permaneciendo hasta 2002. Aunque no participó en la gira de despedida de 2022, su influencia musical y estética se siente aún en la identidad del grupo.

Ace Frehley sostiene su premio después de que la banda de rock fuera admitida en la 29ª ceremonia anual de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll (REUTERS/Lucas Jackson)

Frehley murió el 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una caída en su casa. Aunque inicialmente no se revelaron detalles, un examen médico posterior confirmó que el guitarrista murió a causa de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída. Según el informe forense, el músico sufrió contusiones, fracturas en la parte posterior del cráneo, hemorragias y un hematoma subdural. Se mencionó además que se produjo un derrame cerebral.

Su estado de salud había sido motivo de preocupación semanas antes: el músico había cancelado su gira 2025 por “problemas médicos” y se había retirado de una feria en California tras sufrir otra caída. Tras una segunda caída más grave, fue puesto en soporte vital. Su familia tomó la decisión de desconectarlo del ventilador casi dos semanas después.

El guitarrista fue despedido en un funeral privado en Yonkers el 21 de octubre y enterrado al día siguiente en Woodlawn Cemetery, en el Bronx.

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática