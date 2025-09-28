El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio

Billy Idol descubrió que tenía un hijo tras una prueba de ADN y lo integró a su familia (AP)

Billy Idol conoció a su hijo Brant en 2023 durante un acto público en el Paseo de la Fama de Hollywood. El músico británico, de 69 años, se enteró después de más de tres décadas que había engendrado a un hijo en Nueva York, en 1985, mientras realizaba la gira de su disco Rebel Yell. El descubrimiento sorprendió a la familia y a los seguidores cuando la hija de Idol, Bonnie, reveló la existencia de Brant tras recibir el resultado de una prueba de ADN.

El primer encuentro cara a cara entre padre e hijo ocurrió en Estados Unidos. El estreno del documental Billy Idol Should Be Dead en junio de 2025 profundizó en la historia.

La noticia salió a la luz cuando Bonnie recibió una prueba de ADN como regalo de Navidad. Según RockFM, tras analizar los resultados, la hija del artista encontró entre sus coincidencias a un hombre identificado como Brant, cuya información apuntaba a Nueva York y al año 1985, junto con una búsqueda activa por parte de Brant para ubicar a su padre biológico. Bonnie relató en el documental que al ver el resultado, se contactó con Brant y así comenzó a desarrollarse la verdad sobre la familia Idol.

De acuerdo con el documental, Brant relató que creció convencido de que otro hombre era su padre. Sin embargo, un test genético realizado por ese hombre no corroboró el vínculo biológico. Brant consultó con su madre y ella admitió que, durante una ruptura amorosa en los años 80, tuvo un encuentro de fin de semana con Billy Idol. Esto permitió que el músico conociera la existencia de Brant y lo integrara a su familia.

El músico británico conoció a Brant, su hijo nacido en 1985, durante una ceremonia en Hollywood (Instagram/Billy Idol)

Según People, Idol no expresó sorpresa total ante la noticia. El propio músico reconoció que, debido a su vida y dinámica durante los años 70 y 80, existía la posibilidad de tener descendencia fuera del núcleo familiar conocido. Idol crió a sus hijos Willem y Bonnie, pero aceptó a Brant como parte de su familia sin condiciones y mostró una actitud abierta y afectuosa durante todo el proceso.

De acuerdo al testimonio de Bonnie, el proceso comenzó por el deseo personal de conocer más sobre su historia familiar tras convertirse en madre. La curiosidad impulsó la adquisición de la prueba genética, la cual permitió el contacto entre hermanos. Bonnie relató que quedar en conocimiento del parentesco supuso un impacto, pero dio paso a una relación fraternal con Brant.

La historia se volvió pública cuando Brant asistió junto a la familia al acto donde Billy Idol recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023. A partir de ese momento, los seguidores y la prensa internacional conocieron el dato hasta entonces reservado al ámbito privado. Según New York Post, Idol declaró en entrevistas que ahora puede dedicarse plenamente a su familia, incluyendo a sus cuatro nietos.

La hija de Idol, Bonnie, fue clave en el hallazgo al recibir una prueba de ADN como regalo (Foto: Instagram/Billy Idol)

De acuerdo al documental, el artista británico facilitó la integración de Brant con sus hermanos. Idol identificó rasgos similares en los tres y describió el proceso como natural. Relató que aprecia la personalidad de Brant y destacó la importancia de la unión familiar. Al mismo tiempo, Bonnie definió como positiva la decisión de contactar a Brant y opinó que toda la familia salió fortalecida de la situación.

Según las fuentes mencionadas, Brant trabaja en el sector de la construcción. El contacto con su padre y sus hermanos, Willem y Bonnie, favoreció la formación de una relación estable y saludable. Idol reconoció en el documental que disfruta la cercanía y la posibilidad de acompañar el crecimiento y los logros de sus hijos y nietos.

El caso de Billy Idol ilustra el papel de los avances tecnológicos en la reconstrucción de la identidad y de los vínculos familiares. La realización del test de ADN resolvió preguntas de largo plazo y permitió poner fin a años de desconocimiento. El músico destacó que pudo completar la familia que siempre deseó tener y señaló que la verdad salió a la luz en un buen momento, ya que dejó atrás problemas graves de salud y adicciones, lo que le permite estar más cerca de sus seres queridos.

La noticia se hizo pública durante la entrega de la estrella de Idol en el Paseo de la Fama (REUTERS/David Swanson)

El documental Billy Idol Should Be Dead (Billy Idol debería estar muerto), dirigido por Jonas Åkerlund, narra de forma directa y sencilla los hechos. Presenta archivos, entrevistas íntimas y testimonios tanto de Idol como de su entorno. El material también explora hitos de la vida y carrera del artista, incluido su ascenso a la fama, el papel de su familia y las experiencias que influyeron en su presente.

La incorporación de Brant al núcleo familiar de Billy Idol constituye un episodio que combinó el asombro, la aceptación y el deseo de unir a quienes comparten lazos biológicos. A partir de 2023, Brant forma parte de los eventos y celebraciones familiares junto al músico y sus hermanos. Idol frecuenta recitales con la familia y comparte tiempo con los nietos. El resultado de esta experiencia resalta la importancia de la transparencia y la apertura en la vida personal de quienes, más allá de la fama, también enfrentan situaciones comunes.