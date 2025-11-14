El hombre que acosó a Ariana Grande enfrenta cargos en Singapur y podría recibir multa de hasta 2.000 dólares

Cynthia Erivo reaccionó en defensa de Ariana Grande luego de que un hombre rompiera el cerco de seguridad en la premiere de "Wicked: For Good"

Un hombre que se abalanzó a la cantante Ariana Grande durante el estreno asiático de la película musical “Wicked: For Good” en Singapur ha sido acusado formalmente ante un tribunal local por alterar el orden público. El incidente ocurrió el jueves por la noche en la alfombra roja del evento, donde Grande posaba ante los medios junto a la actriz Cynthia Erivo, su compañera en la producción.

Según informó BBC News, el acusado es Johnson Wen, un australiano de 26 años que protagonizó un video viral en el que aparece saltando una barricada y abalanzándose sobre la artista. En las imágenes, se observa que Erivo interviene de inmediato para alejarlo y proteger a Grande, mientras el personal de seguridad detiene al hombre y lo retira del área.

Acusación formal y posibles sanciones

Wen fue presentado ante el tribunal acusado de alteración del orden público, un delito contemplado en la legislación de Singapur que sanciona actos que perturban la seguridad y el normal desarrollo de eventos públicos. De acuerdo con la información citada por BBC, si es declarado culpable podría enfrentar una multa máxima de 2000 dólares singapurenses, equivalentes a aproximadamente 1540 dólares estadounidenses.

Hombre irrumpió en la premiere de Wicked en Singapur- Ariana Grande y Cynthia Erivo (Captura de videos)

Medios locales señalaron que Wen ha expresado su intención de declararse culpable. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha definitiva para la sentencia, pero se espera que el proceso avance con rapidez debido a la naturaleza del caso. La policía de Singapur confirmó que el arresto se produjo en el lugar del evento y que el acusado fue liberado horas después bajo investigación.

La legislación singapurense es reconocida por aplicar sanciones estrictas en situaciones de alteración pública, especialmente en eventos masivos que cuentan con cobertura internacional. Las autoridades recalcaron la importancia de garantizar la seguridad de los artistas y asistentes, destacando que actos similares pueden escalar rápidamente hacia escenarios de riesgo.

Historial de incidentes vinculados a celebridades

Johnson Wen, conocido en redes sociales como “Pyjama Man”, suele publicar contenidos relacionados con sus intentos de acercarse a figuras públicas en estrenos y conciertos. De acuerdo con medios australianos y asiáticos, en el pasado logró acceder sin autorización al escenario en conciertos de Katy Perry, The Weeknd, The Chainsmokers y otros artistas, lo que ha generado preocupación por fallas de seguridad en distintos eventos.

Wen enfrenta cargos por alteración del orden público en un tribunal de Singapur y podría recibir una multa de hasta 2000 dólares singapurenses

Tras ser liberado, el jueves por la noche Wen publicó en su historia de Instagram el mensaje: “libre tras haber sido arrestado”, acompañado de una fotografía en la zona del evento. Además, compartió una publicación donde afirmaba: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo en la alfombra amarilla”. La publicación fue ampliamente criticada por usuarios y generó una ola de comentarios que exigían consecuencias legales.

Entre las reacciones destacadas en la propia publicación, un usuario escribió: “¡Vaya! ¿Así que haces esto a menudo? ¿Cómo es que no estás en la cárcel?”, mientras otro señaló: “Hay que tomar medidas contra él, ya que esto es claramente un delito”. El video del incidente acumuló millones de reproducciones en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram.

Gira promocional y repercusiones públicas

Ariana Grande, Cynthia Erivo y el elenco principal de “Wicked: For Good” se encuentran en plena gira mundial para promocionar la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, cuyo estreno global está programado para el 21 de noviembre. Antes de Singapur, el equipo visitó ciudades como Londres, Tokio y Seúl, donde también se desarrollaron eventos multitudinarios con alta presencia de seguridad.

La parada en Singapur era una de las últimas dentro del calendario oficial y, según los organizadores, contaba con un despliegue de protección reforzado debido al volumen de seguidores que acudieron a la alfombra roja. La última presentación promocional será en Nueva York este lunes, donde se espera que el tema de la seguridad sea especialmente considerado tras el incidente reciente.