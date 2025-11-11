La trilogía fallida de Kevin Costner que le dejó un sabor amargo: “Tenía potencial, pero la arruinaron”

El actor aseguró que Mr. Brooks “tenía potencial”, pero fue “arruinada” por decisiones ejecutivas.(Créditos: MGM)

Grandes éxitos y sonoros tropiezos: ambos extremos están presentes en la carrera de Kevin Costner. Con la experiencia de esos altibajos, el ganador del Oscar por Danza con Lobos sabe lo que implica apostar por proyectos personales.

No obstante, hay una película que, pese a su potencial narrativo y su renacimiento posterior en el público, terminó convertida en una espina clavada en su filmografía. Se trata de Mr. Brooks (2007), el thriller psicológico donde interpretó a un empresario ejemplar con una identidad secreta como asesino serial.

El filme dirigido por Bruce A. Evans contaba con Costner, Demi Moore, Dane Cook y William Hurt en los roles estelares. Además de actuar, el veterano del Western estaba involucrado como productor.

La historia exploraba la doble vida de Earl Brooks, un respetado hombre de negocios en Portland que lucha contra su “adicción” a matar.

Costner y William Hurt interpretan a dos caras de un mismo asesino en el thriller psicológico dirigido por Bruce A. Evans. (Créditos: MGM)

Su alter ego asesino —interpretado por Hurt— lo persigue en una trama que entrecruza dilemas morales, suspenso policial y un vínculo retorcido con un aprendiz de homicida.

Mr. Brooks se estrenó el 1 de junio de 2007, llegó a 2.453 salas en Estados Unidos y debutó en cuarto lugar de la taquilla. Finalmente recaudó 48,1 millones de dólares en todo el mundo, por encima de su presupuesto de 20 millones.

Aun así, no fue considerada un éxito. La crítica quedó dividida: en Rotten Tomatoes obtuvo una aprobación del 56%, con el consenso de que “se satura con giros argumentales y tramas secundarias, volviéndose cada vez más absurda a medida que avanza”.

Metacritic le otorgó un 45/100, lo que reflejó opiniones mixtas, aunque las interpretaciones de Moore, Costner y Hurt fueron destacadas de forma recurrente.

La historia se desarrolla en Portland, donde el asesino mantiene una fachada perfecta ante su familia y la sociedad.(Créditos: MGM)

A pesar de haber registrado cifras que cualquier otro thriller de mediano presupuesto hubiese celebrado, Costner nunca quedó conforme con lo ocurrido detrás de cámaras y con el tratamiento que recibió la película durante su lanzamiento.

En una entrevista con The Oklahoman (2008), el actor expuso su insatisfacción con el equipo de promoción del filme.

“Esa película fue arruinada, tratada de forma terrible”, recordó.

Ahí Costner reveló que desde el inicio había planteado el proyecto como una trilogía. El actor responsabilizó al estudio y a su equipo creativo por el fracaso de esa idea.

“Tiene potencial, pero tengo que arrebatárselo a las mismas personas que lo destrozaron”, dijo al medio en ese entonces. “Ahora se están enterando. Me dicen: ‘Vaya, podemos hacer una segunda parte’”.

“Yo les respondí: ‘Así es como se los presenté, idiotas, pero básicamente lo tiraron a la basura’. Ni siquiera se podían encontrar anuncios en los periódicos después de la segunda semana. Yo creo que fue una gran película estadounidense”“, lamentó sobre el abandono a la campaña publicitaria del filme.

Costner quedó con un “sabor amargo” por lo que consideraba una gran película mal gestionada (REUTERS/Henry Romero)

Secuelas frustradas y un final oscuro que nunca llegó

En los medios se puede encontrar más declaraciones del equipo sobre las ideas que nunca se concretaron. El director Bruce A. Evans reveló en el comentario del DVD que Mr. Brooks era sólo el comienzo de una saga, y que las continuaciones dependían de la rentabilidad. Sin embargo, pese a recaudar el doble de su costo, el estudio no dio luz verde a nuevas entregas.

Danielle Panabaker, quien interpretó a Jane, la hija del protagonista, declaró en 2009 que todo el equipo “habría amado” seguir adelante con la trilogía.

Años más tarde, Evans detalló en diálogo con Bloody Disgusting que la segunda parte podría haberse enfocado en el secuestro de la familia Brooks por parte de unos criminales que ignoran que se enfrentan a un asesino en serie y a su hija con tendencias psicopáticas.

La relación entre padre e hija estaba destinada a ser el corazón de la trilogía que nunca ocurrió.(2007) (IMBD/MGM)

Además, el alter ego Marshall “moriría” y luego regresaría más perverso. La tercera entrega, según el cineasta, iba a culminar en un choque mortal entre padre e hija, con ambos asesinados por Brooks al admitir que “no había redención posible”.