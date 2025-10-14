Este será el nuevo rostro de Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’

Jaakko Ohtonen reemplazará a Jim Caviezel como Jesús en la secuela de La pasión de Cristo (Composición/Icon Productions/IMBD/© Ilkka Saastamoinen)

Más de dos décadas después del fenómeno cinematográfico que fue La pasión de Cristo (2004), Mel Gibson ha encontrado finalmente a su nuevo Mesías.

Según Variety, la esperada secuela, titulada La resurrección de Cristo (The Resurrection of the Christ), ya comenzó su rodaje en Roma con un elenco completamente renovado.

El actor finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su papel como el guerrero Wolland en la serie de Netflix The Last Kingdom, ahora será el encargado de interpretar a Jesús.

Ohtonem toma el lugar de Jim Caviezel, quien dio vida a Cristo en la cinta original y había insinuado públicamente su regreso.

En abril, Caviezel había dicho en el pódcast Arroyo Grande que estaba “listo para retomar su papel más importante”, pero la producción finalmente optó por un nuevo elenco.

Jaakko Ohtonen en la serie "The Last Kingdom". El actor tiene 31 años de edad (BBC América/Netflix)

Fuentes cercanas al rodaje explicaron a Variety que, dado que la historia de La resurrección de Cristo transcurre solo tres días después de la crucifixión, “tenía sentido recastear toda la película”.

“Habrían tenido que hacer todo este trabajo digital, rejuvenecer a los actores, y eso habría sido muy costoso”, dijo una fuente al medio.

Además del nuevo Jesús, el elenco de La resurrección de Cristo incorpora a varios intérpretes europeos y latinoamericanos.

La actriz cubana Mariela Garriga, vista recientemente en Misión Imposible: Sentencia Mortal, interpretará a María Magdalena, papel que originalmente encarnó Monica Bellucci.

Mariela Garriga ha participado en producciones italianas y estadounidenses (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La polaca Kasia Smutniak (Domina) asumirá el rol de María, madre de Jesús, reemplazando a Maia Morgenstern, mientras que Pier Luigi Pasino (La ley según Lidia Poët, de Netflix Italia) dará vida a Pedro. El actor italiano Riccardo Scamarcio, quien recientemente protagonizó el biopic Modì dirigido por Johnny Depp, será Poncio Pilato, y el británico Rupert Everett participará en un “pequeño pero importante papel”, según adelantó el medio.

Con esta renovación completa del reparto, Gibson apuesta por un tono y una imagen diferentes, más cercanos al lenguaje de las superproducciones históricas actuales, aunque mantiene el propósito de fidelidad lingüística: como la original, la secuela será hablada en arameo, hebreo y latín.

¿Cómo va la preparación de la película?

El rodaje comenzó la semana pasada en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo complejo donde se filmó La pasión de Cristo en 2003. Según fuentes de Variety, el proyecto ocupa las nuevas instalaciones del Studio 22 y también se extenderá por varios pueblos del sur de Italia: Matera, Altamura, Ginosa, Gravina di Laterza y Laterza.

La directora ejecutiva de Cinecittà, Manuela Cacciamani, declaró al diario italiano Il Sole 24 Ore que Gibson y su compañía Icon Productions habían programado el inicio del rodaje para agosto de 2025, aunque el calendario finalmente se ajustó para comenzar en octubre.

Mel Gibson filmó la película de 2003 en los estudios Cinecittà de Roma (Archivo/Infobae)

La película está producida por Gibson, Bruce Davey y Icon Productions, con Lionsgate como estudio distribuidor.

Mel Gibson, de 69 años, ha descrito en varias entrevistas el ambicioso enfoque narrativo de la secuela. En diálogo con el pódcast de Joe Rogan en enero, el director aseguró que La resurrección de Cristo es “un viaje psicodélico”, una experiencia visual y espiritual fuera de lo común.

El cineasta explicó que deseaba explorar más allá de el mero hecho de que Jesús se levantara de los muertos. “Había que yuxtaponerlo con todo lo que lo rodea, en el futuro, en el pasado y en otros reinos”, contó a The World Over (EWTN) sobre el guion en el que trabajó junto a Randall Wallace (Corazón Valiente)

¿Cuándo se estrenará La resurrección de Cristo?

El equipo de producción decidió dividir la historia para profundizar en los temas espirituales y simbólicos de la resurrección (Lionsgate)

El lanzamiento en cines se ha programado en dos partes, las cuales coinciden con festividades religiosas importantes.

La primera parte llegará a los cines el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda parte se estrenará apenas cuarenta días después, el 6 de mayo de 2027, coincidiendo con el Día de la Ascensión.