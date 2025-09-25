MrBeast y su fórmula para el éxito: “Sé cómo producir contenido en YouTube mejor que nadie en el mundo”

El contenido viral de Beast Industries se produce con el apoyo de un equipo de más de 450 empleados y alcanza cifras inéditas en la plataforma (EFE)

En una oficina de Carolina del Norte, un sencillo sofá blanco es el núcleo operativo de uno de los fenómenos más imponentes de la economía digital actual: Jimmy Donaldson, conocido en todo el mundo como MrBeast.

Con más de 430 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, una cifra que supera la población de casi cualquier país, Donaldson construyó un conglomerado que fusiona entretenimiento y filantropía en un modelo de negocio único.

MrBeast es el canal con más suscriptores de YouTube y combina desafíos espectaculares con premios de alto valor (Crédito: Portada Bloomberg/Sinna Nasseri)

“Sé cómo producir contenido en YouTube mejor que nadie en el mundo”, afirmó el creador en la entrevista con Bloomberg, convencido del valor diferencial de su propuesta.

“Literalmente, no ha existido una sola compañía en el universo que pueda producir constantemente videos que obtengan más de cien millones de vistas”, agregó, destacando la originalidad de su método y el impacto de su canal.

La clave tras el fenómeno MrBeast radica en una fórmula que une desafíos extremos, recompensas millonarias y una narrativa capaz de captar la atención desde el primer instante.

Los “Beast Games” el increíble reality show de MrBeast

Cada video inicia con una premisa impactante y la promesa de enormes premios, como el reciente experimento de encerrar a un piloto en un jet privado durante 100 días con la posibilidad de quedarse con el avión.

El equipo de Beast Industries, con más de 450 empleados, de los cuales más de 300 se dedican exclusivamente a la producción audiovisual, participa en la creación de estos contenidos que alcanzan cifras insólitas: cerca de 250 millones de visualizaciones por video a lo largo del primer año.

Esta viralidad es el resultado de años de análisis y pruebas. “Algunos días, otros nerds y yo pasábamos 20 horas seguidas estudiando la cosa más nimia, como, ¿hay una correlación entre una mejor iluminación al comienzo del video y una menor pérdida de espectadores?”, detalló Donaldson.

Estrategia empresarial y expansión de Beast Industries

El alcance de MrBeast se extiende más allá de YouTube. El creador de contenidos diversificó su imperio con emprendimientos que ya generan cientos de millones de dólares anuales, incluyendo el desarrollo de software y líneas de productos propios.

La compañía diversifica su actividad en software, productos propios y proyectos de animación, literatura y videojuegos (Cary Edmondson-Imagn Images)

Planea además incursionar en animación, videojuegos y literatura, con proyectos como una novela junto a James Patterson. “Somos capaces de generar la demanda”, explicó a Bloomberg, reconociendo que su nombre impulsa iniciativas que ya no requieren su presencia diaria.

La ambición empresarial se evidencia en la valoración de Beast Industries, que alcanzó los USD 5.200 millones luego de una ronda de financiación liderada por Alpha Wave Global LP. El plan a medio plazo es salir a bolsa y convertir a la empresa en un referente mundial del entretenimiento.

Desafíos económicos y gestión operativa

El vertiginoso éxito de Beast Industries plantea retos financieros considerables. Durante tres años consecutivos, la empresa reportó pérdidas, que en 2024 superaron los USD 110 millones, según estimaciones de Bloomberg.

Producir videos para el canal principal implica inversiones de entre USD 3 y 4 millones por pieza, y no todos llegan a publicarse: en 2023 se gastaron USD 15 millones en proyectos que nunca vieron la luz.

Cada video implica inversiones millonarias y análisis detallados para garantizar la máxima retención de la audiencia (@MrBeast)

La expansión hacia otros formatos exigió desembolsos millonarios y una logística compleja. Para enfrentar esta etapa, Donaldson incorporó como director ejecutivo a Jeff Housenbold, cuya experiencia en compañías tecnológicas transformó la estructura interna. “Nunca he tenido un líder así”, reconoció.

Housenbold implementó medidas de ajuste, redujo gastos, renegoció acuerdos y contrató perfiles con experiencia en gestión. El objetivo es recortar USD 100 millones del presupuesto anual y acercar la compañía al equilibrio financiero en 2025.

El empresario y creador de contenido de 27 años, por su parte, admitió haber cambiado de perspectiva sobre el gasto: “Definitivamente, llegamos al punto en que más dinero no equivale a más visualizaciones”.

El futuro de Beast Industries y el legado de MrBeast

La aspiración de la compañía es consolidarse como un conglomerado de entretenimiento global, con su propio universo de personajes, series animadas, cómics e incluso la posibilidad de un parque temático.

Housenbold imagina a MrBeast como el “Mickey Mouse” de la empresa, aunque reconoce la necesidad de trascender la figura de Donaldson y construir una marca autónoma.

La estrategia apunta a crear una marca global independiente del fundador, con aspiraciones de consolidar un universo propio de entretenimiento (Prime video)

El propio creador reafirmó esa intención al señalar: “No quiero ser el protagonista de todos los programas”. En esta nueva etapa, la profesionalización y la diversificación serán claves para consolidar a Beast Industries como un actor global del entretenimiento, según Bloomberg.

Frente a críticas y desafíos, Donaldson mantiene la certeza de que su mayor habilidad reside en la creación de contenido, fruto de una comprensión singular sobre lo que la audiencia busca en YouTube y en la economía digital.