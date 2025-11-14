Entretenimiento

Latin Grammy 2025: Lista completa de los ganadores

Desde el MGM Grand Garden Arena, los Latin Grammy 2025 reunió a las grandes figuras de la música

Bad Bunny se llevó el
Bad Bunny se llevó el último premio de los Latin Grammy. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Latin Grammys 2025 han comenzado y, desde la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, las primeras sorpresas y celebraciones ya empiezan a tomar forma. Con los nombres de Vicente García, Bobby Pulido y varios favoritos del público resonando entre los primeros ganadores, esta edición se perfila como una de las más vibrantes y diversas de los últimos años.

La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, tiene los reflectores especialmente puestos en Bad Bunny, quien lidera la lista de nominados gracias a su álbum Debí tirar más fotos. Con esta expectativa, la audiencia sigue minuto a minuto cada actualización mientras la industria reconoce lo mejor de la música latina.

Álbum del Año

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

  • Puñito de Yocahu – Vicente García
  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Al romper la burbuja – Joaquina
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
  • Caju – Liniker
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Palabra de to’s (SECA) – Carín León

Mejor Nuevo Artista

GANADOR: Paloma Morphy

  • Annasofia
  • Juliane Gamboa
  • Yerai Cortés
  • Alleh
  • Sued Nunes
  • Camila Guevara
  • Isadora Sofía Figueroa
  • Ruzzi
  • Alex Luna

Mejor Canción Pop

GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

  • Te quiero – Nicole Zignago
  • Bogotá – Andrés Cepeda
  • Querida yo – Yami Safdie & Camilo
  • Soltera – Shakira

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

  • De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
  • La Plena – W Sound 05 & Beele
  • Roma – Jay Wheeler
  • Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki

Grabación del Año

GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Ao Teu Lado – Liniker
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Baile inolvidable – Bad Bunny
  • DTMF – Bad Bunny
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Lara – Zoe Gotusso
  • Desastres Fabulosos – Jorge Drexler
  • Si antes te hubiera conocido – Karol G

Canción del Año

GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G

  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Veludo Marrom – Liniker
  • Baile inolvidable – Bad Bunny
  • DTMF – Bad Bunny
  • Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Otra noche de llorar – Mon Laferte
  • Bogotá – Andrés Cepeda

Mejor Canción Urbana

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

  • Cosas pendientes – Maluma
  • En La City – Trueno y Young Miko
  • La Mudanza – Bad Bunny
  • Xq Eres Así – Álvaro Díaz
Bad Bunny ganó un Latin
Bad Bunny ganó un Latin Grammy Award por "Dbí tirara más foto". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor Álbum de Música Urbana

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

  • Naiki – Nicki Nicole
  • Underwater – Fariana
  • Elyte – Yandel
  • MPC – Papatinho

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

  • Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
  • Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

Mejor Álbum Tropical Tradicional

GANADOR: Raíces – Gloria Estefan

  • Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
  • Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

  • Cuarto Azul – Aitana
  • Palacio – Elsa y Elmar
  • Al romper la burbuja – Joaquina
  • En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose

Mejor Álbum Pop Tradicional

GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda

  • Cursi – Zoe Gotusso
  • Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
  • Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
  • Después de los 30 – Raquel Sofía

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah

  • Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
  • Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
  • Qqqq – Ela Minus
  • Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Mejor Interpretación Reggaeton

GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

  • Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido
  • Dile A Él – Nicky Jam
  • Brillar – Lenny Tavárez
  • Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón
Bad Bunny ganó un
Bad Bunny ganó un Latin Grammy por "Voy A Llevarte Pa Pr". REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

GANADOR: Fresh - Trueno

  • El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion
  • Parriba – Akapellah & Trueno
  • Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
  • Thc – Arcángel

Mejor Canción Cantautor

GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade

  • aeropuerto – Joaquina
  • Amarte sin que quieras irte – Camilú
  • Como Un Pájaro – Silvana Estrada
  • Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León

  • Mirada – Ivan Cornejo
  • Leyenda – DannyLux
  • Evolución – Grupo Firme
  • Incómodo – Tito Double P

Compositor del Año

GANADOR: Edgar Barrera

  • João Ferreira
  • Pablo Preciado
  • Mónica Vélez
  • Ale Zéguer

Productor del Año

GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

  • Matheus Stiirmer
  • Edgar Barrera
  • Andres Torres
  • Mauricio Rengifo
Rafa Arcaute y Federico Vindver
Rafa Arcaute y Federico Vindver fueron galardonados como productores del año. (Captura de video)

Mejor Canción Cantautor (compositores)

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

  • aeropuerto – Joaquina
  • Amarte sin que quieras irte – Camilú
  • Como Un Pájaro – Silvana Estrada
  • Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum Cantautor

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

  • Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
  • Relatos – Ale Zéguer
  • Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
  • el cuerpo después de todo – Valeria Castro

Mejor Canción Tropical

GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

  • Cariñito – Techy Fatule
  • Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
  • Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
  • Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
  • Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
  • La Foto – Luis Enrique

Mejor Álbum Merengue/Bachata

GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera

  • El más completo – Alex Bueno
  • Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

  • La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
  • De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
  • Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
  • Son 30 – Checo Acosta

Mejor Canción Alternativa

GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

  • (Sola) – Paloma Morphy
  • Joropo – Judeline
  • Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
  • El Ritmo – Bandalos Chinos
Ca7riel & Paco Amoroso ganaron
Ca7riel & Paco Amoroso ganaron un Latin Grammy. (Captura de video)

Mejor Álbum de Música Alternativa

GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

  • Daisy – Rusowsky
  • TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
  • Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
  • Bodhiria – Judeline

Mejor Canción de Rock

GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez

  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • TRNA – Ali Stone
  • VOLARTE – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

GANADOR: Ya Es Mañana – Morat

  • Vándalos – Bandalos Chinos
  • Malhablado – Diamante Eléctrico
  • Malcriado – Lasso
  • El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
  • R – RENEE

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)

  • Guitar Concerto – Giovanni Piacentini
  • I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho

Mejor Diseño de Empaque

GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)

  • Cuba And Beyond – varios
  • Gigante – Leiva
  • Masters Of Our Roots – varios
  • Por Esas Trenzas – Daniela Tomas

Mejor Álbum de Música Banda

GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

  • 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
  • Edición Limitada – Banda MS

Mejor Álbum de Música Infantil

GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos

  • Buscapié – Luis Pescetti
  • Jirafas – Rita Rosa
  • Aventuras De Caramelo – Malibu
  • Cenas Infantis – Palavra Cantada
Los Nuevos Canticuentos ganaron el
Los Nuevos Canticuentos ganaron el Latin Grammy Award 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

GANADOR: Caju – Liniker

  • Só Quero Ver – BK’ & Evinha
  • Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento
  • A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
  • Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner

Mejor Álbum de Rock

GANADOR: Novela – Fito Paez

  • Luna en obras – Marilina Bertoldi
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Gigante – Leiva
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Salsa

GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

  • Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
  • Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa
  • Big Swing – José Alberto “El Canario”
  • Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado

Mejor Canción de Pop/Rock

GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

  • Ángulo Muerto – Leiva
  • Lucifer – Lasso
  • no llames lo mio nuestro – Joaquina
  • Tu Manera De Amar – Debi Nova
  • Un último vals – Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

  • Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera
  • Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
  • Golden City – Miguel Zenón

Mejor Álbum de Tango

GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto

  • Colángelo… Tango – José Colángelo
  • Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
  • Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
  • Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti
  • La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma

Mejor Álbum de Música Flamenca

GANADOR: Flamencas – Las Migas

  • Azabache – Kiki Morente
  • Sangre Sucia – Ángeles Toledano
  • KM.0 – Andrés Barrios
Las Migas ganaron un Latin
Las Migas ganaron un Latin Grammy 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

Mejor Álbum Folclórico

GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón

  • #Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
  • Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
  • Candombe – Julieta Rada
  • Conjuros – Susana Baca

Mejor Álbum Cristiano en Español

GANADOR: Legado – Marcos Witt

  • Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
  • Exaltado – Marco Barrientos
  • La Novia – Christine D’clario
  • Aquí Estamos – Marco Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

  • Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi
  • Onde Guardamos As Flores? – Resgate
  • A Maior Honra – Julliany Souza
  • Razão Da Esperança – Paloma Possi

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

  • Colinho – Maria Beraldo
  • Reações Adversas – Tó Brandileone
  • Quanto Mais Eu Como – Djonga
  • Big Buraco – Jadsa

Mejor Video Musical Versión Corta

GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

  • El Club – Bad Bunny
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos – BK’
  • Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
  • Full Time Papi – Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

GANADOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

  • Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
  • Milton Bituca Nascimento – varios
  • Iradoh – Hodari
  • Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García

  • Calidosa – Mike Bahía
  • Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
  • Bingo – Alain Pérez
  • Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Vicente Garcia ganó un Latin
Vicente Garcia ganó un Latin Grammy. (REUTERS/Ronda Churchill)

Mejor Álbum de Música Sertaneja

GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó

  • Do Velho Testamento – Tierry
  • Let’s Go Rodeo – Ana Castela
  • Transcende – Lauana Prado
  • Obrigado Deus – Léo Foguete

Mejor Álbum de Música Norteña

GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte

  • El Plan & Manuel Alejandro – El Plan
  • Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
  • “V1V0” – Alfredo Olivas
  • Frente A Frente – Pesado

Mejor Álbum de Música Tejana

GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

  • 6 – Juan Treviño
  • El Siguiente Paso – Marian y Mariel
  • Reflexiones – Grupo Cultura
  • Yo No Te Perdí – Gabriella
  • Imperfecto, Vol. 2

Mejor Álbum Instrumental

GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet

  • Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Melón Lewis
  • Saga – Yamandu Costa
  • Ida e Volta – Yamandu Costa
  • Havana Meets Harlem – Harlem Quartet

Mejor Canción de Raíces

GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío

  • Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar
  • El palomo y la negra – Natalia Lafourcade
  • Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
  • Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco
  • Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny

Mejor Álbum de Samba/Pagode

GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto

  • Manual Prático Vol. 2 – Marcelo D2
  • Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
  • Zeca Pagodinho – 40 Años (Ao Vivo)
  • Alcione – Alcione

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

GANADOR: Caju – Liniker

  • Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
  • Coisas Naturais – Marina Sena
  • Fugacidade – Janeiro
  • No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

  • Sentido 5 – A Seco
  • Pique – Dora Morelenbaum
  • Divina Casca – Rachel Reis
  • Beleza – Rubel

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

  • Sentido – 5 A Seco
  • Pique – Dora Morelenbaum
  • Divina Casca – Rachel Reis
  • Beleza – Rubel

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê

  • Casa Coração – Joyce Alane
  • Ao Vivo No CCB – Camané
  • Universo De Paixão – Natascha Falcão
  • Transespacial Fitti – Cachoeira Music

Mejor Canción en Portugués

GANADOR: Veludo Marrom – Liniker

  • Um vento passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding
  • Transe – Zé Ibarra
  • Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
  • Ouro de Tolo – Marina Sena
Liniker ganó un Latin Grammy
Liniker ganó un Latin Grammy Award. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mejor Música para Medios Visuales

GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria

  • Cada minuto cuenta – Pedro Osuna
  • El Eternauta – Federico Jusid
  • In The Summers – Eduardo Cabra
  • Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum de Música Clásica

GANADOR: Kaleidoscope – Isabel Dobarro

  • Guitar Works – Ausiàs Parejo
  • Revolución Diamantina – María Dueñas & LA Phil
  • Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez
  • Radamés – São Paulo Chamber Soloists

Mejor Arreglo

GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco

  • Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro
  • Te Deseo Muy Felices Fiestas – Cheche Alara
  • Procuro Olvidarte (Sinfónica) – Edy Lan
  • Bach’s Cuban Concerto – Joachim Horsley
  • Flight 962 – Cassio Vianna

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

GANADOR: Cancionera

  • Bodhiria
  • Caju
  • Enquanto Os Distraídos Amam
  • Love Cole Porter

