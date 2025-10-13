Jennifer Lopez admitió que no pierde la fe en el amor tras su divorcio de Ben Affleck

La cantante destaca el autoconocimiento y la plenitud personal como claves para su optimismo

Jennifer Lopez, una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo, manifestó que su confianza en el amor permanece intacta después de su reciente divorcio de Ben Affleck. En una entrevista para CBS Mornings emitida el 9 de octubre, la cantante y actriz subrayó que, a pesar de haber pasado por cuatro divorcios, sigue considerando el amor como una fuerza vital y se mantiene optimista respecto a lo que está por venir.

“100%”, respondió al ser consultada por la periodista Gayle King sobre si continúa siendo una romántica empedernida, según informó Complex.

Autoconocimiento y plenitud personal

La artista detalló que cada experiencia difícil le permitió crecer y enriquecer su vida. Señaló que “cuanto más consciente soy de las lecciones que aprendo y de las dificultades que atravieso, más completa y plena me siento por mi cuenta”, una reflexión que demuestra su enfoque hacia el autoconocimiento y la autosuficiencia.

Lopez insiste en que mirar hacia adelante con entusiasmo se relaciona con una base sólida de autoestima, una perspectiva construida a partir de los desafíos superados y las lecciones aprendidas a lo largo de su trayectoria.

La artista asume el divorcio como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje (YouTube: CBS Sunday Morning)

Actualmente, la cantante se muestra notablemente entusiasmada ante un nuevo ciclo personal y profesional. Declaró que siente esperanza de que “ese mismo tipo de persona llegue a mi vida”, dejando claro que sus expectativas sobre el amor se mantienen vigentes.

En el transcurso de la conversación con CBS Mornings, Lopez resaltó el valor de sentirse plena y autónoma, elementos que considera esenciales para cualquier relación futura.

Una historia de dos décadas

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck generó titulares desde su inicio, a comienzos de los años 2000. Aquella etapa temprana de su vínculo incluyó un compromiso breve, seguido por una separación que se prolongó por casi dos décadas.

Fue en 2022 cuando decidieron reanudar su relación, lo que llevó posteriormente a su matrimonio y, tras un período relativamente corto, a su divorcio en 2024. A pesar de la ruptura, informes de Complex subrayan que la relación entre ambos se ha mantenido en términos cordiales.

La relación de dos décadas entre Lopez y Affleck culminó en un divorcio cordial en 2024 (AFP)

Esa cordialidad se reflejó en el ámbito profesional: la colaboración entre ambos no se detuvo tras el fin de su matrimonio. Un ejemplo destacado se presentó en la proyección de la película Kiss of the Spider Woman, donde Affleck, en calidad de productor, acompañó a Lopez durante el evento, una aparición conjunta que captó la atención mediática de inmediato.

Colaboración profesional y respeto mutuo

La presencia de los exesposos en la mencionada proyección no solo generó rumores sobre una posible reconciliación sentimental, sino que evidenció el ambiente de respeto y apoyo mutuo en el que ahora se desenvuelven.

De acuerdo con Complex, fue el propio Ben Affleck quien recomendó a Lopez para el papel principal de Ingrid Luna en Kiss of the Spider Woman. Este respaldo demuestra la confianza profesional que ambos mantienen, a pesar de su separación personal.

Ambos mantienen una colaboración profesional basada en el respeto y el apoyo mutuo (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)

En el programa TODAY, Lopez reconoció públicamente el impulso brindado por Affleck para asumir un desafío artístico que considera fundamental en su carrera. “Nací para este papel”, afirmó con gratitud, un sentimiento que reiteró durante su participación en CBS Mornings ante Craig Melvin.

La artista enfatizó que la realización del proyecto no habría sido posible sin el decidido apoyo de su exesposo, destacando el diálogo y la cooperación que caracterizan su actual relación profesional.

Mirada hacia el futuro y resiliencia

La experiencia reciente de Jennifer Lopez ilustra una actitud resiliente y abierta ante el amor y la vida. La cantante y actriz se presenta convencida de que las oportunidades no han terminado y muestra satisfacción con el aprendizaje obtenido a lo largo de su recorrido sentimental y laboral.

El valor de las relaciones pasadas y la capacidad de evolucionar marcan la visión que Lopez sostiene sobre su presente y el futuro.

Lopez mira al futuro con resiliencia, equilibrio emocional y esperanza en nuevas oportunidades (REUTERS/Mario Anzuoni)

A medida que enfrenta nuevas etapas, mantiene una filosofía basada en el equilibrio emocional, la gratitud hacia quienes la han acompañado y la convicción de que el amor puede renovarse.

Lejos de interpretar el divorcio como un fracaso, lo asume como una oportunidad de crecimiento, reafirmando de manera pública que sigue creyendo cien por ciento en el amor. Esta declaración consolida la imagen de una mujer fuerte, dispuesta a vivir nuevas experiencias y a mantener el entusiasmo ante los desafíos que puedan surgir.