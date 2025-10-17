Entretenimiento

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

El icónico director destacó una saga del western como su favorita indiscutible, resaltando la autonomía y la influencia de cada película en la evolución del género

Por Faustino Cuomo

Guardar
Quentin Tarantino reveló cuál es
Quentin Tarantino reveló cuál es la única trilogía perfecta del cine (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Quentin Tarantino es conocido mundialmente no solo por su innovador estilo cinematográfico, sino también por su profundo conocimiento de la historia del cine y sus gustos particulares. Director de obras icónicas como “Malditos bastardos” (2009) y “Pulp Fiction” (1994), suele compartir sus opiniones sobre películas que le han dejado huella, tanto en entrevistas como en apariciones en podcasts.

Entre sus múltiples declaraciones y recomendaciones, sorprende la claridad con la que elogia a una saga en particular, a la que ha declarado como la única trilogía perfecta en la historia del cine: la Trilogía del dólar, dirigida por el italiano Sergio Leone.

Para quienes siguen a Tarantino, no es extraño escucharle hablar sobre sus géneros preferidos. Especial mención merece el wéstern, un género que influyó notablemente en su filmografía y su visión artística. Por eso, que considere a una tríada de películas wéstern como la cima de las trilogías cinematográficas, resulta coherente con su trayectoria y obsesiones declaradas.

Protagonizada por Clint Eastwood, la
Protagonizada por Clint Eastwood, la Trilogía del dólar está compuesta por 'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo' (foto: IMDb)

La Trilogía del dólar: origen y contexto

La denominada Trilogía del dólar está compuesta por las películas “Por un puñado de dólares” (1964), “La muerte tenía un precio” (1965) y “El bueno, el feo y el malo” (1966). Estas obras son reconocidas como piedra angular del llamado “spaghetti western”, género que revolucionó el cine en los años sesenta y que se caracteriza por reinterpretar el mito del salvaje Oeste desde una óptica europea, más áspera y estilizada.

Entre los elementos más reconocibles de esta trilogía se encuentra su protagonista, Clint Eastwood, quien encarna diversas variaciones del clásico antihéroe solitario, y la música inconfundible de Ennio Morricone, que ha dotado a las películas de una atmósfera y una personalidad únicas.

Resulta curioso que Leone no concibió estas historias inicialmente como una trilogía. Cada filme fue concebido de forma autónoma, con personajes y nombres distintos, si bien muchos actores repiten presencia. Sin embargo, el éxito abrumador de la primera entrega en Estados Unidos motivó que United Artists, la distribuidora, decidiera promocionar las tres películas como partes de una misma saga. Así, las películas no solo funcionan de forma independiente, sino que cada una puede verse por separado y ofrecer una experiencia completa.

Cada película de la saga
Cada película de la saga funciona de forma independiente y ofrece una experiencia completa (foto: IMDb)

Por qué es la trilogía perfecta según Tarantino

En el pódcast Club Random con Bill Maher, Tarantino expresó sin reservas su admiración por esta serie de filmes. Según sus palabras: “Creo que solo hay una trilogía que funciona completa y absolutamente a la enésima potencia y esa es ‘Por un puñado de dólares’ (1964), ‘La muerte tenía un precio’ (1965) y ‘El bueno, el feo y el malo’ (1966)”.

Tarantino profundizó en su argumento remarcando que “hace lo que ninguna otra trilogía ha podido hacer”, ya que, a su juicio, la primera entrega es excelente por sí misma, pero la segunda expande la idea inicial y la lleva a un nivel superior. Luego, la tercera parte consigue lo mismo, evolucionando el concepto aún más allá de lo esperable. Para él, esto es algo excepcional, ya que muchas trilogías tradicionales sufren una caída de calidad en sus terceras partes o bien no logran mantener el mismo ritmo de innovación y narrativa que en las primeras entregas.

Sus palabras reflejan esta creencia: “La primera película es fantástica, pero la segunda es tan buena y lleva la idea a un lugar mucho más grande que la primera. Luego, la tercera hace lo mismo que la secuela, y eso es algo que no suele ocurrir nunca”, destacó el célebre director durante su entrevista con Club Random.

Tarantino también observa que, a diferencia de otras franjas de películas donde la continuidad argumental es esencial, aquí cada historia provee su propio cierre y universo, lo que permite que el espectador pueda disfrutar de cualquiera sin requerir haber visto las anteriores. Esta libertad narrativa, junto al crecimiento en calidad y ambición de cada entrega, consolida a la trilogía en la cima del cine.

Tarantino considera que la trilogía
Tarantino considera que la trilogía supera a otras por mantener y elevar la calidad en cada entrega (foto: IMDb)

La perdurabilidad de la trilogía y su influencia

A lo largo de las décadas, la Trilogía del dólar se ha consolidado como referencia ineludible para cinéfilos y cineastas. La figura del pistolero solitario, el diseño visual de Leone y la música de Morricone siguen siendo inspiración para nuevas generaciones. El propio Tarantino ha reconocido el influjo de estos filmes en su carrera, especialmente en títulos como "Django desencadenado" o partes de "Kill Bill“, donde los códigos morales ambiguos, la violencia estilizada y la narrativa fragmentada evocan la obra de Leone.

El personaje de Eastwood, que viaja por el Oeste enfrentando bandidos y creando su propio código moral, se ha transformado en un símbolo universal del anti-héroe. Aunque las películas no comparten argumentos directos, su unión estética, temática y formal las convierte en una trilogía de excepción, al menos ante los ojos de Tarantino.

Temas Relacionados

Trilogía del dólarQuentin TarantinoSergio LeoneClint EastwoodWésternEnnio MorriconeNewsroom BUE

Últimas Noticias

De Hollywood a Dharamsala: Richard Gere y el Dalai Lama, una amistad que se convierte en película

El actor y activista estrena un documental que explora la faceta más desconocida y cotidiana del líder tibetano y comparte las enseñanzas, anécdotas y el humor detrás de una relación de más de cuarenta años

De Hollywood a Dharamsala: Richard

La confesión de Jennifer Aniston: el reto actoral que la incomoda y seduce

La protagonista de The Morning Show sorprendió al contar qué asignatura pendiente tiene en su carrera y cómo ese desafío sigue siendo una cuenta sin saldar

La confesión de Jennifer Aniston:

La decisión de Timothée Chalamet que marcó su carrera: por qué donó lo que ganó en una polémica película

El protagonista de ‘Wonka’ explicó que su participación en el filme de Woody Allen fue un error que lo hizo replantearse el valor ético de sus proyectos y tomar una postura pública a favor de las víctimas

La decisión de Timothée Chalamet

Los 10 K-dramas y shows más populares en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Algunas producciones de la televisión coreana suelen trascender fronteras y convertirse en fenómenos internacionales en las plataformas de streaming

Los 10 K-dramas y shows

“Durante años traté de agradar a todos”: Ryan Reynolds reveló cómo la paternidad y Deadpool lo ayudaron a aceptarse a sí mismo

En el podcast On Film With Kevin McCarthy, el actor canadiense habló sobre cómo la paternidad, su experiencia con el antihéroe de Marvel y el legado de John Candy lo ayudaron a dejar atrás la necesidad de agradar a todos y a aceptar su verdadera identidad

“Durante años traté de agradar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los 4 gigantes

Cuáles son los 4 gigantes de Wall Street que negocian con EEUU un fondo de USD 20.000 millones para la Argentina

Elecciones 2025: todos los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

Entrenar la masa muscular protege de los riesgos ocultos de la obesidad

Detuvieron a un empresario de medios de La Plata por golpear y hostigar a su ex pareja durante años

Gustavo Salinas, de Toyota: “La coyuntura no incide en forma directa en nuestras decisiones, aunque sí estamos atentos”

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descubren que las neuronas

Científicos descubren que las neuronas tienen su propia “batería” para enfrentar el estrés

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

La Casa Blanca aseguró que India ya redujo el consumo de petróleo ruso en un 50%

Israel señalizará el límite de la línea amarilla que divide Gaza: “Cualquier intento de cruzar será respondido con fuego”

Negocios, reducciones y confianza en nuestra literatura: la Feria del Libro de Frankfurt, en los ojos de Argentina

TELESHOW
El enérgico descargo de Nico

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”