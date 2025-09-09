Entretenimiento

Kevin Costner recibió una nueva acusación en medio del juicio por escena de violación en "Horizon 2"

Devyn LaBella afirmó que el actor la obligó a grabar la escena mientras ella se encontraba menstruando.

Devyn LaBella señaló a Kevin
Devyn LaBella señaló a Kevin Costner de obligarla a grabar, pese a estar indispuesta. (REUTERS)

La polémica demanda contra Kevin Costner por un presunto incidente durante el rodaje de Horizon 2 suma nuevos capítulos. La doble de cuerpo, Devyn LaBella, presentó documentos adicionales en los que detalla las circunstancias de lo que ella describe como una escena de violación no consensuada.

En los nuevos documentos legales, obtenidos por TMZ, la actriz sostiene que durante la escena su vestuario fue manipulado de manera que quedó expuesta su ropa interior mientras estaba menstruando.

Según la demanda, la escena en cuestión no estaba prevista en el guion, y Devyn LaBella aseguró que se sintió obligada a filmarla bajo presión.

“La primera escena de violación estaba correctamente guionizada y no tuve problema en filmarla. Pero al día siguiente, Costner quiso que el elenco y el equipo trabajaran una escena de violación no guionizada”, expresó.

Devyn LaBella aseveró que grabó
Devyn LaBella aseveró que grabó la escena bajo presión. (Instagram/@devynlabella)

Por si fuera poco, la doble de cuerpo agregó que se encontraba “atrapada en los confines estrechos de un vagón cubierto”, mientras su personaje era víctima de un ataque sexual perpetrado por el personaje Birke, interpretado por Roger Ivens.

Uno de los puntos centrales de la nueva presentación es que LaBella afirma que no se cumplió la obligación de contar con un coordinador de intimidad durante la filmación.

Además, describe que Ivens la inmovilizó con su cuerpo y que en varias ocasiones su mano se colocó cerca de sus senos y áreas vaginales, llegando incluso a montarse sobre ella durante la escena.

Devyn LaBella afirmó que Roger
Devyn LaBella afirmó que Roger Ivens tocó sus partes íntimas sin su consentimiento durante el rodaje. (Instagram/Roger Ivens)

Por su parte, Kevin Costner y su equipo legal niegan categóricamente estas acusaciones. Marty Singer, abogado del actor, declaró que “esto puede ser un nuevo expediente, pero en realidad es más de lo mismo”.

Estas afirmaciones no solo carecen de fundamento, son ridículas. Hay 12 testigos independientes que confirman que las afirmaciones de la Sra. LaBella son fabricadas”, señaló.

Asimismo, Singer declaró que Kevin Costnerse negó a ceder ante un intento claro de extorsión” e insistió en que la estrella de Hollywood está “determinado a defender la verdad, y continuaremos haciéndolo”.

Cabe recordar que Costner presentó el mes pasado documentos legales para desestimar la demanda, calificando las acusaciones de “absolutamente falsas”.

Kevin Costner calificó las acusaciones
Kevin Costner calificó las acusaciones de Devyn LaBella como falsas. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Incluso, el actor afirmó que le resultó “profundamente decepcionante” que alguien que trabajó en la producción intentara dañar su reputación y avergonzarlo públicamente.

Por su parte, Devyn LaBella asegura que sus pantalones y enaguas fueron arrancados desde la cintura hasta la entrepierna, dejando al descubierto su ropa interior en un momento de vulnerabilidad.

La actriz también insiste en que la escena fue ejecutada sin supervisión adecuada, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.

Devyn LaBella señaló la falta
Devyn LaBella señaló la falta de protocolo durante la escena de violación. (Instagram/Devyn LaBella)

Mientras tanto, la disputa legal continúa desarrollándose en tribunales, con la posibilidad de que ambas partes recurran a testigos y pruebas técnicas para respaldar sus versiones de los hechos.

