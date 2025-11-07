Jonathan Bailey celebra su distinción como Hombre Más Sexy del Mundo con un guiño a la diversidad: “Nada es más sexy que el progreso”

En entrevista con Forbes, Jonathan Bailey afirmó que “nada es más sexy que el progreso”, al reflexionar sobre el valor simbólico de su nombramiento. REUTERS/Mike Blake

El actor británico Jonathan Bailey, conocido por su papel en Bridgerton y por su participación en la próxima película Wicked, ha afirmado que “nada es más sexy que el progreso” tras ser coronado como el Hombre Más Sexy del Mundo 2025 por la revista PEOPLE. La distinción, anunciada el lunes 3 de noviembre, marca un hecho histórico: Bailey es el primer hombre abiertamente gay en recibir el título, lo que convierte su elección en un momento significativo tanto para Hollywood como para la comunidad LGBTQ+.

Durante una conversación con Forbes el jueves 6 de noviembre, Bailey celebró lo que describió como un “enorme honor” y destacó la importancia del reconocimiento más allá de lo personal. “Sé lo que significa, ¿sabes?, para mí —para mi yo de niño— y también para mucha gente ahí fuera”, dijo el actor. “Es un momento de celebración para mucha gente”.

Bailey, de 37 años, se mostró emocionado por el impacto que su nombramiento puede tener en los jóvenes LGBTQ+ que buscan verse representados en la industria del entretenimiento. “No hay nada más atractivo que el progreso”, afirmó. “Por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad este año”.

Un reconocimiento con peso simbólico

La organización GLAAD celebró la elección de Jonathan Bailey como un hito en la cultura pop que refuerza la visibilidad LGBTQ+ en Hollywood.

El actor aseguró que aceptar el título fue un gesto consciente, entendiendo el poder simbólico que conlleva. “Saber cuándo llegó esa invitación es algo especial; es increíble poder aceptarla sin pensarlo dos veces, sabiendo que es significativa e impactante, además de un honor increíble y divertidísimo”, explicó.

Bailey reflexionó también sobre cómo cambió su percepción del atractivo a lo largo de los años. “Crecí sintiéndome muy inspirado por hombres atractivos”, reconoció, “pero también por muchas personas que han cambiado la forma en que nos entendemos a nosotros mismos en la sociedad”. Con estas palabras, el actor apuntó a una visión más amplia del concepto de belleza, vinculada al progreso social y la autenticidad.

Su elección por parte de PEOPLE fue ampliamente celebrada en redes sociales, donde fanáticos y figuras del mundo del entretenimiento destacaron su talento, su carisma y su compromiso con la representación. Para Bailey, sin embargo, el verdadero valor del título radica en lo que representa. “Ser parte de una conversación más grande sobre cómo definimos lo que es atractivo es algo increíble”, señaló.

El respaldo de la comunidad LGBTQ+

Jonathan Bailey habló con People sobre su fundación The Shameless Fund, dedicada a apoyar proyectos que promueven los derechos de la comunidad LGBTQ+.

La organización GLAAD (Alianza Gay y Lesbiana contra la Difamación) emitió un comunicado celebrando el nombramiento de Bailey y su significado en términos de visibilidad. Anthony Allen Ramos, vicepresidente de Comunicaciones y Talento de GLAAD, calificó el reconocimiento como “un hito en la cultura pop”.

“Durante décadas, los actores LGBTQ fueron excluidos de las conversaciones sobre el atractivo de los protagonistas y las franquicias cinematográficas taquilleras”, explicó Ramos. “Ver a un actor abiertamente gay protagonizar algunas de las películas más exitosas de los últimos tiempos y ser celebrado por la revista PEOPLE de esta manera envía un mensaje poderoso a la industria: el público de todo el mundo sabe que la autenticidad es atractiva”.

El apoyo de GLAAD refleja el papel creciente de Bailey como referente dentro de la industria. Su ascenso coincide con un momento de mayor apertura en Hollywood, donde la diversidad y la representación están cobrando protagonismo. Sin embargo, el actor ha insistido en que aún queda camino por recorrer. “El sector LGBT está bajo una inmensa amenaza en este momento”, afirmó. “Por eso es tan importante usar estas oportunidades para impulsar algo positivo”.

De Bridgerton a Wicked: una carrera en ascenso

El actor británico de Bridgerton y protagonista de Wicked expresó que su reconocimiento representa un avance en la forma en que se entiende el atractivo y la autenticidad. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2023

Jonathan Bailey alcanzó fama internacional interpretando a Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, producida por Shonda Rhimes. Su papel como el hermano mayor de la familia Bridgerton le valió elogios de la crítica y consolidó su reputación como uno de los actores más carismáticos de su generación.

En 2025, Bailey dará un nuevo paso en su carrera al interpretar a Fiyero en la esperada adaptación cinematográfica de Wicked, junto a Cynthia Erivo y Ariana Grande. Su participación en esta superproducción refuerza su posición como una de las figuras más destacadas del panorama cinematográfico actual.

Más allá de la actuación, Bailey ha demostrado un firme compromiso con causas sociales y humanitarias. En su entrevista con PEOPLE, habló sobre The Shameless Fund, una organización benéfica que fundó para apoyar proyectos que promueven los derechos de la comunidad LGBTQ+. La iniciativa trabaja mediante colaboraciones con marcas para recaudar fondos destinados a organizaciones sin fines de lucro que defienden la igualdad y la inclusión.