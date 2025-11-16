Alan Ritchson se niega a frenar pese al dolor y preocupa por el extremo esfuerzo físico que pone en “Reacher”

Alan Ritchson desafía las advertencias médicas y mantiene su exigente ritmo de trabajo en "Reacher" (Créditos: Prime Video)

El dolor físico no ha logrado frenar la determinación de Alan Ritchson. A sus 43 años, el protagonista de Reacher ha decidido ignorar las advertencias de los médicos y continuar con un ritmo de trabajo que desafía los límites del cuerpo humano, según recoge Espinof.

Pese a las lesiones y el agotamiento acumulado por su participación en la exitosa serie de Prime Video y en la reciente película Juego de niños, el actor mantiene intacto su compromiso con las escenas de acción y rechaza cualquier sugerencia de tomarse un descanso.

Ritchson ha manifestado abiertamente su negativa a reducir la intensidad de su trabajo, incluso cuando los especialistas le han recomendado parar para evitar daños mayores. “No quiero operarme después de cada temporada”, afirmó el actor, quien tuvo la oportunidad de relajarse durante el rodaje de Juego de niños, pero optó por aumentar la exigencia física.

Según relata Espinof, la película no estaba pensada originalmente como una producción de acción, pero su llegada al proyecto cambió el enfoque: “Vamos, veamos hasta dónde podemos llegar y cuánta acción podemos incluir”.

El compromiso de Alan Ritchson con las escenas de acción permanece intacto pese a lesiones y agotamiento (REUTERS/Remo Casilli)

Lesiones inesperadas y riesgos constantes

Las exigencias físicas de sus papeles han dejado huella tanto en él como en su equipo. Ritchson explicó que las lesiones suelen aparecer en los momentos menos esperados. “Nunca son las acrobacias que esperas que duelan las que duelen. Siempre son las pequeñas”, comentó.

Durante una escena en la que debía placar a su hijo en la ficción, tanto él como su doble, Ryan Tarran, resultaron heridos: llegó a fracturarse un dedo al intentar protegerlo y pidió ayuda a Ritchson para recolocarlo. “Yo hice lo mismo. Nunca son las que esperas”, añadió el actor, subrayando la imprevisibilidad y el riesgo constante en este tipo de rodajes.

El propio Ritchson reconoce que su implicación en el género de acción va más allá de lo habitual. “Amo lo que hago y no quiero parar. No hay nada en mí que me diga que quiero tomarme un descanso”, declaró.

El compromiso de Alan Ritchson con las escenas de acción supera lo habitual en la industria cinematográfica (Créditos: Prime Video)

Su motivación no se limita a la interpretación, sino que busca expandir los límites del cine de acción y desarrollar nuevos lenguajes visuales y de diseño. “Tenía a todos esos médicos a mi alrededor diciéndome: ‘Necesitas tomarte un descanso’, y yo les decía: ‘No quiero tomarme un descanso’”, relató, evidenciando su resistencia a cualquier pausa.

Consecuencias físicas y el futuro de “Reacher”

Las consecuencias de este esfuerzo continuado ya se reflejan en su estado físico. Ritchson confesó que, tras someterse a una resonancia magnética y una tomografía computarizada, los resultados no fueron alentadores.

“Me siento como cualquier persona de 43 años, solo que peor en muchos sentidos. Me acaban de hacer una resonancia magnética y una tomografía computarizada porque me duele todo”, explicó.

Un cirujano de columna de prestigio le transmitió un diagnóstico contundente: “He tratado a muchísimos atletas profesionales, y tu cuerpo está exactamente igual, o peor”.

El actor recordó que muchos deportistas se retiran a principios de los 30 porque sus cuerpos ya no resisten, mientras que él continúa activo y experimenta en carne propia las secuelas de la exigencia física.

A pesar de estos avisos, Ritchson mantiene su objetivo de seguir al frente de Reacher y de adaptar todas las novelas de la saga de Lee Child para televisión. Su determinación plantea interrogantes sobre los riesgos que asume y el futuro de la franquicia, especialmente si su salud se ve comprometida.

Espinof destaca que el actor no muestra señales de querer detenerse, aunque el desgaste físico podría condicionar su continuidad en el proyecto.

El compromiso de Ritchson con adaptar todas las novelas de Lee Child para la pantalla chica desafía los límites físicos del actor (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El propio Ritchson ha expresado su deseo de llevar a la pantalla todas las historias de Jack Reacher, pero el desafío será mantener ese compromiso sin que su cuerpo le obligue a abandonar antes de tiempo. La incógnita sobre si podrá cumplir ese objetivo permanece abierta, mientras la saga y sus seguidores esperan que la pasión del actor no se convierta en un obstáculo insalvable para su futuro en la serie.