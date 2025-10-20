Entretenimiento

El asesino de John Lennon admitió el verdadero motivo por el que mató a al músico: “Quería ser famoso”

Mark David Chapman fue rechazado por decimocuarta vez en su solicitud de libertad condicional por falta de “remordimiento genuino”.

Mark David Chapman confesó que su obsesión de reconocimiento lo llevó a asesinar a John Lennon

A casi 45 años del asesinato de John Lennon, su homicida confeso, Mark David Chapman, volvió a admitir que mató al ex integrante de The Beatles movido por una “patética necesidad de ser alguien”.

Así lo declaró el propio Chapman, de 70 años, ante la junta de libertad condicional del Green Haven Correctional Facility, en el condado de Dutchess, Nueva York, durante una audiencia celebrada a finales de agosto.

Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”, dijo Chapman, según la transcripción obtenida por The New York Post y publicada este viernes.

El asesino del músico británico volvió a ser rechazado por decimocuarta vez en su intento de obtener la libertad condicional, pues , las autoridades concluyeron que no mostró “remordimiento genuino ni empatía significativa” hacia su víctima.

Mark David Chapman intentó salir de prisión por el asesinato de John Lennon, pero su solicitud fue denegada.

Cabe recordar que el 8 de diciembre de 1980, Chapman, entonces de 25 años, disparó cuatro veces por la espalda a Lennon frente al edificio Dakota, en el Upper West Side de Manhattan, donde el músico vivía con Yoko Ono.

Horas antes, el músico había accedido a firmarle un álbum. David Chapman fue arrestado en el lugar y condenado a cadena perpetua.

Durante la audiencia más reciente, David explicó que el motivo del crimen fue su deseo de notoriedad.

Quería ser famoso, ser algo que no era. Y luego me di cuenta de que había un objetivo aquí: no tenía que morir; podía ser alguien. Había caído tan bajo”, reconoció.

Mark David Chapman aseguró que asesinó a John Lennon para volverse famoso.

El asesino confesó que viajó desde Hawái a Nueva York meses antes con el plan de matar al músico, inspirado por Holden Caulfield, el protagonista de El guardián entre el centeno, a quien veía como símbolo de autenticidad.

En octubre de 1980, lo esperó varias noches frente al edificio Dakota, pero el cantante nunca apareció. “La mañana del 8 de diciembre simplemente lo supe. No sé cómo, pero supe que ese sería el día”, relató.

Esa noche, cuando John Lennon bajó de su limusina junto a Yoko Ono, Chapman lo atacó a tiros, cumpliendo su obsesión de ser “recordado”.

Por si fuera poco, en las cuatro décadas que ha pasado tras las rejas, Chapman ha reiterado sus disculpas en distintas audiencias, aunque sin éxito.

Mark David Chapman planeó durante meses el asesinato de John Lennon.

En esta ocasión, volvió a reconocer el carácter inhumano de su acto: “Esto fue un ser humano”, dijo sobre Lennon.

Asimismo, David Chapman, quien lleva 46 años casado con su esposa Gloria, asegura que hoy dedica sus días a la lectura de la Biblia, a jugar voleibol con otros reclusos y a mantener contacto con su pareja.

Ya no tengo ningún interés en ser famoso. Pónganme bajo la alfombra, en cualquier lugar. No quiero ser famoso nunca más”, afirmó durante la audiencia.

“Aquí estoy, viviendo mucho más tiempo, y no solo su familia, sino también sus amigos y los fans… les pido perdón por la devastación que causé. En ese momento no pensé en ellos, no me importaba”, expresó.

Mark David Chapman aseguró que ya no tienen interés en ser famoso.

Pese a esas palabras, los comisionados no se mostraron convencidos de que Chapman haya experimentado una transformación real. El documento de la junta describe su actitud como “calculada” y su arrepentimiento como “insuficiente para justificar su liberación”.

El convicto pasará al menos dos años más en prisión antes de poder solicitar nuevamente la libertad condicional, en 2027.

