“Literalmente casi muero en un carrito de golf”: el susto de Rob Lowe que sorprendió a todos en la boda de Patrick Schwarzenegger

Rob Lowe revela su insólito miedo a los carritos de golf durante la boda de Patrick Schwarzenegger (REUTERS/Etienne Laurent)

Un incidente con un carrito de golf durante la boda de Patrick Schwarzenegger, celebrada a principios de septiembre de 2025, expuso el insospechado miedo de Rob Lowe y desató las carcajadas de los invitados.

El conocido actor, célebre por su participación en Parks and Recreation, recordó la experiencia en una entrevista con Jimmy Kimmel, según destacó Entertainment Weekly.

Lowe relató que debió conducir un carrito de golf por una colina con césped mojado y pendiente pronunciada, momento en el que perdió el control del vehículo. “En la boda de Patrick casi me estrello”, aseguró Lowe al conductor del programa.

“Literalmente casi muero en un carrito de golf”. El intérprete narró el episodio en tono humorístico al afirmar que dio “un doble 360”, y añadió: “Soy malo para las matemáticas, así que doble 360, y esas son las veces que giré”, bromeó.

Una fobia poco común y la reacción de los invitados

El actor perdió el control de un carrito de golf en una colina mojada y desató las risas de los invitados (REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante la conversación, Lowe profundizó sobre su fobia y explicó que, aunque participa en actividades extremas como surfear olas grandes o realizar heli-ski, los carritos de golf le resultan especialmente intimidantes.

“Siempre tuve una fobia a los carritos de golf”, reconoció. “Haré locuras. Surfeo olas enormes, hago heli-ski, pero los carritos de golf me aterrorizan”. El actor aclaró que su temor no proviene de la falta de cinturón de seguridad, como Kimmel sugirió, sino de la sensación constante de inestabilidad. “Siento que están a punto de volcarse todo el tiempo”, comentó Lowe.

La escena, lejos de generar preocupación, aportó una cuota de humor a la celebración. Lowe indicó que su experiencia en escenas de conducción para el cine le permitió mantener el volante recto, siguiendo el consejo de especialistas en películas.

Lowe explicó que, pese a practicar deportes extremos, los carritos de golf le generan una fobia particular (REUTERS/Danny Moloshok)

“Las películas te dan entrenamiento de conducción de acrobacias, así que solo mantuve el volante recto como me enseñaron”, recordó. Un amigo, testigo de la maniobra, lo comparó con una estatua dentro del carrito, aumentando el tono cómico del momento. Entertainment Weekly destacó la reacción divertida del público tras la intervención del actor.

El humor y la complicidad entre los asistentes convirtieron el incidente en un recuerdo imborrable. Para muchos de los presentes, ver a una figura conocida como Lowe enfrentando una situación cotidiana desde su vulnerabilidad generó empatía y cercanía, reforzando el espíritu festivo del evento.

Más allá de los flashes y la pompa, el episodio mostró el lado más humano de las celebridades y permitió compartir un momento de espontaneidad y risas.

Una celebración marcada por discursos y recuerdos memorables

Arnold Schwarzenegger ofreció un emotivo discurso durante la boda de su hijo Patrick y Abby Champion (Instagram/@patrickschwarzenegger)

Pese al sobresalto, Lowe aseguró disfrutar plenamente de la boda de Patrick Schwarzenegger y Abby Champion. “Fue una boda preciosa”, afirmó. El actor explicó que este periodo estuvo marcado por numerosas bodas en su entorno, ya que varios amigos de sus hijos, incluido Matthew, quien se comprometió recientemente, celebran ese tipo de eventos. Lowe calificó este ciclo como una auténtica época de bodas.

Durante la ceremonia, Arnold Schwarzenegger, padre del novio, ofreció un discurso que sobresalió tanto por su contenido emotivo como por las referencias al presente profesional de Patrick, en especial por su papel en la serie The White Lotus.

Lowe, imitando la voz característica del exgobernador, compartió extractos del discurso y destacó el ambiente festivo y familiar que reinó durante toda la jornada, según recogió Entertainment Weekly.

Lowe destacó el ambiente festivo y familiar que reinó en la boda, marcada por anécdotas y recuerdos memorables (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este tipo de relatos, plagados de anécdotas y emociones sinceras, muestran que incluso las estrellas más reconocidas pueden vivir episodios inesperados que los conectan con la experiencia colectiva.

Por ello, las bodas, además de unir a dos personas, pueden convertirse en el escenario donde surgen historias entrañables y momentos que perduran entre quienes tuvieron el privilegio de presenciarlos.