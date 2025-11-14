Latin Grammy 2025: Lista completa de los ganadores

Los Latin Grammys 2025 han comenzado y, desde la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, las primeras sorpresas y celebraciones ya empiezan a tomar forma. Con los nombres de Vicente García, Bobby Pulido y varios favoritos del público resonando entre los primeros ganadores, esta edición se perfila como una de las más vibrantes y diversas de los últimos años.
La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, tiene los reflectores especialmente puestos en Bad Bunny, quien lidera la lista de nominados gracias a su álbum Debí tirar más fotos. Con esta expectativa, la audiencia sigue minuto a minuto cada actualización mientras la industria reconoce lo mejor de la música latina.
Álbum del Año
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Puñito de Yocahu – Vicente García
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Al romper la burbuja – Joaquina
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
- Caju – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Raíces – Gloria Estefan
- Palabra de to’s (SECA) – Carín León
Mejor Nuevo Artista
GANADOR: Paloma Morphy
- Annasofia
- Juliane Gamboa
- Yerai Cortés
- Alleh
- Sued Nunes
- Camila Guevara
- Isadora Sofía Figueroa
- Ruzzi
- Alex Luna
Mejor Canción Pop
GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Te quiero – Nicole Zignago
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Querida yo – Yami Safdie & Camilo
- Soltera – Shakira
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
- La Plena – W Sound 05 & Beele
- Roma – Jay Wheeler
- Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki
Grabación del Año
GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Ao Teu Lado – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DTMF – Bad Bunny
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Lara – Zoe Gotusso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler
- Si antes te hubiera conocido – Karol G
Canción del Año
GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Veludo Marrom – Liniker
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DTMF – Bad Bunny
- Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Otra noche de llorar – Mon Laferte
- Bogotá – Andrés Cepeda
Mejor Canción Urbana
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Cosas pendientes – Maluma
- En La City – Trueno y Young Miko
- La Mudanza – Bad Bunny
- Xq Eres Así – Álvaro Díaz
Mejor Álbum de Música Urbana
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Naiki – Nicki Nicole
- Underwater – Fariana
- Elyte – Yandel
- MPC – Papatinho
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
- Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
Mejor Álbum Tropical Tradicional
GANADOR: Raíces – Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
- Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al romper la burbuja – Joaquina
- En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose
Mejor Álbum Pop Tradicional
GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
- Después de los 30 – Raquel Sofía
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah
- Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
- Qqqq – Ela Minus
- Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Mejor Interpretación Reggaeton
GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
- Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido
- Dile A Él – Nicky Jam
- Brillar – Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
GANADOR: Fresh - Trueno
- El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion
- Parriba – Akapellah & Trueno
- Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
- Thc – Arcángel
Mejor Canción Cantautor
GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade
- aeropuerto – Joaquina
- Amarte sin que quieras irte – Camilú
- Como Un Pájaro – Silvana Estrada
- Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Mirada – Ivan Cornejo
- Leyenda – DannyLux
- Evolución – Grupo Firme
- Incómodo – Tito Double P
Compositor del Año
GANADOR: Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Productor del Año
GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
- Matheus Stiirmer
- Edgar Barrera
- Andres Torres
- Mauricio Rengifo
Mejor Canción Cantautor (compositores)
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
- aeropuerto – Joaquina
- Amarte sin que quieras irte – Camilú
- Como Un Pájaro – Silvana Estrada
- Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
- Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
- Relatos – Ale Zéguer
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
- el cuerpo después de todo – Valeria Castro
Mejor Canción Tropical
GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cariñito – Techy Fatule
- Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
- Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
- Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
- Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
- La Foto – Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/Bachata
GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera
- El más completo – Alex Bueno
- Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
- De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
- Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
- Son 30 – Checo Acosta
Mejor Canción Alternativa
GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- (Sola) – Paloma Morphy
- Joropo – Judeline
- Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
- El Ritmo – Bandalos Chinos
Mejor Álbum de Música Alternativa
GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Daisy – Rusowsky
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
- Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
- Bodhiria – Judeline
Mejor Canción de Rock
GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez
- Legado – A.N.I.M.A.L
- TRNA – Ali Stone
- VOLARTE – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
GANADOR: Ya Es Mañana – Morat
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- R – RENEE
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)
- Guitar Concerto – Giovanni Piacentini
- I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho
Mejor Diseño de Empaque
GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)
- Cuba And Beyond – varios
- Gigante – Leiva
- Masters Of Our Roots – varios
- Por Esas Trenzas – Daniela Tomas
Mejor Álbum de Música Banda
GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada – Banda MS
Mejor Álbum de Música Infantil
GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos
- Buscapié – Luis Pescetti
- Jirafas – Rita Rosa
- Aventuras De Caramelo – Malibu
- Cenas Infantis – Palavra Cantada
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
GANADOR: Caju – Liniker
- Só Quero Ver – BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento
- A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner
Mejor Álbum de Rock
GANADOR: Novela – Fito Paez
- Luna en obras – Marilina Bertoldi
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Gigante – Leiva
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Salsa
GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
- Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa
- Big Swing – José Alberto “El Canario”
- Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado
Mejor Canción de Pop/Rock
GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Ángulo Muerto – Leiva
- Lucifer – Lasso
- no llames lo mio nuestro – Joaquina
- Tu Manera De Amar – Debi Nova
- Un último vals – Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet
- Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera
- Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
- Golden City – Miguel Zenón
Mejor Álbum de Tango
GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto
- Colángelo… Tango – José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma
Mejor Álbum de Música Flamenca
GANADOR: Flamencas – Las Migas
- Azabache – Kiki Morente
- Sangre Sucia – Ángeles Toledano
- KM.0 – Andrés Barrios
Mejor Álbum Folclórico
GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
- #Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
- Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
- Candombe – Julieta Rada
- Conjuros – Susana Baca
Mejor Álbum Cristiano en Español
GANADOR: Legado – Marcos Witt
- Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
- Exaltado – Marco Barrientos
- La Novia – Christine D’clario
- Aquí Estamos – Marco Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
- Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi
- Onde Guardamos As Flores? – Resgate
- A Maior Honra – Julliany Souza
- Razão Da Esperança – Paloma Possi
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
- Colinho – Maria Beraldo
- Reações Adversas – Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como – Djonga
- Big Buraco – Jadsa
Mejor Video Musical Versión Corta
GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- El Club – Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos – BK’
- Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
- Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
GANADOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
- Milton Bituca Nascimento – varios
- Iradoh – Hodari
- Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García
- Calidosa – Mike Bahía
- Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
- Bingo – Alain Pérez
- Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Música Sertaneja
GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó
- Do Velho Testamento – Tierry
- Let’s Go Rodeo – Ana Castela
- Transcende – Lauana Prado
- Obrigado Deus – Léo Foguete
Mejor Álbum de Música Norteña
GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte
- El Plan & Manuel Alejandro – El Plan
- Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
- “V1V0” – Alfredo Olivas
- Frente A Frente – Pesado
Mejor Álbum de Música Tejana
GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido
- 6 – Juan Treviño
- El Siguiente Paso – Marian y Mariel
- Reflexiones – Grupo Cultura
- Yo No Te Perdí – Gabriella
- Imperfecto, Vol. 2
Mejor Álbum Instrumental
GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet
- Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Melón Lewis
- Saga – Yamandu Costa
- Ida e Volta – Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem – Harlem Quartet
Mejor Canción de Raíces
GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío
- Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar
- El palomo y la negra – Natalia Lafourcade
- Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco
- Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny
Mejor Álbum de Samba/Pagode
GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto
- Manual Prático Vol. 2 – Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
- Zeca Pagodinho – 40 Años (Ao Vivo)
- Alcione – Alcione
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
GANADOR: Caju – Liniker
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Coisas Naturais – Marina Sena
- Fugacidade – Janeiro
- No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin
Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Sentido 5 – A Seco
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza – Rubel
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Sentido – 5 A Seco
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza – Rubel
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê
- Casa Coração – Joyce Alane
- Ao Vivo No CCB – Camané
- Universo De Paixão – Natascha Falcão
- Transespacial Fitti – Cachoeira Music
Mejor Canción en Portugués
GANADOR: Veludo Marrom – Liniker
- Um vento passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding
- Transe – Zé Ibarra
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Ouro de Tolo – Marina Sena
Mejor Música para Medios Visuales
GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria
- Cada minuto cuenta – Pedro Osuna
- El Eternauta – Federico Jusid
- In The Summers – Eduardo Cabra
- Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla
Mejor Álbum de Música Clásica
GANADOR: Kaleidoscope – Isabel Dobarro
- Guitar Works – Ausiàs Parejo
- Revolución Diamantina – María Dueñas & LA Phil
- Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez
- Radamés – São Paulo Chamber Soloists
Mejor Arreglo
GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco
- Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro
- Te Deseo Muy Felices Fiestas – Cheche Alara
- Procuro Olvidarte (Sinfónica) – Edy Lan
- Bach’s Cuban Concerto – Joachim Horsley
- Flight 962 – Cassio Vianna
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
GANADOR: Cancionera
- Bodhiria
- Caju
- Enquanto Os Distraídos Amam
- Love Cole Porter