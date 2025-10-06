El incómodo momento que vivió Cara Delevingne al no ser reconocida en la Semana de la Moda de París

Cara DeLevingne fue captada esperando a que le dieran acceso al desfile de Stella McCartney en París. La actriz mostró un evidente semblante de hartazgo (Redes sociales)

Cara Delevingne vivió una situación inesperada al intentar ingresar al desfile de Stella McCartney durante la Semana de la Moda de París.

La modelo británica de 33 años, vestida con un top negro con la inscripción “Come Together”, jeans con paneles de cuero entrelazados y gafas oscuras, quedó en medio de una confusión en la entrada del evento que tuvo lugar el martes 30 de septiembre, de acuerdo con un video difundido y viralizado en TikTok.

En las imágenes, se muestra incómoda al permanecer de pie, con las manos en la cintura, detrás de un grupo de invitados a la espera de ser acreditados.

Después de unos minutos de espera, se dirigió hacia la entrada, donde una empleada del evento requería códigos QR de acreditación a los asistentes. “OK, voy a entrar, esto se está volviendo una locura”, expresó antes de preguntar: “¿Puedo pasar?”.

El intento de avanzar fue frustrado por la organizadora, que pidió el documento. Un integrante del equipo de la modelo señaló: “Ella no tiene uno”, a lo que Delevingne agregó: “Esto es una locura”.

Cara Delevingne fue detenida en la entrada del desfile de Stella McCartney tras no ser reconocida por personal del evento y debió esperar su acceso (REUTERS/X)

No fue hasta que se quitó las gafas de sol que la empleada finalmente la reconoció, se disculpó y le permitió ingresar al lugar. Antes de avanzar, Cara Delevingne preguntó: “¿Está bien? Gracias”, y entró rápidamente al recinto.

La celebridad también fue vista esperando en otra fila junto a otros asistentes, hasta que tomó asiento en la primera fila junto a destacadas personalidades, entre las que se encontraban Helen Mirren, Paris Jackson, Jenna Coleman, Woody Harrelson y la editora de moda Anna Wintour.

La diseñadora Stella McCartney, hija de Paul McCartney, presentó en ese evento su colección Primavera/Verano 2026.

El episodio desató comentarios en redes sociales. “Ella fue literalmente el rostro de toda una marca y ¿no la dejaron entrar? Esto parece desorganizado. También debería tener acceso de otra manera”, cuestionó un usuario.

Otros cibernautas respaldaron la molestia de la modelo. Uno escribió: “Creo que está molesta porque, al tener que quedarse en la fila, está frente a los paparazzi por 10 minutos en vez de entrar y sentarse”.

“Ella no es influencer ni de prensa, fue invitada de primera fila y debería haber podido entrar sin tanta complicación”, agregó otro de los comentarios.

La modelo británica deslumbró en la pasarela de L’Oréal Paris con un vestido de encaje negro y su característico estilo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Delevingne capta la atención en la pasarela parisina

Días antes del incidente, Cara Delevingne participó como modelo en el desfile “You’re Worth It” de L’Oréal Paris Womenswear Spring/Summer 2026, compartiendo la pasarela con figuras como Kendall Jenner, Andie MacDowell y Simone Ashley.

La modelo lució un vestido de encaje negro con detalles de volantes, acompañado de un maquillaje sencillo en tonos rojos. El evento marcó una de sus primeras apariciones públicas desde que fue anunciada como embajadora global de L’Oréal Paris en septiembre de 2024, tras lo cual compartió su visión sobre la aceptación personal.

“Realmente tienes que conocerte, porque si entiendes quién eres y quién no eres, no existe un mundo en el que el amor propio no esté presente en alguna forma”, declaró en conversación con Harper’s Bazaar.

Usuarios destacaron la renovada imagen de la celebridad, elogiando su salud y energía en sus últimas apariciones en semanas de la moda (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Y agregó: “Se trata de aceptación, de vivir con orgullo y honestidad, de descubrir realmente quién eres. Eso lleva tiempo, experimentación, errores, pero creo que esa es la parte divertida”.

La participación de Delevingne generó reacciones positivas en redes sociales. “Se la ve tan feliz y saludable”, se leyó entre las opiniones en redes sociales.

Otros usuarios destacaron la confianza y la transformación de la modelo durante el último año, tras haber compartido públicamente sus experiencias de recuperación y bienestar.

En una entrevista con Variety, Delevingne señaló: “Creo que siempre, en cualquier aspecto de este negocio, ya sea hablar de ansiedad, depresión o recuperación, realmente le debes a la gente hablar de tus luchas. Estar en este mundo no es perfecto. Nadie lo es, así que ser honesta es lo menos que puedo hacer...”.

Delevingne habló recientemente sobre su proceso personal de transformación y aceptación, mensaje que recibió amplio apoyo entre sus seguidores (REUTERS/Isabel Infantes)

En esa misma línea, finalizó con un mensaje a sus seguidores y a quienes simplemente pueda ayudar con su voz. “No estás solo; si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Pero tienes que comunicar y ser honesto contigo mismo tanto como puedas”, expresó.