Keri Russell critica la perfección irreal en Hollywood: “Ser natural es lo más raro ahora”

La actriz considera que las cirugías plásticas han alcanzado un pico sin precedentes en la industria del entretenimiento REUTERS/Daniel Cole

En una industria donde la apariencia suele marcar el rumbo de las carreras, Keri Russell ha decidido pronunciarse contra las tendencias de cirugía estética y los estándares de belleza que predominan en Hollywood. La actriz estadounidense, reconocida por su papel en la serie The Diplomat, calificó de “extraño” el hecho de lucir natural en un entorno donde la perfección física parece ser la norma. En declaraciones recogidas por Daily Mail, Russell expresó su sorpresa ante la presión constante que enfrentan tanto mujeres como hombres para ajustarse a ideales de belleza cada vez más inalcanzables.

Russell, de 49 años, compartió su visión sobre el auge de la cirugía estética en la industria del entretenimiento. “La cirugía plástica está viviendo un momento ahora mismo: hombres, mujeres, personas de 20 años. Está por todas partes”, afirmó la actriz en conversación con Daily Mail. Según su experiencia, la omnipresencia de celebridades que, incluso con 50 o 60 años, mantienen una imagen impecable, contribuye a una sensación de insatisfacción generalizada. “Es algo de lo que mis amigas y yo hablamos todo el tiempo”, añadió, subrayando la presión social que recae sobre la imagen personal.

Keri confesó sentirse "extraña" protagonizando la serie "The Diplomat" al mostrarse con un look realista en contraste con lo que se vive día a dái en Hollywood

La intérprete también abordó la relación entre su personaje en The Diplomat, la embajadora estadounidense Kate Wyler, y la percepción de la imagen femenina en la pantalla. Russell manifestó sentirse “totalmente empática” con Wyler, quien en la serie es juzgada por su aspecto natural y la ausencia de maquillaje. “Me gusta cómo me veo en la serie, y es sorprendente que sienta que eso es extraño, como si fuera algo único lucir así, pero lo es”, reflexionó la actriz en declaraciones a Daily Mail. Para ella, la autenticidad de su personaje representa una rareza en el contexto actual, donde la naturalidad parece haberse convertido en una excepción.

Durante su etapa como protagonista de Felicity, la actriz fue objeto de debate público tras un cambio radical de peinado en 1999. “Cortaron mi cabello en la serie. Me preguntaron si lo haría y acepté, porque el personaje no era conocida por ser una persona hermosa, sino una estudiante universitaria nerd y emocional”, recordó Russell. La reacción del público fue intensa, lo que evidenció la importancia que se otorga a la apariencia en la cultura popular, según relató al Daily Mail.

La apariencia de Keri Russellha sido duramente criticada a lo largo de los años. Prueba de ello fue la polémica que su personaje en "Felicity" generó al cortarse el cabello

A lo largo de su trayectoria, Russell ha transitado distintos géneros y formatos, desde sus inicios en The All New Mickey Mouse Club hasta su consagración en Felicity y su actual papel en The Diplomat. En esta última producción, además de protagonizar, ejerce por primera vez como productora, lo que le ha permitido involucrarse de manera más profunda en la construcción de su personaje y en la narrativa de la serie, según destacó Daily Mail.

El impacto de sus decisiones personales sobre su imagen ha sido tema de conversación durante años. Tras el recordado corte de cabello en Felicity, la actriz reconoció que la reacción del público superó cualquier expectativa, dejando claro que, en Hollywood, los cambios de apariencia pueden generar auténticas conmociones.