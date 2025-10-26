Entretenimiento

Justin Bieber anunció su proyecto digital más ambicioso antes de Coachella 2026: “Va a ser genial”

El cantante apuesta por el streaming para mantener una conexión activa con sus fanáticos

Justin Bieber anunció que transmitirá en Twitch casi todos los días, mostrando ensayos, juegos y su preparación rumbo al esperado Coachella 2026 (Instagram/@lilbieber)

Justin Bieber anunció un nuevo y sorprendente proyecto de transmisiones virtuales que llevará adelante de forma casi diaria mientras se prepara para encabezar el festival Coachella en 2026.

El artista de 31 años, conocido por sus inicios en YouTube, irrumpió en la plataforma de streaming Twitch con la promesa de una fuerte presencia en línea durante los próximos meses, en una etapa de expectación para sus seguidores.

Según Billboard, el músico hizo una declaración en una reciente aparición pública. “Este es nuestro espacio para los próximos meses, estoy muy emocionado”, sostuvo. “Voy a transmitir prácticamente todos los días. Va a ser genial”.

El anuncio se produce a seis meses de su actuación como cabeza de cartel en la próxima edición del reconocido festival en Indio, California.

El cantante canadiense compartirá ensayos, momentos con amigos y adelantos de su show ante millones, consolidando su presencia en plataformas de streaming (Instagram/@lilbieber)

“Voy a estar preparando todo, reuniendo al equipo, buscando inspiración”, afirmó Bieber a sus seguidores, anticipando así una etapa de contacto frecuente con sus fanáticos a través de transmisiones en tiempo real.

El viernes pasado, el cantante canadiense compartió una sesión en la que jugaba al baloncesto con amigos, bajo la supervisión de un profesional, y luego conversaba sobre el deporte en una mesa redonda.

En ocasiones previas, el público tuvo acceso al detrás de escena del montaje de sus shows, junto con imágenes del artista patinando y jugando al billar.

Justin Bieber comenzó su trayectoria artística en 2007, publicando videos caseros en YouTube, donde interpretaba canciones de diferentes artistas y logró captar la atención del entonces representante Scooter Braun.

Con ocho álbumes de estudio lanzados, el intérprete enfrenta una nueva apuesta al combinar la experiencia de los livestreams con la preparación para un evento de gran magnitud.

Las transmisiones diarias de Bieber incluyen deportes, música y detrás de escena, abriendo una ventana exclusiva a su rutina antes del festival (Instagram/@lilbieber)

El intérprete encabezará la edición 2026 del festival junto a Sabrina Carpenter y Karol G. Otros nombres presentes en la grilla incluyen a Devo, Moby, Teddy Swims, The Strokes, Addison Rae, David Byrne, Interpol, Young Thug, Iggy Pop, FKA Twigs, y una colaboración entre Nine Inch Nails y Boys Noize.

Justin Bieber recibirá una retribución estimada en 10 millones de dólares por su actuación, lo que lo convertiría en el artista mejor pagado en la historia del festival. Las entradas para Coachella 2026 se encuentran agotadas desde hace meses, confirmó la organización.

La etapa reciente de la vida de Bieber ha estado marcada también por cambios en el plano personal. En agosto de 2024, él y su esposa, Hailey Bieber, dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2018 tras una ceremonia civil en Nueva York y celebró luego otra más amplia en Carolina del Sur, manifestó en repetidas ocasiones el interés por expandir su familia.

“Voy a transmitir prácticamente todos los días. Va a ser genial”, anunció el artista canadiense (Instagram/@lilbieber)

¿Justin y Hailey Bieber tendrán más hijos?

En una entrevista para el podcast In Your Dreams, Hailey Bieber dijo que “definitivamente” desea tener más hijos. “Sé que quiero más de uno”, expresó la fundadora de la marca Rhode Beauty.

La modelo, de 28 años, compartió que desde pequeña imaginó un escenario familiar amplio, aunque vivir la llegada de su primer hijo a los 27 años supuso para ella un desafío mayor al esperado. “Sentí que era abrumador”, reconoció Hailey Bieber en el pódcast.

Comentó que, a pesar de las dudas iniciales, la maternidad la enfrenta a un aprendizaje constante: “Cada día aprendo sobre cómo ser madre y qué es lo mejor para mi hijo y para mí como mamá”.

En su participación, Hailey fue clara respecto a las exigencias del cuidado de un bebé, subrayando su preferencia por una crianza activa aunque cuenta con asistencia.

Hailey Bieber confesó que la maternidad la desafió y transformó, y señaló que planea tener más hijos junto a Justin (Instagram/@lilbieber)

Tengo ayuda a tiempo completo y no me avergüenza en absoluto decirlo”, señaló la empresaria a People. “No podría mantener mi carrera ni cumplir con mis obligaciones sin ella y estoy muy agradecida”.

Además, insistió en la importancia de la red familiar, ya que, si el niño no está con ella, permanece con su padre, Justin Bieber, o con sus padrinos.

En la misma conversación, Hailey Bieber anticipó su deseo de que Jack crezca con experiencias en distintas partes del mundo.

“Queremos que crezca viajando, porque así vivimos como familia incluso antes de que naciera”, explicó. Comentó, además, que busca replicar el estilo de vida itinerante que tuvo en su niñez.

La modelo relató que quiere que su hijo crezca viajando, una tradición familiar que busca perpetuar con Justin en sus giras futuras (Instagram/@lilbieber)

De acuerdo a declaraciones a WSJ. Magazine, Hailey sostuvo que la maternidad le permitió descubrir en sí misma una nueva fuerza interior: “Me gusta mucho más quien soy ahora que antes de tener a mi hijo. Ganas una confianza silenciosa”.

La pareja anunció el embarazo en mayo de 2024 y, desde entonces, ha compartido parte de su experiencia parental con sus fans.

“Siempre supe que quería ser madre”, sintetizó Hailey en el podcast, y puntualizó que cada decisión sobre la maternidad debe asumirse desde la individualidad y el respeto.

