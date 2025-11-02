Entretenimiento

Keanu Reeves revela las únicas tres películas suyas que tolera ver

El actor de Hollywood rara vez repasa su filmografía, aunque reconoce que existen algunas excepciones

Keanu Reeves sólo puede ver
Keanu Reeves sólo puede ver tres de sus películas cuando aparecen en televisión, según confesó durante el The New Yorker Festival en Nueva York (AP/Chris Pizzello)

Keanu Reeves confesó que sólo puede ver tres películas de su extensa filmografía cuando aparecen en la televisión o en otros formatos.

Durante una charla en el The New Yorker Festival, el actor de 61 años fue consultado sobre si suele ver sus antiguas producciones. Según recogió la prensa estadounidense, reconoció que evita mirar casi todos sus trabajos, aunque hizo excepciones muy puntuales.

Ante el público presente—y acompañado por Alex Winter y la crítica cultural Naomi Fry—, Reeves explicó: “No, o sea, quizá mientras estoy cambiando de canal, pienso: ‘Ahí está, oh sí, Punto de Quiebre está en emisión’”.

El artista de Hollywood se refirió así al filme de 1991 donde encarna a un agente encubierto del FBI. En esa misma línea, agregó otras dos cintas que sí observa en ocasiones específicas.

“O, ‘Oh wow, Matrix, bien. Matrix Recargado, diablos, sí’”, soltó entre risas, aludiendo a las superproducciones de 1999 y 2003 en las cuales da vida al personaje Neo.

El actor canadiense confesó que
El actor canadiense confesó que evita reproducir voluntariamente sus producciones, aunque presta atención cuando ve "Punto de quiebre" (IMDB)

En su intervención, Keanu Reeves fue claro en que, fuera de este contexto casual, no reproduce deliberadamente sus largometrajes.

“No, no, no, no. No he puesto una de mis películas para verla”, afirmó de forma rotunda. Esta autoprohibición que mantiene respecto a su obra coincide con la de otros actores, como Alex Winter, quien también reconoció que evita mirar sus proyectos anteriores.

El propio Winter detalló durante el evento que sólo en ocasiones excepcionales, como funciones especiales en cines, busca observar la reacción del público, pero en general no se siente cómodo frente a sus trabajos pasados.

Reeves remarcó que su decisión no está originada por una insatisfacción, sino que simplemente prefiere no ver sus películas en pantalla. Así, sus únicas excepciones resultan ser Punto de QuiebreMatrix y Matrix Recargado; estas dos últimas pertenecientes a una de las sagas mejor valoradas del cine.

Durante el mismo encuentro, Reeves
Durante el mismo encuentro, Reeves también escogió dos películas de la saga "Matrix" (HBO Max)

Un episodio tenso con una fan a la salida del teatro

Keanu Reeves experimentó recientemente una situación de riesgo con una admiradora tras una de sus funciones en Nueva York.

El incidente se produjo el pasado fin de semana en los alrededores del Hudson Theatre, donde el actor protagoniza la obra Waiting for Godot bajo la dirección de Jamie Lloyd.

Al salir del recinto, el canadiense fue interceptado por una mujer, quien intentó subirse a su automóvil mientras proclamaba que era la “esposa divina” del actor.

Las imágenes, capturadas por un espectador en la plataforma TikTok, muestran a la celebridad saludando a fanáticos antes de ingresar a un vehículo negro. Entonces, una mujer se abalanzó hacia el automóvil e intentó forzar la entrada por la puerta del pasajero.

Guardias de seguridad y asistentes intervinieron para alejarla, en medio de gritos como: “¡Suéltame! ¡Keanu, soy tu esposa divina!”.

La admiradora desconocida gritó que
La admiradora desconocida gritó que era la “esposa divina” del artista y tensionó la salida del elenco de Waiting for Godot (Capturas de video/TikTok/amirmeetsny)

La situación generó una tensión considerable entre los presentes. “Deberían conseguir una orden de restricción contra esta mujer”, se escucha comentar a la persona que grabó el registro.

El altercado se resolvió sin heridos, aunque ni Keanu Reeves ni su equipo emitieron declaraciones posteriores sobre el incidente.

La admiradora no ha sido identificada públicamente y tampoco se han informado acciones legales en relación al hecho. El episodio surgió en medio de la exitosa temporada teatral del intéprete, quien da vida a Estragon en Waiting for Godot, junto a su colega y amigo Alex Winter, que interpreta a Vladimir.

El elenco de la obra, una adaptación del clásico de Samuel Beckett, se completa con Brandon J. Dirden en el papel de Pozzo, Michael Patrick Thornton como Lucky y dos jóvenes actores alternando el rol del niño. La producción, dirigida por Jamie Lloyd, continuará en cartel hasta el 4 de enero de 2026.

