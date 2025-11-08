Sting reveló cuál es la canción más importante de su vida y aseguró que jamás quiere olvidarla

Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay (Official Music Video)

Nacido en Wallsend y figura central de la banda The Police, Sting compartió su selección de las diez canciones que más influyeron en su camino artístico, en el programa Tracks of My Years de BBC Radio 2. Sting, reconocido músico británico, identificó a (Sittin’ On) The Dock of the Bay de Otis Redding como la canción que no querría olvidar nunca en su vida.

Colocó la obra de Redding en el primer lugar, describiéndola como una composición que lo marcó desde los 16 años y que definió su percepción sobre la música y la emoción en la adolescencia, mucho antes de alcanzar la fama mundial.

El músico recordó el contexto que rodeó su primer encuentro con la canción. Otis Redding había fallecido hacía poco en un accidente aéreo en 1967, y esta tragedia precedió al lanzamiento de “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” como su único número uno póstumo en el Billboard Hot 100.

Sting elige “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” de Otis Redding como la canción más importante de su vida artística (Instagram)

Sting relató cómo adquirió el disco en una tienda local y experimentó una profunda conmoción al escuchar los primeros acordes. Según precisó Indie hoy, el músico destacó el tono mayor de la canción y su habilidad para transmitir tristeza y belleza sin recurrir a acordes menores, lo que, según él, representa un logro musical poco común.

La obra compuesta por Redding y Steve Cropper nació en el verano de 1967, inspirada en la observación de los atardeceres californianos desde una casa flotante. Días después de grabarla, el trágico accidente truncó la vida del cantante y la de cuatro miembros de su banda. El lanzamiento póstumo convirtió el tema en referente cultural y consolidó el lugar de Otis Redding como una de las grandes voces de la música soul.

Significados personales y reinterpretación solidaria

Sting encontró en “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” no sólo el eco de un momento personal, sino un aprendizaje musical que lo acompañó a lo largo de las décadas. De acuerdo a testimonios recogidos por Indie Hoy, más de medio siglo después de su primer contacto con la canción, eligió grabar una versión propia en 2020.

El exlíder de The Police destaca la influencia de Otis Redding en su adolescencia y en su desarrollo musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta interpretación formó parte de una campaña benéfica para la Asociación de Alzheimer, en la que intérpretes debían seleccionar una canción que quisieran recordar si alguna vez perdieran la memoria a causa de la enfermedad. Sting explicó que no tuvo dudas al elegir la obra de Redding, calificándola sin titubeos como una “obra maestra”.

El proceso de reinterpretación llevó a Sting a analizar en profundidad la estructura y el mensaje del tema. Relató que revisitar la canción lo impulsó a comprender mejor su fuerza y le permitió rendir homenaje a Redding. El británico subrayó que el tributo fue, al mismo tiempo, ejercicio de aprendizaje, muestra de gratitud y forma de mantener viva una composición que considera fundamental en su desarrollo como artista.

La muerte de Otis Redding en 1967 y el lanzamiento póstumo de su mayor éxito marcaron a Sting profundamente (REUTERS/Mike Segar)

La iniciativa de grabar la canción en el marco de una campaña solidaria permitió asociar el ejercicio de la memoria musical con una causa social. La elección de Sting tiende un puente entre generaciones, evidenciando la vigencia y el alcance de una pieza capaz de emocionar, enseñar y acompañar en momentos críticos de la vida.

Un legado compartido entre artistas y público

“(Sittin’ On) The Dock of the Bay” simboliza para Sting la mezcla ideal entre sensibilidad, creatividad y perfección técnica. El cantante británico recalcó en entrevistas que su apreciación por la canción evolucionó con los años, permitiéndole identificar matices y renovados significados en cada escucha. La composición sobrevive como legado en el tiempo y se renueva al hallar espacio en repertorios de leyendas y en causas solidarias.

Sting grabó su propia versión de “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” en 2020 para una campaña benéfica contra el Alzheimer (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El reconocimiento de Sting a la canción y a Otis Redding no solo implica un homenaje individual, sino que enfatiza el papel de la música en la memoria cultural y en la identidad colectiva. La obra maestra elegida por el ex The Police trasciende modas y contextos personales, y se mantiene como referencia tanto para músicos como para oyentes de distintas épocas.

La declaración de Sting coincidió con una valoración unánime de la crítica sobre la vigencia de Otis Redding y su capacidad de conmover a través del arte. La canción elegida invita a revisar la historia y a celebrar la perdurabilidad de los grandes momentos de la música grabada.