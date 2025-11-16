Actor de “Grey’s Anatomy” reveló que padece cáncer de próstata

James Pickens Jr. compartió públicamente su diagnóstico de cáncer de próstata y resaltó la importancia de los controles médicos preventivos para detectar la enfermedad a tiempo (ABC)

James Pickens Jr. reveló que fue diagnosticado cáncer de próstata, un anuncio que coincide con la confirmación reciente en la serie Grey’s Anatomy de que el personaje que interpreta, el doctor Richard Webber, atraviesa la misma enfermedad en la ficción.

El actor compartió detalles sobre su diagnóstico y el proceso que siguió tras conocer la noticia.

“No es el tipo de noticia que uno quiera escuchar, pero debo decir que el cáncer de próstata ha estado presente en mi familia”, reconoció durante una entrevista con Black Health Matters.

En ese sentido, indicó que su padre, varios tíos y un primo de 90 años han sido diagnosticados con la misma condición, pero afirmó que, hasta donde sabe, ninguno ha fallecido a causa de la enfermedad.

La historia familiar llevó a Pickens a adoptar una actitud preventiva, realizándose exámenes físicos anuales durante más de tres décadas e iniciando las pruebas de antígeno prostático específico (PSA) desde que tenía 41 años.

El actor de “Grey’s Anatomy” reveló que la historia de cáncer de próstata en su familia lo motivó a realizarse exámenes regulares durante años (ABC/BOB D'AMICO)

“Mi urólogo me dijo: ‘Como fuiste tan diligente en ese aspecto de tu salud, fue una ventaja. Pudimos detectarlo muy temprano porque te hacías los análisis’”, destacó en su testimonio.

El diagnóstico se produjo durante un chequeo general en enero, cuando los médicos advirtieron niveles elevados de PSA.

Tras consultar a un especialista, se le efectuó una resonancia magnética en la que se identificó “algo sospechoso”, relato que después fue confirmado mediante una biopsia y una tomografía (PET), determinando que el tumor no se había expandido más allá de la próstata.

Frente a este escenario, el artista optó por una prostatectomía radical asistida por cirugía robótica. Según su relato, “logramos detectarlo muy temprano, así que consideraron que esa sería la mejor opción”.

Y agregó que los médicos encontraron una variante inusual del cáncer, lo que justificó un seguimiento particularmente cuidadoso: “Era lo suficientemente raro como para que quisieran asegurarse de revisar cada detalle. Pero no habían visto uno que se detectara tan pronto como el mío”.

Tras detectar niveles elevados de PSA en enero, Pickens eligió someterse a una prostatectomía radical tras la detección temprana de un tumor (ABC)

La experiencia llevó a James Pickens Jr. a reflexionar sobre la importancia de hablar abiertamente de temas de salud, especialmente en hombres afroamericanos.

“Tal como lo vemos y entendemos con la comunidad médica, especialmente como hombres afroamericanos, sabemos la historia que esto tiene y ese temor que viene de tiempo atrás relacionado con las pruebas y la revisión física”, sostuvo en relación a la concientización sobre esta afección con la que lidian muchos hombres.

El actor ha participado en campañas de sensibilización junto a Black Health Matters, promoviendo la importancia de la detección temprana y del acceso regular a exámenes médicos.

“Uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida. Para los hombres de raza negra, el riesgo es incluso mayor. Por fortuna, el cáncer de próstata se puede tratar en gran medida, pero la detección temprana es la clave, y a veces no hay síntomas visibles”, detalló Pickens durante un video promocional de la organización.

“Hoy soy una prueba viviente de que la detección temprana funciona. Si eres negro o si existe un historial familiar de cáncer de próstata, habla con tu médico sobre realizarte pruebas a partir de los 40 años”, añadió en el mismo mensaje dirigido a la comunidad.

El intérprete de Richard Webber utilizó su experiencia personal y profesional para promover conciencia sobre la prevención del cáncer de próstata en la comunidad (ABC)

La divulgación de James Pickens Jr. acerca de su diagnóstico contribuye a visibilizar el cáncer de próstata, así como la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Curiosamente, su labor como activista se complementa con la trama de Grey’s Anatomy, cuya nueva temporada profundizará en el recorrido de su personaje en su tratamiento contra el cáncer de próstata y cómo esta enfermedad afecta diversos aspectos de su vida.