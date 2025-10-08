Entretenimiento

Taylor Swift aseguró que nunca iría al espacio como Katy Perry: “Es aterrador”

La cantante de “Karma” dejó claro que no tiene interés de abandonar el planeta por ningún motivo

Taylor Swift se mostró aterrada
Taylor Swift se mostró aterrada cuando le preguntaron si le gustaría viajar al espacio como lo hizo Katy Perry. (Créditos: REUTERS. Instagram/Blue Origin)

Durante una entrevista con Scott Mills para BBC Radio 2, Taylor Swift fue cuestionada sobre si consideraría viajar al espacio, como lo hizo su colega Katy Perry hace unos meses.

Su reacción fue tan espontánea como contundente: “¡Nunca! ¿Por qué haría eso? No hay razón para hacerlo. No quiero hacerlo, nunca. ¡Oh, por Dios, no!”, exclamó entre risas y gestos de horror.

La cantante de 35 años, que acaba de lanzar su exitoso álbum The Life of a Showgirl, explicó que la idea le resulta completamente aterradora.

“Es frío, es aterrador, no sé si podría regresar. Si voy, nadie me creería. No importa si vas, porque todos piensan que no fuiste, o tienen una opinión rara al respecto. No tengo ninguna fascinación”, confesó.

Taylor Swift admitió que no
Taylor Swift admitió que no le gustaría viajar al espacio. (REUTERS/Daniel Cole)

Y añadió: “¡Pero gracias por preguntar! No sé por qué me asusté tanto, fue como si pensara que ibas a obligarme a ir”.

La conversación surgió luego de que, en junio, Katy Perry formara parte de un vuelo espacial junto a la periodista Gayle King y la empresaria Lauren Sánchez.

Las tres integraron una tripulación femenina que viajó brevemente fuera de la atmósfera durante 11 minutos.

El acontecimiento, ampliamente cubierto por la prensa, también generó fuertes críticas por su elevado costo, su impacto ambiental y por las extravagantes reacciones de las participantes tras su regreso.

El vuelo femenino de Blue
El vuelo femenino de Blue Origin fue objeto de criticas. (Instagram/Blue Origin)

Uno de los momentos más comentados fue cuando Perry, al descender de la cápsula Blue Origin, se arrodilló y besó el suelo.

En una entrevista posterior, la cantante describió la experiencia como “increíble” y aseguró que quiso “modelar valentía y determinación”, calificándola como “la segunda mejor experiencia de su vida, después de ser madre”.

Sin embargo, para muchos usuarios en redes sociales, el gesto fue “excesivo” y el evento en general resultó “fuera de tono” en un contexto de crisis ambiental global.

Katy Perry fue criticada por
Katy Perry fue criticada por "exagerar" su reacción al viajar al espacio. (Instagram)

A pesar de lo que podría interpretarse como una indirecta hacia Katy Perry , los fanáticos de ambas estrellas saben que Taylor Swift no tenía intención de burlarse de su colega. De hecho, ambas artistas lograron reconciliarse tras años de una de las rivalidades más mediáticas de la industria pop.

Su disputa se remonta a mediados de la década de 2010, cuando tres bailarines de la gira de la intérprete de “Anti-Hero” abandonaron su equipo para unirse a la gira Prismatic World Tour de Katy.

Poco después, Taylor lanzó “Bad Blood”, canción inspirada en la ruptura profesional. En una entrevista con Rolling Stone, admitió que el tema trataba sobre “una artista que intentó sabotear toda una gira”.

Katy Perry respondió indirectamente en Twitter con una frase que se volvió icónica: “Cuidado con la Regina George vestida de oveja”.

Katy Perry y Taylor Swift
Katy Perry y Taylor Swift terminaron su amistad y actualmente llevan una convivencia cordial. (Instagram @katyperry)

Años más tarde, en 2017, la ex de Orlando Bloom pareció responder con su tema “Swish Swish”, considerado por muchos como una réplica directa.

Pero la tensión terminó cuando, en 2018, la intérprete de “Firework” envió una rama de olivo y una carta a Taylor Swift en la que decía: “Querida vieja amiga, he estado reflexionando sobre nuestros malentendidos y sentimientos entre nosotras”.

Hoy, la relación entre ambas artistas es cordial, e incluso han mostrado apoyo mutuo en redes sociales.

