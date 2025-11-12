Entretenimiento

El primer tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2′: Miranda y Andy se reúnen después de 20 años

La secuela de la exitosa película del 2006 lleva a Meryl Streep de regreso a uno de sus personajes más emblemáticos

Guardar
Meryl Streep y Anne Hathaway regresan en el primer vistazo de 'El Diablo viste a la moda 2' (20th Century Studios LA)

La icónica Miranda Priestly ha vuelto a los pasillos de Runway. A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios presentó el primer adelanto oficial de su esperada secuela, The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2).

El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en los papeles que definieron sus carreras. El metraje adelanta la atmósfera de lujo y tensión que remite de inmediato al espíritu de la original.

Al ritmo del famoso tema “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.

Justo al ingresar al ascensor, aparece Andy Sachs, su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway.

“Tardaste lo suficiente”, murmura Miranda con su habitual tono cortante. Andy responde con una sonrisa y se coloca unas gafas de sol negras antes de que las puertas del ascensor se cierren.

Este breve intercambio muestra que la dinámica entre ambas no ha perdido su peculiaridad. ¿Pero cómo vuelve Andy a relacionarse con Runway? Eso se explicará pronto.

Lo que se sabe por el momento de la trama es que El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder en una industria que ha cambiado radicalmente.

En un mundo donde el periodismo impreso agoniza, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios, describe la premisa que Variety adelantó meses atrás.

“Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”, resume el medio.

El regreso del elenco original y nuevos rostros

Además de Streep, Hathaway y Blunt, The Devil Wears Prada 2 traerá de vuelta a Stanley Tucci como Nigel, el carismático director de arte de la revista; Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.

Entre los nuevos nombres del reparto se encuentran Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, en un papel aún no revelado.

Temas Relacionados

El diablo viste a la moda 2Devil wears prada 2Anne HathawayMeryl StreepPelículasQué puedo verEntretenimiento

Últimas Noticias

Mark Harmon sorprendió a los fans con un emotivo regreso en “NCIS: Origins”

El crossover entre la serie original y su precuela trae de vuelta a Leroy Jethro Gibbs

Mark Harmon sorprendió a los

Rebecca Ferguson analizó su papel en A House of Dynamite y explicó por qué abandonó la saga de Misión Imposible

La actriz escandinava, en diálogo con The Independent, reflexionó sobre su trayectoria profesional y la insatisfacción creativa que la impulsa a seguir explorando nuevos desafíos en el cine

Rebecca Ferguson analizó su papel

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

El británico fue reconocido en una esquina más trendy del conocido barrio porteño y se suma a la lista de celebrities globales que visitan Argentina por estos días

El video viral de Matt

El día que Robin Williams intentó disuadir a Eddie Murphy de su discurso en los Oscar: “¿Para qué ir por ese camino?"

El actor desafió el protocolo de la Academia en 1988 con un mensaje sobre la representación afroamericana

El día que Robin Williams

Latin Grammy 2025: horarios, nominados y dónde ver la premiación en streaming

Conoce cuándo será la entrega de premios, qué artistas actuarán en la gala y más sobre esta edición de los Latin Grammy 2025

Latin Grammy 2025: horarios, nominados
DEPORTES
Las novedades en el entrenamiento

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

Una escudería de Fórmula 1 debió pedir disculpas por el accionar de un mecánico durante el GP de Brasil: el video de la discordia

Crece la polémica en la familia Schumacher: el escándalo que afloró tras el compromiso del sobrino de Michael

Renata Zarazúa se proclama campeona del WTA 125 en Austin

TELESHOW
Migue Granados explicó por qué

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

La actriz Daniella Mastricchio fue mamá tras recibir un diagnóstico de trombofilia: “Gracias por tanto amor”

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

INFOBAE AMÉRICA

El G7 busca formas de

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas

Vuelve la tensión entre Camboya y Tailandia: denuncias de disparos contra “civiles inocentes” en la frontera

Detuvieron en Alemania a un presunto terrorista de Hamas que habría planeado ataques

Sofía Vergara se convierte en embajadora global en una colaboración inspirada en su experiencia personal tras cirugía