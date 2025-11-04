Millie Bobby Brown y David Harbour: así fue el cercano vínculo entre los actores durante casi una década

La relación fuera de cámaras entre Millie Bobby Brown y David Harbour reflejó la dinámica parental que ambos mostraron en "Stranger Things" (YouTube/Instagram/Netflix)

La presunta acusación de acoso e intimidación que Millie Bobby Brown habría presentado contra David Harbour en el contexto del rodaje de la quinta temporada de Stranger Things abrió una investigación interna en el equipo de la exitosa serie de Netflix.

Según reportó Daily Mail, la actriz formalizó una queja que incluyó “páginas y páginas de acusaciones” contra Harbour, lo que derivó en una indagación que se extendió durante varios meses y en la que no se incluyeron acusaciones de índole sexual.

El inicio del proceso se habría dado antes del comienzo de la grabación de la última temporada del programa, donde Brown interpreta a Eleven y Harbour da vida a Jim Hopper Jr., el jefe de policía de Hawkins.

El vínculo entre las estrellas no solo se forjó entre los personajes de Eleven y Jim Hopper, sino que trascendió el guion hacia una dinámica personal marcada por la cercanía y el cuidado mutuo.

Harbour expresó en entrevistas previas sentimientos de protección hacia Brown, quien inició la serie cuando tenía solo 12 años (Netflix)

La relación profesional entre ambos actores, que inició en 2016 con el estreno de la serie, había trascendido a un plano personal descrito habitualmente como parental por ambos.

“Quise preservar mucho del carácter de Hopper fuera de pantalla para los chicos, porque quería que sus actuaciones fueran lo más ricas posible, así que intenté ser más severo y serio, como mi personaje lo era”, dijo el actor a People en 2020.

David Harbour también reconoció que con el paso del tiempo esa estricta distancia terminó dando lugar a una relación de tipo mentor con el elenco joven.

Sobre la relación con Millie Bobby Brown en particular, declaró en un podcast en 2021 que “siempre tuvimos una relación especial porque conocí a Millie cuando era muy joven, antes de que la fama explotara. Tengo una verdadera sensación protectora hacia ella. Me preocupa su exposición a la fama y todo lo que eso implica”.

La relación de años entre los actores combinó tensiones propias de un vínculo padre-hija y momentos de apoyo mutuo (Instagram/@dkharbour)

En 2018, tras obtener un galardón en los Critics’ Choice Awards por su papel en Stranger Things, el intérprete advirtió sobre los riesgos de la atención mediática para Brown.

“Creo que ella está en la mira de algo extremadamente peligroso que nadie parece estar notando. Es una situación extremadamente difícil para alguien tan joven y espero que obtenga la ayuda que necesita; intento protegerla en lo posible”, afirmó en declaraciones recogidas por People.

Por su parte, en 2018, la joven actriz aseguró en un panel recogido por Variety que “Winona Ryder y David Harbour son como mis padres en el set, preguntan qué como o me advierten sobre correr”.

Millie Bobby Brown destacó que Harbour en particular era protector respecto a su vida personal: “David siempre pregunta, ‘¿Otro chico?’”, señaló en referencia al trato cercano y paternal que recibía de su co-estrella.

“Winona Ryder y David Harbour son como mis padres", sostuvo la actriz británica en 2018 (Netflix)

Durante una charla en PaleyFest, Millie recordó que “pasamos por muchas emociones, nos enojamos, somos como padre e hija. Hubo momentos de enfado entre nosotros, expresábamos nuestros sentimientos tanto dentro como fuera del set. Esas escenas eran auténticas porque se alimentaban de lo que realmente vivíamos”, relató según Refinery29.

El actor reiteró su deseo de que el futuro profesional de su compañera de elenco sea destacable. “Mi esperanza es que cuando yo esté en un asilo, ella venga a mostrarme sus premios Oscar”, indicó a People.

El propio actor describió en Empire Magazine que ambos “conectamos en otro nivel desde el principio. Ella siempre buscaba treparse encima y yo respondía como un padre fastidiado. Creo que esa dinámica se trasladó a la serie y alimentó las escenas entre Eleven y Hopper”.

Esa cercanía se mantuvo a lo largo de los diez años de rodaje de Stranger Things, incluso en el marco de las más recientes tensiones durante la preparación de la temporada final.

Tanto Millie Bobby Brown como David Harbour describieron su vínculo como cercano y parental dentro y fuera del set (Instagram/@milliebobbybrown)

La presunta acusación de Millie Bobby Brown contra David Harbour

Las fuentes citadas por Daily Mail detallaron que en la denuncia de Millie Bobby Brown “no se menciona ningún tipo de conducta sexual inapropiada por parte del actor”, y enfatizaron el carácter confidencial del procedimiento.

Además, el reporte puntualizó que durante la filmación del último episodio, la actriz estuvo acompañada en todo momento por un representante personal en el set.

Un vocero de Netflix agregó, respecto al desenlace de la serie, que “será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista”.

Millie Bobby Brown permaneció acompañada por un representante personal durante la grabación de la quinta temporada de "Stranger Things" tras presentar la presunta denuncia (Netflix)

En medio de la polémica, David Harbour enfrenta además una situación personal delicada tras el reciente fin de su matrimonio con la cantante Lily Allen.

Page Six informó que Allen habría apoyado a Harbour durante los meses que duró la investigación interna en el set de Stranger Things. Un informante citado por el medio señaló que “Lily lo apoyó durante todo ese tiempo. Fue un período muy duro”.