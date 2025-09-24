Entretenimiento

De “Hey Jules” a “Hey Jude”: cómo Paul McCartney convirtió una visita familiar en un clásico mundial

Compuesta en 1968 para consolar al hijo de John Lennon tras la separación de sus padres, la canción de The Beatles rompió récords de ventas, se transformó en himno de esperanza y aún hoy resuena en estadios y marchas alrededor del mundo

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Paul McCartney compuso 'Hey Jude' en 1968 para consolar a Julian Lennon tras la separación de sus padres

Transcurría el verano de 1968 en Londres. Paul McCartney componía una de las melodías más emblemáticas de The Beatles que, décadas después, resonaría en el mundo entero. Se trataba de Hey Jude, una canción que nació con el fin de consolar a Julian Lennon, hijo de su compañero John Lennon, tras la reciente separación de sus padres. Inicialmente, el tema fue titulado con un nombre diferente al que se conoce hoy. El público la escuchó por primera vez ese mismo año y, apenas publicada, se transformó en un suceso global cuya repercusión cultural y emocional aún persiste.

Hey Jude surgió en un momento definitorio para los integrantes del grupo. Según Billboard Argentina, el origen de la canción se vincula a la situación familiar de John Lennon. Paul McCartney comenzó a componer la letra en junio de 1968 durante un trayecto en auto hacia Surrey, donde visitó a Cynthia Lennon y a Julian, el hijo de John, pocos días después de la separación de la pareja. El título inicial fue Hey Jules, en referencia a Julian. Sin embargo, McCartney decidió modificarlo porque, a su juicio, “sonaba mejor” el nombre “Jude”.

El proceso de grabación se realizó en dos de los estudios más prestigiosos de Londres. La primera parte se registró en Abbey Road el 31 de julio de 1968. En esa sesión participaron Paul McCartney en el piano, George Harrison en la guitarra eléctrica, John Lennon en la guitarra acústica y Ringo Starr en la batería y pandereta. Posteriormente, la banda se trasladó a Trident Studios, donde aprovecharon los recursos técnicos avanzados, como la grabadora de ocho pistas. Esta tecnología facilitó una orquestación más compleja. Además, se sumaron 36 músicos clásicos, lo que otorgó a la canción una dimensión orquestal inusual hasta ese momento para el grupo.

Julian Lennon descubrió años después
Julian Lennon descubrió años después que la canción estaba dedicada a él y valoró el apoyo de McCartney (REUTERS/Mario Anzuoni)

La letra de Hey Jude dio lugar a múltiples interpretaciones y especulaciones. John Lennon creyó durante mucho tiempo que la canción estaba dirigida a él, por el contexto de su divorcio y su nueva convivencia con Yoko Ono. No fue hasta 1987 que Paul McCartney le explicó a Julian que la canción realmente estaba inspirada en él y que el mensaje buscaba transmitir consuelo y apoyo durante una etapa difícil. Julian Lennon expresó en varias ocasiones que mantuvo una relación cercana y afectuosa con Paul, incluso más que con su propio padre en ciertos momentos.

El éxito de la canción fue inmediato y contundente. De acuerdo con Billboard Argentina, el tema alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos en más de doce países. En Estados Unidos, lideró el Billboard Hot 100 durante nueve semanas consecutivas, estableciendo un récord para el grupo. Además, vendió más de cinco millones de copias en solo seis meses, lo que la posicionó como uno de los sencillos más vendidos en la historia de la banda.

La grabación de 'Hey Jude'
La grabación de 'Hey Jude' incluyó a los cuatro Beatles y una orquesta de 36 músicos en estudios de Londres (Captura de video)

El impacto no se limitó únicamente a sus cifras de ventas. Hey Jude se consolidó como un himno de la paz y la esperanza en un periodo marcado por conflictos sociales y políticos a nivel global. Durante la década de 1970, diversos movimientos de protesta y campañas vinculadas a los derechos civiles tomaron el tema como símbolo de resistencia y optimismo. En los años ochenta, el valor nostálgico y la sensación de unidad capturaron la atención de los seguidores de The Beatles, que, ante la disolución de la banda, encontraron en la canción un refugio emocional y un motivo de encuentro.

La influencia de Hey Jude también se extiende a otros ámbitos. El deporte y, en particular, el fútbol incorporaron la canción en celebraciones y cánticos colectivos. En los estadios, el coro fue adoptado como una expresión de alegría y de identidad colectiva. Según el medio mencionado, los aficionados del Manchester City hicieron de esta canción uno de sus himnos, atribuyendo este hecho a la coincidencia entre el lanzamiento del sencillo y la conquista del segundo título de liga por parte del club.

La evolución musical de la
La evolución musical de la canción, de un inicio íntimo a un final monumental, marcó un hito en la discografía de The Beatles (AP Foto)

Uno de los rasgos más distintivos del tema es su evolución musical a lo largo de sus minutos. El inicio presenta un acompañamiento simple de piano, voz y guitarra acústica, con un tono íntimo y cercano. Más adelante, la inclusión de la sección de cuerdas y metales, sumada a la participación de más de treinta músicos, confiere a la canción una calidad monumental que acentúa su carácter emotivo y universal. El tramo final, con la repetición del estribillo y la intensidad creciente del acompañamiento instrumental, se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la discografía del grupo y de la música popular del siglo XX.

Hoy, Hey Jude continúa como un testimonio de la capacidad creativa de The Beatles y de su vigencia en la cultura contemporánea. El tema representa una síntesis de la sensibilidad artística de la banda y de su poder para conectar con el público.

Temas Relacionados

Hey JudeThe BeatlesPaul McCartneyJohn LennonJulian LennonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Katy Perry reflexionó sobre “las pérdidas” de su último año: “He sido amada, retada y puesta a prueba por la vida”

La cantante reconoció que ha pasado una “montaña rusa” en lo personal y lo profesional.

Katy Perry reflexionó sobre “las

Jon Bon Jovi recordó con orgullo cómo su madre pasó de ser militar a una conejita Playboy

El cantante recordó los pasajes más sorprendentes y entrañables de la vida de su madre, quien falleció en 2024 a los 83 años

Jon Bon Jovi recordó con

Horarios de estreno de ‘Alice in Borderland’ Temporada 3, el regreso de una de las series más exitosas de Netflix

Los protagonistas vuelven a involucrarse en el mortal juego. ¿Qué cambios habrá en los nuevos capítulos de ‘Alice in Borderland’?

Horarios de estreno de ‘Alice

El fenómeno Wicked regresa al cine: Cynthia Erivo y Ariana Grande dieron detalles de la esperada segunda entrega

La película, que se estrena en noviembre, brinda una visión fresca de la evolución de la amistad entre Elphaba y Glinda, según afirmó Empire

El fenómeno Wicked regresa al

Murió Boston, la inseparable mascota de Kevin Spacey

El actor adoptó a Boston en mayo del 2013

Murió Boston, la inseparable mascota
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Trump: el dólar cayó

Efecto Trump: el dólar cayó por tercer día y acciones y bonos recuperaron todo lo perdido desde la elección bonaerense

Verano 2026: Aerolíneas Argentinas expande su operación en Uruguay con vuelos desde Brasil

La ciencia detras de la voz de Taylor Swift: por qué su manera de hablar se transformó con su carrera

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
El aeropuerto de Aalborg, en

El aeropuerto de Aalborg, en Dinamarca, se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

TELESHOW
El increíble relato que hizo

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen