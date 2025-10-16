Entretenimiento

Kim Kardashian niega haber tenido una relación con Travis Barker antes que su hermana Kourtney

La empresaria abordó públicamente las especulaciones que la relacionaban con el baterista de Blink-182 durante su aparición en un pódcast, donde explicó cómo surgió su amistad y por qué las versiones carecen de fundamento

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

La empresaria habló en el
La empresaria habló en el pódcast Call Her Daddy sobre los rumores que la vinculaban con Travis Barker y explicó que su relación siempre fue de amistad.

Kim Kardashian rompió su silencio sobre uno de los rumores más persistentes de la familia Kardashian-Jenner: la supuesta relación que habría mantenido con Travis Barker, actual esposo de su hermana Kourtney Kardashian. Durante su aparición el miércoles 15 de octubre en el popular pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la empresaria y fundadora de SKIMS, de 44 años, fue directa al desmentir cualquier vínculo romántico o sexual con el baterista de Blink-182.

Nunca lo he hecho”, aseguró Kardashian cuando Cooper le preguntó si alguna vez “se había juntado” con Barker en el pasado. “Por supuesto, no me importa que me lo preguntes. Nunca lo he hecho y es una verdadera lástima que esto haya sucedido”. Con estas palabras, la también estrella de televisión cerró la puerta a años de especulaciones que la relacionaban con el músico.

Una amistad que se remonta a los 2000

Kim explicó que conoció a Travis Barker a través de Paris Hilton, con quien mantenía una estrecha amistad en los años 2000. “Salía con Paris y éramos todos amigos; pasábamos el rato juntos cuando yo estaba con ella. Estábamos de gira e íbamos, digamos, a su gira en Ámsterdam”, recordó. “Así que he sido amiga suya... y nunca me he enrollado con él”.

La empresaria habló en el
La empresaria habló en el pódcast Call Her Daddy sobre los rumores que la vinculaban con Travis Barker y explicó que su relación siempre fue de amistad.

La empresaria insistió en que su relación con Barker siempre fue puramente platónica y que su entorno compartía esa misma dinámica amistosa. “Era tan buen amigo de ellos como lo era de todos nosotros. No era nada raro”, subrayó, dejando claro que nunca existió nada inapropiado entre ellos, incluso cuando Kourtney ya formaba parte de su círculo cercano.

La referencia en las memorias de Barker

Durante la entrevista, Alex Cooper le preguntó si sabía que sería mencionada en las memorias de Barker, tituladas Can I Say, publicadas en 2016, donde el músico reveló que alguna vez estuvo enamorado de ella. “No”, respondió Kim. “Pero diría que nunca nos enrollamos. No creo que mencionara esa información, ¿sabes?”.

En el libro, Barker describió haber estado “enamorado” de Kim durante los años 2000, cuando él salía con Hilton, a quien también consideraba parte de su grupo de amigos. En sus declaraciones a Los Angeles Times en 2023, el baterista calificó como “ridícula” la teoría de que ese antiguo enamoramiento tuviera relación con la supuesta tensión entre las hermanas Kardashian. “Le das un poco de información a la gente y creen haber resuelto el misterio de ‘por eso se pelean’. Es simplemente ridículo”, dijo Barker.

Kim Kardashian ya había desmentido
Kim Kardashian ya había desmentido en 2021 el rumor sobre una relación con Travis Barker a través de una publicación en Instagram. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Una historia de rumores y aclaraciones

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian enfrenta públicamente este rumor. En 2021, respondió a un seguidor en Instagram que le preguntó si había tenido algo con Barker, calificando esa versión como una “narrativa falsa”. “Travis y yo somos amigos desde hace años. Me alegro mucho por él y por Kourtney”, escribió entonces.

Kourtney Kardashian y Travis Barker comenzaron a salir en 2020 y se casaron oficialmente en 2022, tras una relación muy mediática que incluyó apariciones en el reality The Kardashians. Durante más de una década, fueron vecinos en Calabasas, California, donde sus familias convivieron con frecuencia. Kim destacó que “siempre estaba con sus hijos” y que las reuniones familiares eran “abiertas y agradables”.

Barker y el cierre de un capítulo

En sus memorias, Barker admitió que escribir sobre esa época de su vida fue una experiencia “terapéutica” y una forma de “dejarlo atrás”. “Esa es su hermana”, comentó refiriéndose a Kourtney. “Sabe que hablábamos. No pasaba nada malo”. El músico insistió en que la historia fue distorsionada con el tiempo y que su relación con la familia Kardashian siempre ha sido de respeto y cercanía.

Travis Barker mencionó en sus
Travis Barker mencionó en sus memorias Can I Say que se sintió atraído por Kim en los 2000, aunque afirmó que nunca ocurrió nada entre ellos. REUTERS/Andrew Kelly

Kim Kardashian sobre su vida personal

En otra parte de la conversación en Call Her Daddy, Kim Kardashian habló sobre aspectos más amplios de su vida personal. La empresaria abordó su matrimonio con Kanye West, el impacto que esa relación tuvo en su vida sentimental posterior —incluida su relación con Pete Davidson— y su experiencia como madre de cuatro hijos.

También reveló que descubrió una infidelidad en una relación pasada cuando su entonces pareja le confesó el hecho mucho tiempo después. “Estaba en una situación difícil. No terminé la relación”, explicó. “No era un ambiente sano. Así que no sabía si debía tomármelo en serio o no. Tuve que esperar un tiempo para evaluar realmente qué estaba pasando”.

