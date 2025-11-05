Entretenimiento

James McAvoy y Elliot Page reflexionaron sobre el significado de los X-Men y sus experiencias cinematográficas

En su encuentro en la Comic Con de Nueva York, los actores repasaron su paso por la saga de superhéroes, profundizaron acerca el mensaje de inclusión que inspiró a los seguidores y evocaron momentos claves de sus trayectorias dentro y fuera del universo de los mutantes de Marvel

Guardar
Ambos actores apoyan la renovación
Ambos actores apoyan la renovación de X-Men y celebran la posibilidad de que nuevas generaciones asuman los icónicos papeles (Captura de video: YouTube)

El reencuentro de James McAvoy y Elliot Page en la Comic Con de Nueva York reunió a miles de seguidores de la saga X-Men y ofreció una visión cercana de la trayectoria de ambos actores.

En un ambiente de entusiasmo, compartieron anécdotas sobre el impacto de la franquicia en sus vidas y carreras en diálogo con el Happy Sad Confused podcast.

La charla, moderada por Josh Horowitz y grabada en vivo, se inició con una ovación del público. McAvoy evocó su primera participación en la Comic Con de Nueva York, mientras Page rememoró su experiencia en la convención de San Diego durante la promoción de Super, donde recorrió el evento disfrazado y acompañado por Liv Tyler.

El salto al universo X-Men

Al abordar su llegada a la saga, los actores detallaron cómo se integraron al universo X-Men. McAvoy explicó que, aunque ya contaba con experiencia en Wanted, otra adaptación de cómic, no tuvo que audicionar para el papel de Charles Xavier, lo que consideró una excepción en su carrera.

Durante la entrevista ambos destacaron
Durante la entrevista ambos destacaron la dificultad de dar realismo a los poderes de sus personajes en la gran pantalla (20th Century Fox)

Page recordó que la oportunidad llegó poco después de terminar la secundaria y tras el estreno de Hard Candy en Sundance, lo que marcó su primer gran proyecto de Hollywood. “Fue una sorpresa recibir esa llamada para formar parte de los X-Men e interpretar a Kitty Pride”, afirmó.

Ambos admitieron que el salto a una superproducción supuso un cambio radical en comparación con sus experiencias previas. Page describió el set de X-Men: La decisión final como un entorno abrumador, rodeado de figuras reconocidas y una escala de producción desconocida para él.

Sin embargo, destacó el apoyo del elenco: “Lo que más me llevé de mis compañeros fue lo maravillosos y acogedores que fueron, me hicieron sentir cómodo e incluido”, comentó en Happy Sad Confused podcast.

La resonancia de X-Men entre los fans

La conversación abordó el significado de X-Men y su trascendencia entre los seguidores. McAvoy subrayó el mensaje de inclusión de la saga: “Uno de los temas de la saga es que, aunque seas marginado u oprimido, eres suficiente y mereces tu lugar”.

James McAvoy resalta el mensaje
James McAvoy resalta el mensaje de inclusión y aceptación de la franquicia X-Men y su influencia en los seguidores (REUTERS)

Relató que numerosos seguidores le contaron que las películas les ayudaron en momentos difíciles, reforzando la idea de que X-Men se convirtió en un símbolo de aceptación.

En la misma línea, Page señaló que recibió testimonios de personas para quienes la franquicia fue clave en su proceso de autodescubrimiento, calificando esos encuentros como algunos de los más especiales de su carrera.

Más allá de X-Men: carrera y futuro

El Happy Sad Confused podcast también permitió repasar otros hitos de ambos intérpretes. McAvoy evocó su paso por Narnia, donde creó lazos estrechos con Georgie Henley y el equipo de maquillaje, y compartió detalles sobre el rodaje en Nueva Zelanda.

Al recordar Split, destacó el desafío de interpretar múltiples personalidades en un mismo rodaje y aclaró que “lo realmente difícil no es enfrentar un guion complejo, sino tener que trabajar con un mal material”, al tiempo que relató los ensayos intensivos junto a M. Night Shyamalan.

Page habló sobre la experiencia de rodar Super bajo la dirección de James Gunn, a quien definió como un cineasta auténtico y creativo. Sobre Inception, recordó la naturaleza enigmática de los guiones de Christopher Nolan: Sus guiones son como una montaña rusa emocional que atrapa al lector, incluso tratándose de proyectos tan grades y complejos”.

Elliot Page destaca su experiencia
Elliot Page destaca su experiencia como protagonista en el videojuego Beyond Two Souls y su pasión por Nintendo Switch (REUTERS)

Page adelantó su próxima colaboración con Nolan en The Odyssey, resaltando la emoción de volver a trabajar con el director en una etapa de mayor autoconfianza.

Ambos hablaron de su vínculo con los videojuegos: McAvoy contó que volvió a jugar durante la pandemia con amigos, mientras que Page recordó su pasión por Sega y su preferencia actual por Nintendo Switch.

También señaló que su participación como protagonista en el videojuego Beyond Two Souls fue uno de los trabajos más exigentes de su carrera, debido al ritmo de grabación y la intensa carga emocional de cada escena.

Ante el futuro de X-Men, ambos se mostraron abiertos a que nuevos actores asuman los papeles de Charles Xavier y Kitty Pryde. McAvoy consideró emocionante ver nuevas interpretaciones y celebró los nombres que circulan en internet, mientras Page expresó su deseo de que la saga continúe inspirando a nuevas generaciones.

El encuentro finalizó con una reflexión sobre el vínculo con los fans y el legado de sus personajes. Page resaltó la importancia de integrar su transición personal en la narrativa de Umbrella Academy, gracias a la apertura de Steve Blackman.

De este modo, el podcast Happy Sad Confused se convirtió en un espacio donde McAvoy y Page repasaron su paso por X-Men y reflexionaron sobre el impacto de sus personajes y carreras.

Temas Relacionados

James McAvoyElliot PageX-MenComic ConPelículasEntretenimientoEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Paul McCartney recuerda el devastador momento en que supo de la muerte de John Lennon

El músico relató el dolor que sintió al recibir la noticia del asesinato de su amigo y compañero de los Beatle.

Paul McCartney recuerda el devastador

Cher admitió que que odia envejecer tras cumplir 79 años: “No soy más sabia”

La cantante se sinceró sobre el envejecimiento y afirmó que la edad es un complejo real para ella.

Cher admitió que que odia

De una filtración a una campaña global: así crecen las expectativas por ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

La publicación accidental del sencillo “Reliquia” y una estrategia promocional con eventos en ciudades clave, anuncios en espacios emblemáticos y colaboraciones internacionales convierten el regreso de la cantante española en uno de los lanzamientos más esperados del año

De una filtración a una

Cómo funciona el amor a ciegas, cuando el sentimiento se impone a la imagen

El reality Love is Blind, con adaptaciones en distintos países, tiene una base científica que es producto de diversos estudios. Por qué la atracción emocional, la confianza y las conversaciones profundas redefinen la experiencia de pareja y ponen bajo la lupa al amor auténtico

Cómo funciona el amor a

Ariana Grande pide empatía tras no asistir a la premiere de “Wicked” en Brasil: “No supongan que no lo intentamos”

La cantante explicó que un problema técnico en el avión le impidió llegar al estreno de la cinta en São Paulo.

Ariana Grande pide empatía tras
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos después de Dick

Estados Unidos después de Dick Cheney

Tragedia en Filipinas: asciende a 93 el número de muertos y a 26 el de desaparecidos por el paso del tifón Kalmaegi

El régimen de Corea del Norte envió 5.000 operarios militares a Rusia para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura

Lula pidió centrarse en los cabecillas del crimen organizado tras la “Operación Contención” en Río de Janeiro

Israel confirmó que los terroristas de Hamas entregaron el cuerpo del rehén Itay Chen