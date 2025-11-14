Latin Grammy 2025: Lista completa de los ganadores

Bad Bunny se llevó el último premio de los Latin Grammy. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Latin Grammys 2025 han comenzado y, desde la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, las primeras sorpresas y celebraciones ya empiezan a tomar forma. Con los nombres de Vicente García, Bobby Pulido y varios favoritos del público resonando entre los primeros ganadores, esta edición se perfila como una de las más vibrantes y diversas de los últimos años.

La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, tiene los reflectores especialmente puestos en Bad Bunny, quien lidera la lista de nominados gracias a su álbum Debí tirar más fotos. Con esta expectativa, la audiencia sigue minuto a minuto cada actualización mientras la industria reconoce lo mejor de la música latina.

Álbum del Año

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Puñito de Yocahu – Vicente García

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Al romper la burbuja – Joaquina

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Caju – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Raíces – Gloria Estefan

Palabra de to’s (SECA) – Carín León

Mejor Nuevo Artista

GANADOR: Paloma Morphy

Annasofia

Juliane Gamboa

Yerai Cortés

Alleh

Sued Nunes

Camila Guevara

Isadora Sofía Figueroa

Ruzzi

Alex Luna

Mejor Canción Pop

GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Te quiero – Nicole Zignago

Bogotá – Andrés Cepeda

Querida yo – Yami Safdie & Camilo

Soltera – Shakira

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso

La Plena – W Sound 05 & Beele

Roma – Jay Wheeler

Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki

Grabación del Año

GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Ao Teu Lado – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Baile inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Lara – Zoe Gotusso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler

Si antes te hubiera conocido – Karol G

Canción del Año

GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Cancionera – Natalia Lafourcade

Veludo Marrom – Liniker

Baile inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Otra noche de llorar – Mon Laferte

Bogotá – Andrés Cepeda

Mejor Canción Urbana

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Cosas pendientes – Maluma

En La City – Trueno y Young Miko

La Mudanza – Bad Bunny

Xq Eres Así – Álvaro Díaz

Bad Bunny ganó un Latin Grammy Award por "Dbí tirara más foto". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor Álbum de Música Urbana

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Naiki – Nicki Nicole

Underwater – Fariana

Elyte – Yandel

MPC – Papatinho

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles

Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

Mejor Álbum Tropical Tradicional

GANADOR: Raíces – Gloria Estefan

Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Cuarto Azul – Aitana

Palacio – Elsa y Elmar

Al romper la burbuja – Joaquina

En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose

Mejor Álbum Pop Tradicional

GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda

Cursi – Zoe Gotusso

Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Después de los 30 – Raquel Sofía

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah

Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu

Qqqq – Ela Minus

Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Mejor Interpretación Reggaeton

GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido

Dile A Él – Nicky Jam

Brillar – Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón

Bad Bunny ganó un Latin Grammy por "Voy A Llevarte Pa Pr". REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

GANADOR: Fresh - Trueno

El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion

Parriba – Akapellah & Trueno

Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero

Thc – Arcángel

Mejor Canción Cantautor

GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade

aeropuerto – Joaquina

Amarte sin que quieras irte – Camilú

Como Un Pájaro – Silvana Estrada

Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Mirada – Ivan Cornejo

Leyenda – DannyLux

Evolución – Grupo Firme

Incómodo – Tito Double P

Compositor del Año

GANADOR: Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Productor del Año

GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

Matheus Stiirmer

Edgar Barrera

Andres Torres

Mauricio Rengifo

Rafa Arcaute y Federico Vindver fueron galardonados como productores del año. (Captura de video)

Mejor Canción Cantautor (compositores)

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

aeropuerto – Joaquina

Amarte sin que quieras irte – Camilú

Como Un Pájaro – Silvana Estrada

Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum Cantautor

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura

Relatos – Ale Zéguer

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

el cuerpo después de todo – Valeria Castro

Mejor Canción Tropical

GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cariñito – Techy Fatule

Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana

Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa

Si Volviera Jesús – Victor Manuelle

Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades

La Foto – Luis Enrique

Mejor Álbum Merengue/Bachata

GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera

El más completo – Alex Bueno

Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa

De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo

Baila Kolombia – Los Cumbia Stars

Son 30 – Checo Acosta

Mejor Canción Alternativa

GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

(Sola) – Paloma Morphy

Joropo – Judeline

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

El Ritmo – Bandalos Chinos

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron un Latin Grammy. (Captura de video)

Mejor Álbum de Música Alternativa

GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Daisy – Rusowsky

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia

Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi

Bodhiria – Judeline

Mejor Canción de Rock

GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez

Legado – A.N.I.M.A.L

TRNA – Ali Stone

VOLARTE – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

GANADOR: Ya Es Mañana – Morat

Vándalos – Bandalos Chinos

Malhablado – Diamante Eléctrico

Malcriado – Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

R – RENEE

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)

Guitar Concerto – Giovanni Piacentini

I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho

Mejor Diseño de Empaque

GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)

Cuba And Beyond – varios

Gigante – Leiva

Masters Of Our Roots – varios

Por Esas Trenzas – Daniela Tomas

Mejor Álbum de Música Banda

GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada – Banda MS

Mejor Álbum de Música Infantil

GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos

Buscapié – Luis Pescetti

Jirafas – Rita Rosa

Aventuras De Caramelo – Malibu

Cenas Infantis – Palavra Cantada

Los Nuevos Canticuentos ganaron el Latin Grammy Award 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

GANADOR: Caju – Liniker

Só Quero Ver – BK’ & Evinha

Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento

A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner

Mejor Álbum de Rock

GANADOR: Novela – Fito Paez

Luna en obras – Marilina Bertoldi

Legado – A.N.I.M.A.L

Gigante – Leiva

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Salsa

GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa

Big Swing – José Alberto “El Canario”

Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado

Mejor Canción de Pop/Rock

GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Ángulo Muerto – Leiva

Lucifer – Lasso

no llames lo mio nuestro – Joaquina

Tu Manera De Amar – Debi Nova

Un último vals – Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera

Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio

Golden City – Miguel Zenón

Mejor Álbum de Tango

GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto

Colángelo… Tango – José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín – Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma

Mejor Álbum de Música Flamenca

GANADOR: Flamencas – Las Migas

Azabache – Kiki Morente

Sangre Sucia – Ángeles Toledano

KM.0 – Andrés Barrios

Las Migas ganaron un Latin Grammy 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

Mejor Álbum Folclórico

GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón

#Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue

Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe – Julieta Rada

Conjuros – Susana Baca

Mejor Álbum Cristiano en Español

GANADOR: Legado – Marcos Witt

Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed

Exaltado – Marco Barrientos

La Novia – Christine D’clario

Aquí Estamos – Marco Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi

Onde Guardamos As Flores? – Resgate

A Maior Honra – Julliany Souza

Razão Da Esperança – Paloma Possi

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

Colinho – Maria Beraldo

Reações Adversas – Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como – Djonga

Big Buraco – Jadsa

Mejor Video Musical Versión Corta

GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

El Club – Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos – BK’

Cura Pa Mi Alma – Vera Grv

Full Time Papi – Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

GANADOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte

Milton Bituca Nascimento – varios

Iradoh – Hodari

Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García

Calidosa – Mike Bahía

Ilusión Óptica – Pedrito Martínez

Bingo – Alain Pérez

Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria

Vicente Garcia ganó un Latin Grammy. (REUTERS/Ronda Churchill)

Mejor Álbum de Música Sertaneja

GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó

Do Velho Testamento – Tierry

Let’s Go Rodeo – Ana Castela

Transcende – Lauana Prado

Obrigado Deus – Léo Foguete

Mejor Álbum de Música Norteña

GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan

Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña

“V1V0” – Alfredo Olivas

Frente A Frente – Pesado

Mejor Álbum de Música Tejana

GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

6 – Juan Treviño

El Siguiente Paso – Marian y Mariel

Reflexiones – Grupo Cultura

Yo No Te Perdí – Gabriella

Imperfecto, Vol. 2

Mejor Álbum Instrumental

GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet

Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Melón Lewis

Saga – Yamandu Costa

Ida e Volta – Yamandu Costa

Havana Meets Harlem – Harlem Quartet

Mejor Canción de Raíces

GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío

Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar

El palomo y la negra – Natalia Lafourcade

Ella – Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco

Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny

Mejor Álbum de Samba/Pagode

GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto

Manual Prático Vol. 2 – Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália – Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Años (Ao Vivo)

Alcione – Alcione

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

GANADOR: Caju – Liniker

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Coisas Naturais – Marina Sena

Fugacidade – Janeiro

No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Sentido 5 – A Seco

Pique – Dora Morelenbaum

Divina Casca – Rachel Reis

Beleza – Rubel

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Sentido – 5 A Seco

Pique – Dora Morelenbaum

Divina Casca – Rachel Reis

Beleza – Rubel

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê

Casa Coração – Joyce Alane

Ao Vivo No CCB – Camané

Universo De Paixão – Natascha Falcão

Transespacial Fitti – Cachoeira Music

Mejor Canción en Portugués

GANADOR: Veludo Marrom – Liniker

Um vento passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding

Transe – Zé Ibarra

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Ouro de Tolo – Marina Sena

Liniker ganó un Latin Grammy Award. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor Música para Medios Visuales

GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria

Cada minuto cuenta – Pedro Osuna

El Eternauta – Federico Jusid

In The Summers – Eduardo Cabra

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum de Música Clásica

GANADOR: Kaleidoscope – Isabel Dobarro

Guitar Works – Ausiàs Parejo

Revolución Diamantina – María Dueñas & LA Phil

Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez

Radamés – São Paulo Chamber Soloists

Mejor Arreglo

GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco

Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro

Te Deseo Muy Felices Fiestas – Cheche Alara

Procuro Olvidarte (Sinfónica) – Edy Lan

Bach’s Cuban Concerto – Joachim Horsley

Flight 962 – Cassio Vianna

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

GANADOR: Cancionera

Bodhiria

Caju

Enquanto Os Distraídos Amam

Love Cole Porter