Mariah Carey contó que se reconcilió con su madre antes de su fallecimiento en 2024

La intérprete de Fantasy explicó que estuvo acompañando a su madre hasta el final y que esa cercanía le brindó tranquilidad en medio del dolor de la despedida.

La cantante Mariah Carey reveló que pudo reconciliarse con su madre, Patricia Carey, antes de su fallecimiento en 2024, un hecho que marcó profundamente su vida personal y artística. En una reciente entrevista televisiva, la artista habló con franqueza sobre este proceso y sobre cómo su nuevo álbum refleja ese momento tan íntimo.

Mariah Carey ha sido abierta durante años acerca de su difícil relación con su madre. En sus memorias publicadas en 2020, The Meaning of Mariah Carey, describió ese vínculo como “una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”. Patricia, cantante de ópera de formación clásica, fue la primera inspiración musical de su hija, pero esa admiración siempre estuvo acompañada de tensiones.

La artista reconoció en la entrevista concedida a CBS Mornings que, a pesar de las diferencias, estuvo con su madre “todo el tiempo” en sus últimos días, lo que le trajo cierta paz. “Me dijo muchas cosas que me ayudaron mucho a sanar mis necesidades. Y sentí que era lo correcto”, expresó emocionada.

Un duelo doble

El fallecimiento de Patricia Carey en agosto de 2024 coincidió con la muerte de Alison, la hermana mayor de Mariah, con quien también mantenía una relación distante. Ese mismo mes, la cantante compartió un comunicado en el que confesaba su devastación: “Me duele el corazón haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”.

La cantante estadounidense confirmó que su madre Patricia y su hermana Alison fallecieron el mismo día en agosto de 2024 en un hecho que marcó profundamente su vida personal y profesional. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Este doble duelo representó uno de los momentos más difíciles en la vida personal de la llamada Songbird Supreme. Carey reconoció que no sabía cómo había logrado procesar la situación, pero que atravesar ese dolor mientras trabajaba en su música fue un desafío que marcó su próximo proyecto discográfico.

El nuevo álbum como refugio

El viernes 26 de septiembre vio la luz Here for It All, el primer álbum de Mariah Carey desde 2018. Según contó a la periodista Gayle King, algunas partes del proceso creativo fueron muy duras debido al contexto personal en el que se encontraba. “Pasar por todo eso mientras hacíamos el álbum fue difícil”, dijo la cantante de 56 años.

Este nuevo trabajo llega como un reflejo de la resiliencia de Carey, quien ha sabido transformar sus experiencias en canciones con un fuerte componente emocional. Si bien todavía no ha revelado todos los detalles del disco, se espera que incluya referencias a la pérdida, la sanación y el poder de la música como herramienta de supervivencia emocional.

Un legado musical transmitido de madre a hija

Aunque su relación estuvo marcada por altibajos, Mariah nunca dejó de reconocer la influencia de su madre en su carrera. En marzo de 2025, al recibir el premio Icon en los iHeartRadio Music Awards, dedicó el reconocimiento a Patricia Carey en un discurso cargado de emoción: “En este Día de San Patricio, quiero honrar a mi madre Patricia Carey por darme el don de la música”.

Ese tributo reafirmó la importancia de su madre en la formación artística de Mariah, una artista que ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y que ostenta récords históricos en las listas de Billboard.

Sanar a través de la música y la memoria

La confesión de Carey sobre haber hecho las paces con su madre aporta un matiz íntimo a su trayectoria. Para la cantante, la reconciliación representó un cierre emocional necesario. “Estuve con ella todo el tiempo. Y eso me tranquiliza. Pero fue duro”, señaló en la entrevista.

Ese gesto de reconciliación final se conecta con uno de los temas recurrentes en la vida de Mariah: el uso de la música como herramienta de curación personal. Su historia muestra cómo el arte puede convertirse en un puente entre el dolor y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros.

El impacto en sus seguidores

Los fanáticos de Carey, conocidos como Lambily, han seguido de cerca cada paso de su carrera y también sus confesiones más personales. La revelación de este proceso de sanación ha generado mensajes de apoyo en redes sociales, donde muchos reconocen la valentía de la artista al hablar de temas familiares sensibles.

El lanzamiento de Here for It All se espera no solo como un regreso musical, sino también como un capítulo cargado de significado, en el que Mariah comparte con sus seguidores las lecciones aprendidas en medio de la pérdida y la reconciliación.