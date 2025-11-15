Allison Mack reveló detalles de la dieta extrema a la que fue sometida durante su tiempo en la secta NXIVM

La periodista Natalie Robehmed señaló que el peso de Allison Mack, de entre 47 y 49 kilos, estaba muy por debajo del rango saludable para su estatura

Allison Mack, conocida por su papel en la serie Smallville, ofreció nuevos detalles sobre las condiciones “bastante extremas” que siguió mientras formaba parte del grupo NXIVM, liderado por Keith Raniere, hoy encarcelado. En el tercer episodio del podcast “Allison Mack After NXIVM”, la actriz de 43 años describió el régimen físico y alimentario al que fue sometida, así como la presión psicológica que experimentó para mantener un peso extremadamente bajo, entre 105 y 107 libras (aproximadamente entre 47 y 49 kilos).

Mack relató que cada día comenzaba con duchas frías de “un minuto” antes de pesarse con la finalidad de obtener lo que consideraba una lectura más precisa de su peso. Además, explicó que anotaba meticulosamente todas sus actividades diarias, incluyendo horarios y objetivos, y que debía solicitar permiso a Raniere para organizar su agenda. “Cada cosa que hacía tenía un propósito en mi desarrollo personal”, señaló. El control del peso era fundamental dentro del sistema impuesto por el líder.

La periodista y presentadora de podcasts Natalie Robehmed explicó que, considerando que Mack mide 1,65 metros, ese peso era significativamente inferior al rango saludable. Según la especialista, para conseguirlo Raniere sometió a Mack a una dieta de apenas 500 calorías al día, lo que describió como “básicamente un régimen de inanición”.

Régimen extremo de alimentación y ejercicio

Mack detalló que no tenía permitido comer nada después de las 5 de la tarde, y que realizaba extensas rutinas de ejercicio con esa mínima ingesta calórica. “Corría seis millas al día. Me encantaban las medias maratones, así que corría al menos seis millas con solo 500 calorías”, recordó. Además, afirmó que practicaba yoga diariamente, actividad que mantuvo durante aproximadamente seis años consecutivos.

Respecto a sus comidas diarias, Mack describió un menú rígido y repetitivo: para el desayuno consumía calabaza kabocha, yogur griego natural desnatado, un poco de miel, mantequilla de almendras y algunos arándanos. Para el almuerzo ingería una ensalada y por la noche cenaba fideos de cristal con col rizada, jalapeños y más calabaza kabocha, según los detalles proporcionados por Robehmed en el podcast.

La actriz recordó que llegó a presentar cambios físicos visibles debido al consumo excesivo de calabaza. “Se me pusieron las palmas de las manos naranjas, se me puso la cara naranja”, señaló. Su madre le advirtió que no tenía que comer tanta calabaza, pero dentro de NXIVM sentía la obligación de continuar con el plan impuesto.

Hambre constante y conductas compulsivas

Mack afirmó que masticaba grandes cantidades de chicle para intentar controlar el hambre que experimentaba durante todo el día. “Solo masticaba chicle de canela, porque no lleva aspartamo, así que seguía comiendo sano”, relató. Sin embargo, el consumo excesivo le provocó irritación en la boca, ya que la canela llegaba a quemar los tejidos. “Me metía un paquete entero a la vez”, explicó, señalando que lo acompañaba con agua con gas para intentar disminuir la sensación de vacío.

Además, los lunes eran días de ayuno completo: dejaba de comer a las 5 de la tarde del domingo y no volvía a ingerir alimentos hasta las 5 de la mañana del martes. Durante ese periodo asegura que pasaba frío constantemente. “Siempre llevaba bufandas enormes porque siempre tenía frío. Estaba tan delgada que podía juntar los dedos alrededor de mi cintura. Era anoréxica”, afirmó.

El impacto psicológico del control alimentario fue uno de los elementos que Mack subrayó en su testimonio, señalando que el peso y la privación se utilizaban como herramientas de obediencia y manipulación dentro de la estructura de NXIVM.

Consecuencias legales y situación actual

Allison Mack fue detenida en 2018 y posteriormente condenada a tres años de prisión por su participación en NXIVM y por su colaboración con Keith Raniere. La actriz fue liberada en julio de 2023 tras cumplir 21 meses de sentencia. Raniere, por su parte, cumple una condena de 120 años de prisión por cargos relacionados con tráfico sexual, trabajo forzoso y crimen organizado.

Recursos de ayuda y prevención

