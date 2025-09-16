Entretenimiento

Alec Baldwin reveló cual es el mejor trabajo de su carrera

El actor recordó con nostalgia uno de los trabajos que lo consagró como un referente televisivo.

Alec Baldwin reveló cuál es
Alec Baldwin reveló cuál es el mejor proyecto en el que ha estado. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Alec Baldwin vuelve la vista atrás con nostalgia hacia uno de los proyectos más emblemáticos de su trayectoria: la serie de comedia 30 Rock. A sus 67 años, el actor no duda en catalogar aquella etapa como la mejor experiencia laboral de su vida.

En una entrevista publicada por The New York Times, Baldwin expresó con franqueza: “Cuando terminó, pensé: nunca volveré a tener algo así. Nunca tendré este tipo de escritura otra vez”.

Entre 2006 y 2013, el actor dio vida a Jack Donaghy, un ejecutivo de NBC y mentor de Liz Lemon, el personaje creado e interpretado por Tina Fey.

Alec Baldwin aseveró que "30
Alec Baldwin aseveró que "30 Rock" es el mejor proyecto en el que ha estado. (Captura de video)

Su química en pantalla y el ingenio de los guiones convirtieron a la serie en una de las comedias más aclamadas de su tiempo, consolidando a Alec como figura central del reparto junto a Fey y Tracy Morgan.

El legado de “30 Rock”

Durante sus siete temporadas, 30 Rock obtuvo decenas de reconocimientos, incluidos varios premios Emmy, y se destacó por su sátira del mundo televisivo.

Para Alec Baldwin, el proyecto no solo supuso un escaparate artístico, sino también una oportunidad única de trabajar con un equipo creativo que lo inspiró semana tras semana.

En la actualidad, Baldwin explora otro tipo de pantalla. Lejos del ritmo frenético de los sets de grabación de una comedia, ha decidido mostrar un costado más íntimo en el reality show The Baldwins, producido por TLC y protagonizado junto a su esposa, Hilaria Baldwin.

Alec Baldwin mostró un
Alec Baldwin mostró un lado más íntimo en el reality show The Baldwins. (TLC)

La docuserie, filmada en 2024, ofrece un retrato cotidiano del matrimonio y sus siete hijos: Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (7), Eduardo (5), María Lucía (4) e Ilaria (2).

Entre rutinas escolares, juegos, caos hogareño y momentos de ternura, la pareja permite al público asomarse a su agitada dinámica familiar.

En conversación con PEOPLE, el artista explicó que la motivación detrás del programa está ligada a una decisión personal.

“Este es nuestro día a día. Esta es mi realidad. No cambiaría nada. Hicimos el programa porque reemplazaba una película o una obra de teatro. Ahora pienso: ‘¿Voy a estar lejos de mis hijos cinco noches a la semana hasta las 11 de la noche?’”, dijo.

Alec Baldwin aseguró que no
Alec Baldwin aseguró que no cambiaría nada de su dinámica familiar. (Instagram/Hilaria Baldwin)

Y añadió: “Para mí, el trabajo ya no es tan importante. Pensé: ‘Puedo pasar tiempo con mi familia’”.

Por si fuera poco, el rodaje de The Baldwins coincidió en el tiempo con un capítulo mucho más oscuro de la vida de Alec Baldwin.

Semanas antes de que la familia abriera las puertas de su hogar a las cámaras, el actor enfrentaba un proceso judicial en Nuevo México por el caso Rust, el accidente que conmocionó a la industria cinematográfica en 2021.

Alec Baldwin fue acusado de
Alec Baldwin fue acusado de homicidio por el incidente en el set de "Rust" (Todd Heisler/The New York Times)

Durante la filmación del western, el famoso sostenía un arma de utilería que se disparó accidentalmente, provocando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejando herido al director Joel Souza, quien logró recuperarse.

El actor fue acusado de homicidio involuntario, un cargo que podía implicar hasta 18 meses de prisión. El juicio comenzó en 2024 y, al tercer día, la jueza decidió desestimar el caso con prejuicio, después de que los abogados de Baldwin argumentaran que la fiscalía había ocultado pruebas relevantes.

