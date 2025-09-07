Entretenimiento

Patrick Schwarzenegger contrajo matrimonio con Abby Champion

La pareja se casó a orillas de un lago en Idaho rodeados de familiares, amigos y celebridades

Antonela Rabanal

Antonela Rabanal

La ceremonia de Patrick Schwarzenegger
La ceremonia de Patrick Schwarzenegger y Abby Champion reunió a familiares y amigos en el Gozzer Ranch, a orillas del lago Coeur d'Alene

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion celebraron su boda el sábado 6 de septiembre en una ceremonia íntima a orillas del lago Coeur d’Alene, en el Gozzer Ranch de Idaho.

El evento contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, que acompañaron a la pareja durante un fin de semana de festejos.

La boda tuvo lugar en el club campestre Gozzer Ranch, un lugar que ambos visitaron en varias ocasiones antes de su matrimonio, reportó Daily Mail.

Según consignaron varios medios que accedieron a imágenes del evento, el actor y la modelo optaron por atuendos en tonos claros: Patrick Schwarzenegger vistió un esmoquin con chaqueta color crema y pantalones de terciopelo negro, mientras que Abby Champion lució un vestido blanco sin mangas acompañado de un velo largo.

Entre los invitados destacados estuvieron los padres del actor, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, así como su hermana Katherine Schwarzenegger y su esposo, el actor Chris Pratt.

Abby Champion caminó hacia el
Abby Champion caminó hacia el altar junto a su padre Greg, luciendo un vestido blanco y velo durante la ceremonia celebrada al aire libre

La asistencia de los padres de Abby, Greg y Laura Champion, y de su hermana Baskin Champion, ex Miss Alabama Teen USA, también fue confirmada por diversos medios especializados.

Otros rostros conocidos que acudieron al evento fueron Rob Lowe y Jason Isaacs, quien compartió elenco con Patrick en la serie televisiva The White Lotus.

El grupo de damas de honor de la novia vistió de amarillo, mientras que los padrinos del novio llevaron trajes oscuros.

Familiares y amigos llegaron a Idaho días antes de la boda para participar de las celebraciones previas, iniciadas el jueves anterior al enlace.

La pareja inició su relación en septiembre de 2015, hecho que se confirmó públicamente en febrero de 2016 mediante publicaciones en redes sociales.

La boda selló la relación
La boda selló la relación iniciada en 2015 entre Schwarzenegger y Champion, quienes han compartido proyectos tanto personales como profesionales

Desde entonces, compartieron varios proyectos profesionales, incluyendo una campaña para la colección otoño 2019 de Calvin Klein Jeans y la colección otoño-invierno de Tommy Hilfiger.

Anteriormente, Patrick Schwarzenegger se refirió a la oportunidad de participar juntos en campañas publicitarias, destacando el valor de compartir ese aspecto de su relación en espacios representativos para ambos.

El compromiso matrimonial entre Patrick y Abby se anunció en diciembre de 2023 a través de una publicación conjunta en Instagram, con imágenes que mostraban la propuesta en la playa sobre un corazón formado por rosas rojas.

Según relató el propio Patrick en entrevistas, la solicitud de matrimonio ocurrió al amanecer, en un ambiente relajado al que Abby llegó desprevenida. El evento se celebró con una torta personalizada que incluyó la imagen de la pareja.

El proceso de organización de la boda quedó documentado en medios estadounidenses a partir de declaraciones de Schwarzenegger, quien expresó que su principal objetivo fue garantizar la felicidad de su esposa en el evento, apoyando sus decisiones y asegurando un ambiente acorde a sus expectativas.

"Estoy ahí para apoyarla y
"Estoy ahí para apoyarla y hacer que tenga el mejor día posible", había dicho el actor sobre su pareja

El rol es asegurarme de que ella esté feliz, hacer lo que ella desee. Estoy feliz de dar mi opinión, pero principalmente estoy ahí para apoyarla y hacer que tenga el mejor día posible”, señaló el actor a GQ.

En agosto, Abby compartió en redes sociales momentos de la despedida de soltera celebrada junto a sus amigas en Rosemary Beach, Florida. Las imágenes mostraron actividades de ocio como paseos en bicicleta y celebraciones en la playa.

Esta boda representa el primer matrimonio tanto para Patrick Schwarzenegger como para Abby Champion. Antes de iniciar su relación con la modelo, el actor mantuvo un noviazgo previo con Miley Cyrus por algunos meses entre 2014 y 2015.

La familia Schwarzenegger, reconocida en el ámbito del espectáculo y la política, se reunió para acompañar al hijo mayor en esta nueva etapa personal.

La familia Schwarzenegger acompañó a
La familia Schwarzenegger acompañó a Patrick durante la celebración en Idaho, reuniéndose en el Gozzer Ranch

Por el momento, los representantes oficiales de la pareja no entregaron declaraciones adicionales tras la ceremonia.

