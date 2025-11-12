El primer tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2′: Miranda y Andy se reúnen después de 20 años

Meryl Streep y Anne Hathaway regresan en el primer vistazo de 'El Diablo viste a la moda 2' (20th Century Studios LA)

La icónica Miranda Priestly ha vuelto a los pasillos de Runway. A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios presentó el primer adelanto oficial de su esperada secuela, The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2).

El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en los papeles que definieron sus carreras. El metraje adelanta la atmósfera de lujo y tensión que remite de inmediato al espíritu de la original.

Al ritmo del famoso tema “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.

Justo al ingresar al ascensor, aparece Andy Sachs, su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway.

“Tardaste lo suficiente”, murmura Miranda con su habitual tono cortante. Andy responde con una sonrisa y se coloca unas gafas de sol negras antes de que las puertas del ascensor se cierren.

Este breve intercambio muestra que la dinámica entre ambas no ha perdido su peculiaridad. ¿Pero cómo vuelve Andy a relacionarse con Runway? Eso se explicará pronto.

Lo que se sabe por el momento de la trama es que El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder en una industria que ha cambiado radicalmente.

En un mundo donde el periodismo impreso agoniza, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios, describe la premisa que Variety adelantó meses atrás.

“Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”, resume el medio.

El regreso del elenco original y nuevos rostros

Además de Streep, Hathaway y Blunt, The Devil Wears Prada 2 traerá de vuelta a Stanley Tucci como Nigel, el carismático director de arte de la revista; Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.

Entre los nuevos nombres del reparto se encuentran Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, en un papel aún no revelado.