Entretenimiento

Felix Mallard se refirió a la búsqueda creativa en sus interpretaciones y al personaje que interpreta en “Ginny & Georgia”

Entrevistado para la portada de Esquire, el joven actor australiano explicó cómo su experiencia personal le permitió dotar de autenticidad a su papel más emblemático, convirtiéndose en un referente de sensibilidad masculina para su generación

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Marcus Baker, el joven complejo de “Ginny & Georgia”, le permitió a Mallard abordar temas como la salud mental y la adicción (Netflix)

“Creo que lo que podemos hacer es mostrar a un joven que lucha, que intenta y falla y vuelve a intentarlo”, afirmó Felix Mallard en su conversación exclusiva con Esquire, al mencionar el papel que le dio reconocimiento internacional con Ginny & Georgia. Con una visión renovadora, se consolidó como una de las figuras más representativas de la nueva masculinidad en el entretenimiento.

A sus 27 años, el actor australiano tuvo un ascenso que responde tanto a su talento actoral como a la manera en que desafía los estereotipos tradicionales de los galanes en pantalla, mostrando una vulnerabilidad y una profundidad emocional poco habituales en el panorama actual.

Con casi cuatro millones de
Con casi cuatro millones de seguidores en Instagram, Mallard combina actuación, música y moda en una carrera ascendente (Portada Esquire)

Inicios y consolidación internacional

Originario de Melbourne y residente en Los Ángeles, Mallard cuenta con casi cuatro millones de seguidores en Instagram y una trayectoria que comenzó en el modelaje a los 14 años, antes de dedicarse a la actuación.

Su primer papel relevante llegó con la serie australiana Neighbours, seguido de participaciones en producciones internacionales como la comedia Happy Together, donde interpretó a un joven rockero inspirado en Harry Styles.

Sin embargo, fue su interpretación de Marcus Baker en Ginny & Georgia la que lo catapultó a la fama global. La tercera temporada de la serie, lanzada el pasado junio, alcanzó rápidamente los primeros puestos en las listas de Netflix, consolidando al intérprete como uno de los rostros más reconocidos de la plataforma.

Felix Mallard en "Happy Together"
Felix Mallard en "Happy Together" (Happy Together)

El impacto de sus personajes y la nueva masculinidad

El personaje de Marcus Baker, un adolescente carismático y complejo, le permitió explorar temas como la salud mental, la adicción y la dificultad de mostrarse vulnerable. El actor reconoció la importancia de representar estos conflictos en pantalla y afirmó: “Ciertamente creo que la manera en que puedes generar un cambio es mostrando estas realidades en la pantalla. Si puedes ver un viaje emocional”.

Asimismo, se siente identificado con la sensibilidad de su personaje y considera que su propia experiencia personal le permitió dotar de autenticidad a Marcus. “Leí el guion y pensé: ‘Sí, he conocido a un millón de chicos como este’. Sentí que era importante hacerlo bien”, explicó.

Vínculo con el arte y búsqueda de espontaneidad

La relación con la actuación se remonta a su infancia, cuando encontró en el escenario un espacio para canalizar sus emociones. Además de actuar, toca varios instrumentos y ha formado parte de bandas musicales, lo que refuerza su cercanía con el arte y la expresión personal.

Siempre me he sentido en casa actuando. Estar en el escenario siempre ha sido un lugar seguro, una forma de procesar el mundo de una manera divertida”, compartió.

Esta búsqueda de presencia y originalidad se refleja también en su método de trabajo. Con respecto a esto, mencionó: “Lo que realmente me encanta de actuar es que no puedes sobrepensar. Puedes sobrepensar la preparación, pero una vez que estás entre ‘acción’ y ‘corte’, tienes que dejarlo todo ir”.

El actor australiano encontró en
El actor australiano encontró en Marcus Baker de "Ginny & Georgia" un papel que lo conectó con su propia sensibilidad (Netflix)

Honestidad y matices en “Ginny &amp; Georgia”

El impacto de Ginny & Georgia va más allá del éxito de audiencia. La serie aborda de manera directa los desafíos emocionales de los jóvenes, y su interpretación fue reconocida por su honestidad y detalles.

De esta manera, el actor considera que mostrar a un joven luchando con sus emociones y fracasos puede ser un regalo para la audiencia. “Creo que lo que podemos hacer al mostrar a un joven que lucha, que intenta y falla y vuelve a intentarlo, y que realmente trata de procesar sus emociones… Es un regalo, honestamente”, declaró.

Asimismo, esta visión se alinea con una demanda creciente de personajes masculinos más complejos y alejados de los clichés tradicionales en las pantallas.

Moda, estilo y ruptura de códigos

La moda fue otro de los escenarios donde Mallard desafió las expectativas.

Para él, la moda representa un espacio de experimentación y cuestionamiento de los códigos de género, y relató: “Durante la sesión de fotos para la portada de Esquire, pensaba en cómo la masculinidad podía influir en la narrativa de las imágenes. Fue divertido usar prendas que desafiaban lo que se espera que un hombre vista, de una manera muy sutil”.

Felix Mallard se consolidó como
Felix Mallard se consolidó como uno de los rostros más relevantes de Netflix (Instagram @itsfelixwhat)

Vida privada y cuidado personal

En el plano personal, mantiene una relación cuidadosa con la tecnología y la exposición pública. Reconoció que le resulta difícil mantener el contacto con amigos o familiares debido a su ritmo de vida y a su preferencia por la privacidad. “No soy el mejor para mantenerme en contacto”, admitió.

La protección de su vida privada es una prioridad, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Debido a esto, explicó: “Es una forma de proteger mi alma y de decidir cómo quiero presentarme profesionalmente y quién soy en lo personal. Mantener ese límite ha sido muy beneficioso para mi salud mental”.

Aunque evita hablar de su vida amorosa, no oculta su inclinación por las historias románticas. “Creo que soy un romántico empedernido. Si es una historia de amor, me involucro, me interesa”, admitió el artista.

Felix Mallard en "Ginny &
Felix Mallard en "Ginny & Georgia" (Netflix)

A pesar de la intensidad del mundo que lo rodea, Felix Mallard considera que la capacidad de sentir profundamente y expresar esas emociones es una fortaleza necesaria en estos tiempos.

Su disposición a mostrar vulnerabilidad y a desafiar los modelos tradicionales de masculinidad lo posiciona como una figura relevante para los jóvenes, en un momento en que la esponaneidad y la empatía resultan más valiosas que nunca.

Temas Relacionados

Felix MallardGinny & GeorgiaSalud mentalNetflixAustraliaMasculinidadNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, fue asesinado en prisión: cumplía una larga condena por pedofilia

El músico galés había sido sentenciado a 35 años de cárcel por múltiples delitos sexuales contra menores. Falleció tras ser atacado por otro recluso con un cuchillo

Ian Watkins, exlíder de la

“La IA llegó para quedarse y cambiar las cosas”: George Miller habló sobre cómo la inteligencia artificial transformará el cine

En una entrevista con The Guardian, el director de “Mad Max” analizó la transformación en la creación cinematográfica, haciendo alusión a los desafíos éticos y creativos que se plantean

“La IA llegó para quedarse

La biopic de Bruce Springsteen explorará sus problemas de salud mental: “Fue el capítulo más doloroso de su vida”

La película muestra cómo el músico transformó su angustia en una de sus obras más poderosas

La biopic de Bruce Springsteen

La historia detrás de “La masacre de Texas”: lo que el elenco soportó durante el rodaje, restos humanos reales y sangre

En medio del calor sofocante, los actores vivieron una pesadilla fuera de guión mientras el director buscaba capturar el miedo más auténtico posible sin importar las consecuencias

La historia detrás de “La

El influencer Ashton Hall explicó por qué no ha tenido novia en los últimos 12 años

Conocido por su exigente rutina de entrenamiento y su disciplina extrema, el creador digital sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su vida sentimental y los principios que guían sus decisiones personales

El influencer Ashton Hall explicó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rutina diaria y el

La rutina diaria y el plan de alimentación que sigue Sabrina Carpenter para cuidar su salud y energía

Cuánto subieron los combustibles en CABA desde que las empresas dejaron de informar los aumentos

En el primer año del RIGI entraron 20 proyectos por USD 34.422 millones: casi todas las iniciativas son de energía y minería

Así comunicaron la muerte de Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en México, en el reality del que iba a participar

Murió Pupy, la elefanta liberada en Brasil que había estado en el Ecoparque porteño

INFOBAE AMÉRICA
La dignidad de María Corina

La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

TELESHOW
Ángela Torres deslumbró cantando “La

Ángela Torres deslumbró cantando “La niña de fuego”, una canción del repertorio de su abuela, Lolita Torres

La reacción de los famosos a la muerte de Diane Keaton: de las palabras de Araceli González al posteo de Georgina Barbarossa

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta