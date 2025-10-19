Entretenimiento

La demanda contra Kevin Costner seguirá en los tribunales tras el último fallo judicial

El tribunal de California permitió que la mayoría de los cargos presentados por la doble de riesgo Devyn LaBella avancen hacia una nueva instancia

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
El tribunal desestimó uno de
El tribunal desestimó uno de los cargos de acoso sexual contra Kevin Costner, aunque permitió que prosperaran otras acusaciones de la misma demanda (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El proceso judicial iniciado por la doble de riesgo Devyn LaBella contra Kevin Costner y otros responsables de la película Horizon: An American Saga - Chapter 2 avanzará con la mayoría de los cargos, según resolvió esta semana un tribunal de California.

La demanda, presentada en mayo, alega acoso sexual, discriminación y un entorno laboral hostil, entre otros puntos, por hechos ocurridos durante la producción en 2023.

La jueza del Tribunal Superior de California determinó que ocho de las diez acusaciones presentadas se mantendrán vigentes, entre ellas las relacionadas con discriminación y condiciones inseguras en el entorno de trabajo.

Se desestimaron dos cargos, incluido uno de acoso sexual, tras considerar que no existían pruebas suficientes para sostener tales afirmaciones. La defensa de Costner había solicitado el rechazo total de la demanda.

LaBella, quien se desempeñó como doble de riesgo de la actriz Ella Hunt, alegó que en mayo de 2023 se le pidió participar en una escena de violencia sexual no planificada ni programada, dirigida por el actor.

Ocho de los diez cargos
Ocho de los diez cargos presentados por la doble de riesgo Devyn LaBella seguirán bajo análisis judicial en el caso iniciado contra el actor (Instagram/@devynlabella)

Según la demanda, la solicitud violó su contrato con SAG-AFTRA, que exige comunicación previa y salvaguardas específicas para escenas de desnudez o sexo simulado.

“Estoy agradecida de que la Corte reconociera la validez de mis reclamos y permita que mi caso siga adelante. Este es un paso importante hacia la rendición de cuentas y para asegurar la protección de todos los intérpretes en los sets”, afirmó LaBella en declaraciones difundidas por su equipo legal.

Y puntualizó en su declaración: “Hablar sobre situaciones inseguras o no consentidas no es fácil, pero creo que es necesario para generar cambios duraderos. Sigo comprometida con la verdad, la profesionalidad y la defensa de la seguridad y el respeto en nuestra industria”.

La denuncia señala dos incidentes clave. El primero, ocurrido el 1 de mayo, consistió en una escena de violación cuidadosamente planificada, con coreografía detallada, set cerrado y la intervención de un coordinador de intimidad.

Al día siguiente, según Devyn LaBella, se le solicitó participar como suplente de Hunt en una nueva escena presuntamente no acordada, que carecía de protocolos similares.

La disputa legal surgió después
La disputa legal surgió después de que LaBella denunciara haber participado sin protección laboral en una escena violenta dirigida por Kevin Costner en 2023 (Instagram/@devynlabella)

La demanda indica que la intérprete no fue informada sobre la naturaleza de la escena, donde el actor Roger Ivens (quien encarna a Birke) debía montar a su personaje y levantarle violentamente la falda.

La denunciante manifestó que el episodio le generó un fuerte impacto emocional y que al reportar lo sucedido sufrió represalias.

La defensa de Kevin Costner argumentó que los hechos carecen de sustento legal y factual. En una declaración jurada presentada en agosto, el actor y cineasta sostuvo:

“Las aseveraciones en mi contra son absolutamente falsas, y me resulta profundamente decepcionante que una mujer que trabajó en nuestra producción afirme que yo o alguien de mi equipo haya causado incomodidad o la ‘pesadilla’ que ella ha inventado”.

Asimismo, su abogado, Marty Singer, ofreció nuevas declaraciones por medio de un comunicado recogido por la prensa estadounidense.

La defensa de Costner asegura
La defensa de Costner asegura que nunca existió acoso ni represalia, mientras la querella denuncia ausencia de condiciones seguras en los rodajes de la película (Warner Bros. Pictures)

“Nos complació que la Corte aceptara parcialmente nuestra petición, desestimando dos cargos de la demandante (incluido uno de acoso sexual). Si bien nos decepciona que procedan los demás cargos, las pruebas muestran con claridad que carecen de mérito legal o factual, y planeamos apelar la decisión”, sostuvo.

Finalmente, agregó: “Nunca hubo ‘violación simulada’, ‘sexo simulado’ ni acoso sexual, y absolutamente ninguna represalia. Continuaremos defendiendo la verdad y confiamos plenamente en que prevaleceremos”.

Los representantes legales de LaBella, Dan Stormer y Kate McFarlane, destacaron el avance judicial como un logro, afirmando a Rolling Stone: “Perdimos en un cargo y ganamos en nueve, así que es una victoria”.

McFarlane subrayó la importancia de los protocolos de seguridad en el rodaje y advirtió que el punto central de la demanda es la ausencia de dichas garantías el 2 de mayo.

Durante la última audiencia, los abogados de Costner sostuvieron que el guion explicitaba el carácter violento y anticipaba la agresión sexual fuera de campo, lo que, a su juicio, eximía la escena de mayores advertencias.

El proceso judicial continuará en
El proceso judicial continuará en diciembre, instancia en la que se debatirá una nueva petición de la defensa para desestimar los cargos pendientes (Jordan Strauss/Invision/AP)

“No hubo empuje, movimientos sugestivos ni sexo simulado. Ivens agarra la falda y la sube hasta la rodilla, se coloca encima, y esa es la toma”, explicó el abogado T. Wayne Harman ante el tribunal. “No existe evidencia de que una persona razonable encuentre tan ofensiva la realización de una sola toma”.

La jueza finalmente desestimó el cargo relacionado con la llamada Ley Bane, que exige amenazas o coerción explícitas, al considerar que no se acreditaron dichos elementos.

El proceso seguirá con una nueva audiencia prevista para diciembre, cuando se evaluará una objeción adicional planteada por la defensa de Kevin Costner.

Temas Relacionados

Kevin CostnerDevyn LaBellaHorizon: An American Saga - Chapter 2Horizon: An American Sagaestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Michael J. Fox reveló cuál es el objeto que hubiera querido robarse de ‘Volver al futuro’: “Fui un estúpido”

A cuatro décadas del estreno de la película, el actor dio a conocer qué objetos conserva de sus producciones más queridas

Michael J. Fox reveló cuál

Lisa Kudrow regresa como Valerie Cherish en la última temporada de “The Comeback” y reflexiona sobre la fama en la era digital

La actriz retoma un personaje que expone con ironía la vulnerabilidad y la búsqueda de relevancia en la televisión y la cultura online, según W Magazine

Lisa Kudrow regresa como Valerie

La complicidad de Julia Roberts y Danny Moder, el secreto detrás de la nueva vida de la actriz

Su relación se convierte en el pilar de su renovado camino profesional, tras la partida de sus hijos y el comienzo de otra etapa en pareja, según publicó Vanity Fair

La complicidad de Julia Roberts

Rosalía populariza el término “volcel” y redefine su vida sentimental con una declaración viral

La espontaneidad de la artista en una entrevista desató un intenso debate en redes sociales sobre privacidad y vínculos amorosos

Rosalía populariza el término “volcel”

Cardi B habló tras el polémico lanzamiento de su álbum: “Intentan desanimarme, pero no lo consiguen”

La artista estadounidense, referente del rap internacional, compartió su visión sobre el éxito y la presión mediática. Su testimonio en la entrevista exclusiva con Paper Magazine reveló la determinación y confianza que la impulsan en la industria musical

Cardi B habló tras el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron y excarcelaron a los

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

De Tratado de Libre Comercio a “posiciones comerciales”: las cambiantes expectativas sobre la parte no financiera de la ayuda de EEUU

Las claves para el bienestar de Charlotte Chopin, la mujer que enseña yoga a los 102 años

INFOBAE AMÉRICA
El soporte del gobierno de

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos un muerto

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

TELESHOW
Las conmovedoras fotos de Pampita

Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares