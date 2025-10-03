‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

HBO Max destaca en México con series que combinan producción original y éxitos internacionales, reflejando los gustos cambiantes de los usuarios y su impacto en redes sociales (HBO Max)

El gusto de los usuarios de plataformas de streaming evoluciona constantemente, y HBO Max se posiciona firme como una de las favoritas en México gracias a su combinación de series originales y contenido internacional.

En las últimas semanas, varias producciones han sobresalido no solo por su excelente calidad, sino también por el eco que han causado en redes sociales y discusiones diarias. Sus historias atrapantes, giros sorprendentes y actuaciones memorables han hecho que estas series escalen rápidamente hasta las primeras posiciones en los rankings nacionales.

A continuación, presentamos una lista con las 10 series más vistas este fin de semana en HBO Max México, una guía práctica para quienes buscan una nueva historia que atrape su atención.

Top 10 de las series más vistas en HBO Max hoy

Tras una recuperación milagrosa de su duelo con Bloodsport, Peacemaker pronto descubre que su libertad tiene un precio.(HBO Max Latinoamérica)

Peacemaker

La historia continúa de Peacemaker, un superhéroe/supervillano vanidoso que cree en la paz a cualquier precio, sin importar cuántas personas tenga que matar.

¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. (HBO Max Latinoamérica)

Esta apasionante serie documental de cuatro partes se centra en la desaparición en 2022 de Debanhi Escobar, de 18 años, en Monterrey, México.

Jesse y Joy Lo que nunca dijimos antes

La producción aborda temas como la religión, la salud mental, la identidad y la resiliencia, mostrando cómo superaron obstáculos para convertirse en uno de los dúos más influyentes de la música latina. (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Es una serie documental íntima que revela la historia personal y artística de los hermanos Huerta. A través de cuatro episodios, exploran sus heridas familiares, conflictos internos y el proceso que inspiró sus canciones más profundas

El Periódico

El equipo documental que inmortalizó la sucursal Scranton de Dunder Mifflin está en busca de un nuevo tema cuando descubre un periódico histórico de Toledo, The Truth Teller, y al ansioso editor que intenta revivirlo.

Tarea

En los suburbios de clase trabajadora de Filadelfia, un agente del FBI encabeza un grupo de trabajo reunido para poner fin a una serie de robos violentos liderados por un desprevenido hombre de familia.

Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado

La serie documental se estrenará en Max y está dirigida por el cineasta español José Ortiz. (Max)

Serie documental de HBO que sigue todos los elementos clave del caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México.

Bahar

Cuando Bahar se enfrenta a la muerte, se encontrará con otra faceta de su familia, especialmente con su esposo Timur, quien desde fuera parece “perfecto”. La repentina enfermedad de Bahar cambiará la dinámica familiar.

Durante este período, Evren se convertirá en el rival absoluto de Timur. La reconstrucción de la vida de Bahar infundirá esperanza en los espectadores con historias a menudo trágicas.

Metal retorcido

A un forastero charlatán sin recuerdos de su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Con la ayuda de un rudo ladrón de coches con hacha, se enfrentará a salvajes merodeadores que conducen vehículos destructivos y a otros peligros de la carretera, incluyendo a un payaso desquiciado que conduce un camión de helados demasiado familiar.

VGLY

Vgly y su equipo, sin recursos ni conexiones, persisten con pasión y esfuerzo para conquistar el difícil mundo musical (HBO Max)

Aunque está estancado en la parte inferior de la escala social, sin dinero ni contactos, el aspirante a artista Vgly y su equipo se esfuerzan por ingresar al negocio de la música.

Sueños de libertad

Es una serie dramática ambientada en la España de 1958 que narra la vida de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico con un poderoso empresario.

¿Por qué Max volvió a ser HBO Max?

Durante el Upfront de Warner Bros 2025, Shauna Spenley anunció que Max volverá a llamarse HBO Max, reforzando la identidad de una marca con 50 años de prestigio en el mercado de streaming. (Infobae México)

Durante la presentación Upfront de Warner Bros en julio de 2025. Discovery anunció que Max iba a retomar su nombre original: HBO Max. En este evento no solo se reveló la nueva programación para la plataforma, sino que también se explicó que el cambio responde a una estrategia de marketing enfocada en reforzar la identidad de la marca.

Shauna Spenley, directora de marketing de Max, señaló que la decisión se basa en el valor reconocido de HBO dentro del mercado. Según ella, “todos sabemos que la industria del streaming está saturada y se ha convertido en una moda efímera. Por eso, nuestra ventaja competitiva sigue siendo la misma que ha definido a HBO durante los últimos 50 años”.

Cabe recordar que tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery en 2022, que dio origen a Warner Bros. Discovery (WBD), la plataforma HBO Max cambió su nombre a Max. Antes de eso, desde 2015 hasta 2020, el servicio se conocía como HBO Now, cuando hizo su primer cambio de denominación.