Bianca Censori regresó a las redes sociales y apunta a desplazar a Kim Kardashian del mundo de la lencería

El lanzamiento de la colección Bianca, previsto para diciembre, intensificó la competencia con SKIMS

Bianca Censori retomó su presencia
Bianca Censori retomó su presencia en Instagram con imágenes de su nueva marca de lencería, generando comparaciones directas con la firma SKIMS (Grosby BACKGRID/REUTERS)

La esposa de Kanye West, Bianca Censori, marcó su retorno a la actividad en redes sociales tras una ausencia de seis meses, coincidiendo con el anuncio del lanzamiento de su propia marca de prendas íntimas.

Según detalló Daily Mail, la reaparición de Censori en Instagram consistió en una serie de fotografías en las que presentó avances de su nueva línea, programada para salir al mercado el próximo 11 de diciembre.

El debut público de estos diseños fue interpretado por el medio británico como un movimiento calculado para posicionar su proyecto en competencia directa con Kim Kardashian, ex esposa de West y fundadora de SKIMS.

La diseñadora australiana de 30 años ofreció a sus 493.000 seguidores en Instagram una serie de imágenes tomadas por ella misma, en las que se la observa modelando distintos modelos de sujetadores, fajas y medias.

Las fotos caseras de Censori,
Las fotos caseras de Censori, tomadas frente al espejo, reflejaron una estética similar a la popular línea íntima de Kim Kardashian (Instagram/@biancacensori)

Se observó el carácter artesanal de las imágenes, realizadas con un teléfono móvil y un espejo, a diferencia de campañas tradicionales con fotógrafos profesionales.

El estilo retro de los sujetadores y la particular combinación de prendas evocan el universo visual de SKIMS, la marca fundada por Kardashian, que representa aproximadamente un 75% de su patrimonio, según el mismo medio.

El regreso de Bianca Censori a Instagram no solo llamó la atención por la presentación de la línea Bianca, sino por tratarse de su primera actividad pública en redes sociales desde Halloween, jornada en la que compartió una foto.

En esta imagen, se le observó jugando con un cuchillo de utilería mientras portaba un body sin tirantes. Según la publicación, esa aparición habría anticipado su acercamiento definitivo al lanzamiento de la marca.

En cada publicación, Bianca Censori
En cada publicación, Bianca Censori etiquetó a Marc Jacobs, alimentando rumores sobre posibles colaboraciones futuras en el sector moda (Instagram/@biancacensori)

Cada una de las publicaciones incluyó un etiquetado al diseñador Marc Jacobs, aunque este no comercializa los mismos productos en su sitio web. Dicha acción alimentó especulaciones sobre una posible colaboración.

Jacobs anteriormente eligió a Kim Kardashian para protagonizar la campaña principal de la colección otoño-invierno 2023. No se han producido declaraciones públicas de Jacobs al respecto.

El lanzamiento de la colección Bianca estuvo sujeto a retrasos, dado que su presentación había sido planeada inicialmente para octubre.

La secuencia de acontecimientos llevó a distintas interpretaciones en medios estadounidenses, que citan a fuentes cercanas a Kanye West y a Bianca Censori.

Según afirmó un informante a Radar Online, “Kanye ve esto como una jugada de revancha, está decidido a superar a Kim en todos los aspectos”.

Censori presentó sujetadores, fajas y
Censori presentó sujetadores, fajas y medias en tonos neutros, opciones que recuerdan los diseños básicos característicos de la marca SKIMS (Skims)

Y agregó: “La marca de Bianca ha sido diseñada para reflejar la de Kim a propósito. Se planeó para competir directamente con todo lo que Kim creó“.

El mismo informante insistió en el carácter estratégico de la maniobra, que trasciende lo estrictamente comercial: “Esto va mucho más allá de la moda”.

En las imágenes compartidas, Censori eligió ropa interior con características similares a productos de SKIMS, acompañada por calentadores y zapatos plateados, un estilo que el entorno de Kardashian considera directamente inspirado en la propuesta de la empresaria estadounidense.

Una fuente citada por Daily Mail sostuvo: “Desde los visuales hasta la vibra general, las fotos de Bianca son SKIMS puro”.

Fuentes cercanas aseguraron que Kanye
Fuentes cercanas aseguraron que Kanye West impulsa el lanzamiento de Bianca como parte de una rivalidad empresarial con su exesposa y madre de sus hijos (Backgrid/The Grosby Group)

La influencia de Kanye West en sus parejas

El trasfondo familiar y profesional contribuyó a amplificar el impacto del anuncio. Kanye West, quien todavía cuenta con alrededor de 64,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, fue identificado como una figura clave en la estrategia de la pareja.

El músico y empresario ha mantenido una relación distante con sus cuatro hijos junto a Kim Kardashian, a quienes transfiere 200.000 dólares mensuales en concepto de manutención.

La relación matrimonial entre West y Kardashian finalizó en 2021, tras seis años. Al año siguiente, West contrató a Bianca Censori como jefa de arquitectura de su firma Yeezy, y la pareja celebra su tercer aniversario de casados el próximo 20 de diciembre.

Previo al lanzamiento de SKIMS en 2019, Kardashian reconoció el papel conceptual de West en el proceso creativo. La empresaria lo consideró su “director creativo fantasma” y le atribuyó el diseño del logotipo original de la marca, antes conocida como Kimono Intimates.

