Entretenimiento

Charlie Hunnam: “Ed Gein intentaba sonar como la hija que su madre quería tener”

La estrella de “Sons of Anarchy” ha vuelto a la pantalla como el nuevo “monstruo” de Ryan Murphy

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
El protagonista de la nueva temporada de "Monstruos" en Netflix explicó cómo construyó la voz del famoso "Carnicero de Plainfield" (Créditos: Infobae, cortesía de Netflix)

A los 45 años, Charlie Hunnam regresa a la televisión con uno de los papeles más inquietantes de su carrera. El actor británico, recordado por Sons of Anarchy y por su reciente paso por Rebel Moon, protagoniza Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan que explora las mentes de los asesinos más perturbadores de la historia.

La serie, que llegó a Netflix el 3 de octubre, se adentra en la psicología del criminal que inspiró a aterradores villanos en clásicos del cine de terror como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

Monstruos no solo muestra lo que hizo Ed Gein, sino por qué seguimos fascinados con historias como la suya”, explican sus creadores en declaraciones a Tudum.

Ambientada en los años 40 y 50, la serie reconstruye la vida del granjero de Wisconsin que, tras la muerte de su madre, cayó en una espiral de locura, aislamiento y necrofilia.

Hunnam dedicó seis semanas exclusivas
Hunnam dedicó seis semanas exclusivas a construir el personaje antes del inicio del rodaje (Cortesía Netflix para Infobae)

Para Hunnam, asumir este papel fue un desafío supremo en varios niveles. Tenía el reto físico, además de la exploración de un personaje súmamente oscuro.

“Tuve que perder mucho peso y averiguar cómo hablaba y cómo se movía”, contó el actor en conversación con Infobae. “No tuve tanto tiempo como hubiera querido. Solo tuve seis semanas para prepararme porque había estado trabajando en otro proyecto, pero aproveché el tiempo sabiamente”.

Según People, esa transformación implicó perder más de 13 kilos para reflejar la apariencia frágil y desnutrida del asesino real.

El proyecto llegó a Hunnam casi por impulso. Según relató Variety, firmó el contrato apenas horas después de reunirse con Murphy en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. Le llamó la atención ese “entusiasmo infantil por contar historias” que notó en el showrunner.

Charlie Hunnam logró acceder a
Charlie Hunnam logró acceder a grabaciones inéditas de Ed Gein para perfeccionar su interpretación (Créditos: Netflix. Bettmann Archive)

Ese encuentro marcó el regreso de Hunnam a la actuación tras una pausa prolongada por una lesión de espalda. Y también le ofreció algo que había estado buscando: un personaje complejo que lo obligara a explorar los límites de su oficio.

“Ryan investiga muchísimo, así que muchas de las preguntas que tenía las podía resolver leyendo el guion una y otra vez y sacando mis propias conclusiones basándome en lo que ponía en la página”, explicó a Infobae.

La búsqueda de la voz perdida de Ed Gein

Uno de los aspectos más obsesivos de su preparación fue la voz. Para Hunnam, encontrar el tono adecuado de Gein era esencial para comprenderlo.

Monstruo-The Ed Gein

Conseguí esas grabaciones de voz, pero ya llevaba bastante tiempo trabajando en el programa, preparándome, y conseguí esas cintas bastante tarde”, cuenta el actor. “Fue un alivio porque era parecido a lo que yo ya había imaginado. Había un poco más de musicalidad, pero era interesante: sentí que realmente había llegado a conocer a este tipo”.

El acceso a la voz inédita de Ed Gein fue gestionada por el propio actor. Hunnam contactó a Joshua Kunau, productor del documental Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein, y le pidió escuchar el audio de una entrevista de 70 minutos realizada la noche del arresto de Gein.

“Y, para que quede claro, yo ya había tomado muchas decisiones sobre cómo iba a sonar la voz antes de escuchar las cintas”, subrayó Hunnam.

Su trabajo con el audio fue más una validación que una guía: “Lo arrestaron y realmente estaba intentando colaborar con la policía, casi como si fuera uno de los detectives, para ayudarles a resolver el crimen. Y era muy, muy extraño. Era tan extraño como me lo imaginaba”.

El timbre de voz, para Hunnam, era una expresión más de todo el entorno que influyó en Ed Gein: una historia de rechazo, carencia y deseo de aceptación.

Ed Gein fue arrestado en
Ed Gein fue arrestado en 1957 tras descubrirse una serie de crímenes que horrorizó a Estados Unidos (Archivo)

“La única relación que había tenido era con su madre y, en términos generales, nunca tuvo amigos. No tenía relación con su padre. Vivía en un aislamiento total”, resaltó el protagonista. “La única persona con la que realmente interactuaba era su madre, y ella le decía todos los días que lo odiaba porque no había nacido niña, ya que deseaba desesperadamente tener una hija”.

Sentí que gran parte de su deseo y anhelo de amor y aceptación estaban contenidos en esa afectación que hacía para parecer lo más parecido posible a una hija cuando hablaba con su madre”, explicó.

Monstruo: la historia de Ed Gein está disponible en Netflix

Temas Relacionados

Charlie HunnamEd GeinMonstruo: la historia de Ed GeinNetflixSeriesEntrevistas

Últimas Noticias

Assassin’s Creed: guía definitiva para entender la cronología y convertirse en un verdadero Maestro Asesino

A lo largo de sus más de 20 entregas, la franquicia cruzó épocas y escenarios históricos en un universo complejo donde el orden de los hechos puede perderse. Claves para recorrer la saga sin confusiones y descubrir cada secreto del Credo

Assassin’s Creed: guía definitiva para

“The Witcher 4” lanzó su tráiler oficial: así será la nueva temporada con Liam Hemsworth

Los nuevos episodios de la serie llegarán a Netflix el próximo 30 de octubre

“The Witcher 4” lanzó su

De la rivalidad artística a la complicidad en pantalla: así fue la inesperada reunión entre Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro

Durante su participación en el podcast New Heights, ambos actores compartieron anécdotas de sus trayectorias, compararon métodos de grandes directores y hasta opinaron sobre figuras icónicas como Sean Penn y Robert De Niro

De la rivalidad artística a

Caos, estrellas invitadas y humor improvisado: así será la secuela de This Is Spinal Tap, con Paul McCartney y Elton John

En su charla con Bill Maher en Club Random Podcast, Rob Reiner adelantó detalles de esta nueva entrega y confesó que recuperará el espíritu irreverente de la original

Caos, estrellas invitadas y humor

Kristin Davis se disculpa con su coprotagonista de ‘Sex and the City’, Bridget Moynahan, por su comportamiento en el set

La intérprete de la querida Charlotte reconoció que permitió que su personaje influyera en su trato hacia la actriz que dio vida a Natasha, una situación que recién comprendió con el paso de los años y la madurez emocional

Kristin Davis se disculpa con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué anticipa el pronóstico del

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

INFOBAE AMÉRICA
China refuerza su alianza con

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”