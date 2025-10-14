Entretenimiento

Alec Baldwin revela detalles del accidente vehicular que protagonizó junto a su hermano Stephen en los Hamptons

El actor mostró algunos cortes en el rostro que sufrió tras chocar el auto de su esposa contra un árbol

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Alec Baldwin y su hermano
Alec Baldwin y su hermano Stephen salieron ilesos tras el choque en East Hampton, Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

El actor estadounidense Alec Baldwin sufrió un accidente automovilístico el lunes 13 de octubre de 2025 en los Hamptons, Nueva York, mientras conducía el vehículo de su esposa, Hilaria Baldwin, junto a su hermano Stephen Baldwin. Ambos resultaron ilesos, aunque el intérprete de 30 Rock mostró heridas visibles en el rostro.

Según reportó la prensa estadounidense, el actor, de 67 años, perdió el control del vehículo al intentar esquivar un enorme camión de basura que se cruzó en su camino. El Range Rover blanco, propiedad de su esposa, terminó impactando contra un árbol.

“Tuve que desviarme para evitar un camión de basura, un camión del tamaño de una ballena. Para no golpearlo, choqué contra un árbol. Golpeé un árbol grande y gordo”, explicó Baldwin en un video que publicó en Instagram titulado “Gracias por su preocupación”.

El incidente ocurrió en medio de una tormenta tipo nor’easter que afectaba la región metropolitana de Nueva York con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles, de acuerdo con PEOPLE.

Alec Baldwin aseguró sentirse culpable
Alec Baldwin aseguró sentirse culpable por haber dañado el coche de su esposa (Captura de video/NewYorkPost)

Tanto Alec como Stephen Baldwin estaban en la zona por el Hamptons International Film Festival (HIFF), que se desarrolló del 5 al 13 de octubre. Alec Baldwin forma parte del comité ejecutivo del evento como copresidente.

Paparazzi captaron al actor de pie junto al vehículo con el capó totalmente doblado contra un árbol en East Hampton, mientras hablaba por teléfono celular.

El relato del propio Baldwin

En el video difundido en sus redes sociales, Baldwin relató con un tono entre serio e irónico lo sucedido aquella mañana.

“Mi hermano Stephen estaba visitándome en Long Island, pasamos el fin de semana allá por el festival de cine… Pero esta mañana tuve un accidente de auto”, contó.

“El auto de mi esposa quedó destrozado”, admitió con gesto de resignación. “Aplasté el coche de mi esposa. Me siento mal por eso”.

Stephen Baldwin visitaba a su
Stephen Baldwin visitaba a su hermano cuando ocurrió el incidente. (Créditos: Grosby)

Baldwin añadió que tanto él como su hermano salieron prácticamente ilesos: “Estoy bien, mi hermano está bien, bippity-bop”, dijo con humor. En el video, el actor agradeció la rápida asistencia de la policía local y mencionó al oficial Gerken, quien acudió al lugar.

“Gracias al Departamento de Policía de East Hampton que vino a ayudarme... [y a mi esposa] Hilaria, te amo más que a nada y estoy muy orgulloso de ti”, expresó el actor, antes de mostrar con un gesto las marcas en su rostro.

“Voy a California para reunir a mi familia por unos días. Estoy bien”, aseguró luego.

El percance automovilístico ocurre poco más de un año después de que Baldwin superara su proceso judicial por la tragedia del rodaje de Rust.

En octubre de 2021, el actor disparó accidentalmente un arma de utilería que contenía munición real, provocando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El Range Rover de Hilaria
El Range Rover de Hilaria Baldwin quedó con el capó completamente doblado por el impacto (Créditos: REUTERS / Shannon Stapleton)

En 2023, Baldwin fue acusado de homicidio involuntario en Nuevo México, pero en julio de 2024 el caso fue desestimado cuando el tribunal determinó que la fiscalía había ocultado pruebas que podían favorecer su defensa. En diciembre de ese mismo año, las autoridades decidieron no apelar la decisión, cerrando definitivamente el proceso.

Desde entonces, el intérprete ha demandado a la fiscalía de Santa Fe por “procesamiento malicioso y violaciones a sus derechos civiles”, según NME.

Su regreso a la vida pública fue documentado en el reality show The Baldwins, estrenado en febrero de 2025 en TLC. Allí, el actor reflexionó sobre la presión mediática y el impacto del caso Rust.

