Entretenimiento

Millie Bobby Brown y David Harbour: así fue el cercano vínculo entre los actores durante casi una década

El vínculo personal y profesional de los actores de “Stranger Things” enfrenta su momento más tenso

Guardar
La relación fuera de cámaras
La relación fuera de cámaras entre Millie Bobby Brown y David Harbour reflejó la dinámica parental que ambos mostraron en "Stranger Things" (YouTube/Instagram/Netflix)

La presunta acusación de acoso e intimidación que Millie Bobby Brown habría presentado contra David Harbour en el contexto del rodaje de la quinta temporada de Stranger Things abrió una investigación interna en el equipo de la exitosa serie de Netflix.

Según reportó Daily Mail, la actriz formalizó una queja que incluyó “páginas y páginas de acusaciones” contra Harbour, lo que derivó en una indagación que se extendió durante varios meses y en la que no se incluyeron acusaciones de índole sexual.

El inicio del proceso se habría dado antes del comienzo de la grabación de la última temporada del programa, donde Brown interpreta a Eleven y Harbour da vida a Jim Hopper Jr., el jefe de policía de Hawkins.

El vínculo entre las estrellas no solo se forjó entre los personajes de Eleven y Jim Hopper, sino que trascendió el guion hacia una dinámica personal marcada por la cercanía y el cuidado mutuo.

Harbour expresó en entrevistas previas
Harbour expresó en entrevistas previas sentimientos de protección hacia Brown, quien inició la serie cuando tenía solo 12 años (Netflix)

La relación profesional entre ambos actores, que inició en 2016 con el estreno de la serie, había trascendido a un plano personal descrito habitualmente como parental por ambos.

“Quise preservar mucho del carácter de Hopper fuera de pantalla para los chicos, porque quería que sus actuaciones fueran lo más ricas posible, así que intenté ser más severo y serio, como mi personaje lo era”, dijo el actor a People en 2020.

David Harbour también reconoció que con el paso del tiempo esa estricta distancia terminó dando lugar a una relación de tipo mentor con el elenco joven.

Sobre la relación con Millie Bobby Brown en particular, declaró en un podcast en 2021 que “siempre tuvimos una relación especial porque conocí a Millie cuando era muy joven, antes de que la fama explotara. Tengo una verdadera sensación protectora hacia ella. Me preocupa su exposición a la fama y todo lo que eso implica”.

La relación de años entre
La relación de años entre los actores combinó tensiones propias de un vínculo padre-hija y momentos de apoyo mutuo (Instagram/@dkharbour)

En 2018, tras obtener un galardón en los Critics’ Choice Awards por su papel en Stranger Things, el intérprete advirtió sobre los riesgos de la atención mediática para Brown.

“Creo que ella está en la mira de algo extremadamente peligroso que nadie parece estar notando. Es una situación extremadamente difícil para alguien tan joven y espero que obtenga la ayuda que necesita; intento protegerla en lo posible”, afirmó en declaraciones recogidas por People.

Por su parte, en 2018, la joven actriz aseguró en un panel recogido por Variety que “Winona Ryder y David Harbour son como mis padres en el set, preguntan qué como o me advierten sobre correr”.

Millie Bobby Brown destacó que Harbour en particular era protector respecto a su vida personal: “David siempre pregunta, ‘¿Otro chico?’”, señaló en referencia al trato cercano y paternal que recibía de su co-estrella.

“Winona Ryder y David Harbour
“Winona Ryder y David Harbour son como mis padres", sostuvo la actriz británica en 2018 (Netflix)

Durante una charla en PaleyFest, Millie recordó que “pasamos por muchas emociones, nos enojamos, somos como padre e hija. Hubo momentos de enfado entre nosotros, expresábamos nuestros sentimientos tanto dentro como fuera del set. Esas escenas eran auténticas porque se alimentaban de lo que realmente vivíamos”, relató según Refinery29.

El actor reiteró su deseo de que el futuro profesional de su compañera de elenco sea destacable. “Mi esperanza es que cuando yo esté en un asilo, ella venga a mostrarme sus premios Oscar”, indicó a People.

El propio actor describió en Empire Magazine que ambos “conectamos en otro nivel desde el principio. Ella siempre buscaba treparse encima y yo respondía como un padre fastidiado. Creo que esa dinámica se trasladó a la serie y alimentó las escenas entre Eleven y Hopper”.

Esa cercanía se mantuvo a lo largo de los diez años de rodaje de Stranger Things, incluso en el marco de las más recientes tensiones durante la preparación de la temporada final.

Tanto Millie Bobby Brown como
Tanto Millie Bobby Brown como David Harbour describieron su vínculo como cercano y parental dentro y fuera del set (Instagram/@milliebobbybrown)

La presunta acusación de Millie Bobby Brown contra David Harbour

Las fuentes citadas por Daily Mail detallaron que en la denuncia de Millie Bobby Brown “no se menciona ningún tipo de conducta sexual inapropiada por parte del actor”, y enfatizaron el carácter confidencial del procedimiento.

Además, el reporte puntualizó que durante la filmación del último episodio, la actriz estuvo acompañada en todo momento por un representante personal en el set.

Un vocero de Netflix agregó, respecto al desenlace de la serie, que “será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista”.

Millie Bobby Brown permaneció acompañada
Millie Bobby Brown permaneció acompañada por un representante personal durante la grabación de la quinta temporada de "Stranger Things" tras presentar la presunta denuncia (Netflix)

En medio de la polémica, David Harbour enfrenta además una situación personal delicada tras el reciente fin de su matrimonio con la cantante Lily Allen.

Page Six informó que Allen habría apoyado a Harbour durante los meses que duró la investigación interna en el set de Stranger Things. Un informante citado por el medio señaló que “Lily lo apoyó durante todo ese tiempo. Fue un período muy duro”.

Temas Relacionados

Millie Bobby BrownDavid HarbourStranger Thingsestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Una Navidad muy Jonas Brothers: la película que reúne a Kevin, Joe y Nick en una travesía festiva y musical

El trío más famoso de Nueva Jersey se embarca en un accidentado viaje de Londres a Nueva York, enfrentando desafíos y desatando risas en una historia que promete conquistar a los fans y a los amantes de la Navidad

Una Navidad muy Jonas Brothers:

Jonathan Bailey fue elegido como el hombre más sexy del mundo

El actor británico, conocido por su papel en “Bridgerton”, se convierte en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento en la revista People

Jonathan Bailey fue elegido como

Jennifer Lawrence se sincera sobre la maternidad y la salud mental: “No quiero dar entrevistas llenas de frases hechas o palabras vacías”

En diálogo con The Interview podcast, de The New York Times, la actriz abordó en profundidad su visión sobre la crianza, el bienestar emocional y la transformación personal tras su retorno al cine

Jennifer Lawrence se sincera sobre

Dieta “paleolítica”, entrenamiento silencioso y minimalismo: así Aaron Pierre se prepara para convertirse en el nuevo héroe de acción de Hollywood

A los 31 años, el actor británico apuesta por la constancia, la selección consciente de alimentos y una rutina diaria libre de distracciones para construir el físico y la mentalidad que exige su próximo desafío en el universo DC

Dieta “paleolítica”, entrenamiento silencioso y

Tom Blyth advirtió sobre el uso de inteligencia artificial en el cine: “Me parece aterrador”

El actor británico, conocido por su papel en “Los juegos del hambre”, expresó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y defendió la importancia de la empatía y la humanidad en la creación artística

Tom Blyth advirtió sobre el
DEPORTES
Conmoción en el fútbol europeo:

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

El nuevo simulador de última generación que utilizará un equipo de F1: “Sensaciones a través del volante”

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia

TELESHOW
Chechu Bonelli contó cuál fue

Chechu Bonelli contó cuál fue su refugio cuando se separó de Darío Cvitanich: “Me ayudó a estar menos triste”

La anécdota que le contó Mario Pergolini a Facundo Arana cuando llevó a su hijo a ver Chiquititas: “Péguenme”

La escapada romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández a Nueva York: amor y una visita especial a Filadelfia

El sentido mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras acompañarla en su show: “Gracias a Dios por estar en mi vida”

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

INFOBAE AMÉRICA

Evacuaciones desesperadas en Ucrania por

Evacuaciones desesperadas en Ucrania por los avances rusos: entre redes antidrones, los civiles huyen o quedan a merced de Putin

Absolvieron a los activistas que arrojaron pintura naranja sobre Stonehenge

Laurent Mauvignier ganó el premio Goncourt

Tras la masacre de El Fasher, el secretario general de la ONU advirtió que la guerra en Sudán se está “descontrolando”

El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay advierte por el aumento del antisemitismo en el país