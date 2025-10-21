“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

Karol G lanza Tropicoqueta, su álbum más ambicioso, fusionando géneros latinos para conectar generaciones (YouTube/KAROL G)

Karol G presentó Tropicoqueta, su nuevo álbum, en el que explora géneros tradicionales y fusiona sonidos con el objetivo de conectar generaciones y culturas. La artista colombiana expresó que su meta es trascender modas pasajeras: “Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia”, afirmó Karol G en una entrevista exclusiva con Vogue México.

Carolina Giraldo, nombre real de la cantante, inició su carrera en Colombia junto a su padre, Guillermo Giraldo, y evolucionó hasta consolidarse como una de las voces femeninas más influyentes de la música internacional.

Después del éxito de Mañana Será Bonito, que le valió su primer Grammy y una gira de estadios con récord de asistencia, la artista decidió superar sus propios logros. Su propósito era crear un álbum que dejara una huella: “La tendencia crea un impacto momentáneo y viral, pero el día de mañana cómo vas a ser recordado, me preocupa más”, explicó la artista.

La artista colombiana busca trascender modas y dejar huella con un disco que rinde tributo a la música latina (REUTERS/Amanda Perobelli)

Tropicoqueta nació de un objetivo definido: “Voy a crear el mejor álbum de toda mi carrera”. Karol G elaboró una lista de géneros musicales latinoamericanos para abordar, como cumbia villera, ranchera, vallenato, bachata y salsa. El disco funciona como un mapa sonoro y emocional, incluye grabaciones en vivo y colaboraciones con músicos destacados, bajo la producción de Oviand de Drums

Uno de los mayores desafíos consistió en unir a distintas generaciones: “Quería que una mamá, una abuelita y una hija pudieran cantar algo que las representara a las tres”, señaló Karol G a Vogue México. El resultado, según la artista, cumplió el sueño de reunir públicos diversos mediante la nostalgia y la autenticidad.

Recepción global y experiencias clave

Aunque Tropicoqueta rinde tributo a la música latina, el álbum alcanzó reconocimiento internacional. Karol G relató que la invitación para encabezar el espectáculo de medio tiempo de la NFL en São Paulo surgió porque los organizadores quedaron enamorados del disco.

Karol G destaca el empoderamiento femenino y el mensaje de fortaleza para las mujeres latinas en la industria musical (Karol G / Instagram)

Su paso por el desfile de Schiaparelli también se debió al entusiasmo que generó el álbum en figuras como Daniel Roseberry y su entorno cercano. “A pesar de ser un disco inspirado en toda la música latina, fue una lucecita para un público internacional”, señaló la cantante a Vogue México.

La creación del álbum supuso un aprendizaje personal y profesional inédito para Karol G. Grabar con instrumentos en vivo y colaborar con más de 60 músicos permitió expandir su inteligencia emocional y creatividad.

La artista rememoró el tema Ese Hombre Es Malo, inspirado en la fusión de sinfónica y mariachi de Juan Gabriel en Bellas Artes, como el mayor reto de esta producción. La grabación en Guadalajara, con todos los músicos presentes, representó un momento especial de realización artística.

Crecimiento personal y empoderamiento femenino

Karol G proyecta nuevos retos, como la actuación, y reafirma su compromiso con la innovación y sus raíces latinas (REUTERS/Brendan McDermid)

Tras el éxito de su trabajo anterior, Karol G enfrentó incertidumbre y presión para renovarse. Reconoció que los meses posteriores a la gira fueron de caos interior, hasta que recordó su propósito original: “Necesito hacer lo que me nace hacer”. Subrayó que solo importa la intención con la que se crea la música y no las opiniones externas.

Respecto al empoderamiento femenino, Karol G compartió los obstáculos en una industria predominantemente masculina y el mensaje que desea transmitir. “Me tuve que poner como reto dejar de pensar que yo era mujer en una industria de hombres”, expresó.

Su consejo es directo: “Haz lo que tú en tu corazón te diga. Trabájalo. Siéntete la mejor. Levántate todos los días y di: Soy la mejor, soy la más dura, lo voy a lograr, lo voy a conseguir”.

La cantante enfrenta la presión de superarse tras el éxito de Mañana Será Bonito y apuesta por la autenticidad artística (REUTERS/Marco Bello)

La artista considera que su proyecto pretende que las mujeres latinas se sientan poderosas y vistas. Su éxito representa también el de muchas mujeres que lucharon por abrir camino en la música.

Proyectos a futuro y visión artística

Con la vista puesta en nuevos retos, Karol G muestra interés en la actuación tras su participación en la serie Griselda junto a Sofía Vergara y confiesa que le gustaría interpretar a una villana. Además, mantiene el deseo de seguir innovando desde la autenticidad y la fidelidad a sus raíces.

A lo largo de la entrevista con Vogue México, Karol G insiste en la relevancia de mantener la percepción propia sobre el trabajo artístico y no dejarse influir por factores externos. Para la cantante, la trascendencia verdadera proviene del respeto a la intención original y la capacidad de conectar con el público desde la honestidad y la emoción.