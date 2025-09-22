Entretenimiento

Jimmy Kimmel regresa a la televisión tras una pausa por comentarios sobre Charlie Kirk

El famoso presentador vuelve a la pantalla después de que Disney y ABC suspendieran su programa para evitar tensiones, tras una serie de conversaciones que buscaron aclarar la situación y calmar los ánimos

Por Uriel Monterrubio

“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por ende, insensibles”, compartió la empresa ABC sobre la suspensión del programa (Captura: ABC)

Tras varios días de pausa por polémicos comentarios sobre el asesinato del activista político estadounidense, Charlie Kirk, el presentador de televisión Jimmy Kimmel, regresará a la pantalla este martes 23 de septiembre, según confirmó Disney y la cadena ABC.

En un comunicado emitido por la compañía, se detalló que la producción había sido suspendida la semana anterior con el objetivo de evitar “seguir agitando una situación tensa en un momento emocional para el país”. La empresa explicó: “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por ende, insensibles”.

Durante los días posteriores, la dirección tuvo una serie de conversaciones con el propio Jimmy Kimmel para evaluar la situación. “Pasamos los últimos días manteniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, tras esas charlas, decidimos que el programa volverá el martes”, agregó el comunicado de Disney y ABC.

El programa de Jimmy Kimmel volverá a su transmisión regular a partir de este 23 de septiembre REUTERS/Mario Anzuoni

De este modo, el segmento nocturno conducido por Jimmy Kimmel retoma su emisión tras un breve receso motivado por preocupaciones sobre el tono y el momento de algunas declaraciones vinculadas a la coyuntura nacional.

No obstante, la suspensión de uno de los rostros más reconocidos de Disney provocó una reacción inmediata en la comunidad creativa. El lunes, cerca de 400 celebridades, entre ellas nombres asociados a la empresa como Martin Short y Tom Hanks, firmaron una carta impulsada por la American Civil Liberties Union (ACLU) en la que denunciaron el impacto negativo que, a su juicio, tuvo la maniobra de la compañía sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.

Hasta el momento, existe incertidumbre sobre si todos los afiliados de ABC transmitirán el programa de Kimmel, ya que los portavoces de Nexstar y Sinclair no han emitido comunicados hasta el momento.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel?

Durante el controvertido monólogo, Kimmel sugirió que el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk pertenecía a “la pandilla MAGA” en lugar de a la izquierda política y acusó a Trump de simular pesar por la muerte del activista para obtener “ventaja política”. El presentador había condenado previamente el homicidio y la respuesta de quienes lo celebraron, pero sus bromas en los días previos a la suspensión se centraron principalmente en republicanos a quienes acusó de utilizar el hecho, incluyendo a Eric Trump (“Este pobre tipo quizás necesite que alguien lo adopte”, dijo Kimmel), al vicepresidente JD Vance (y “su pequeño dedo manchado de rímel”), y al director del FBI Kash Patel, quien en un video aparece olfateando repetidamente un micrófono.

Sectores conservadores consideraron que los comentarios de Kimmel fueron insensibles ante la muerte de Charlie Kirk REUTERS/David Swanson

La reacción conservadora cobró fuerza después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designado por Trump, relacionara públicamente los comentarios de Kimmel con “un esfuerzo muy concertado por intentar mentirle al pueblo estadounidense sobre la política del asesino de Kirk”. Durante su intervención en un pódcast conservador el miércoles, Carr advirtió: “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, acusando a ABC, a su empresa matriz Disney, y a todas las que retransmiten el programa de “posibles violaciones a las normas gubernamentales”. Añadió que estas empresas debían “encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas respecto a Kimmel, o habrá trabajo adicional para la FCC en adelante”.

Brendan Carr, director general de la Comisión Federal de Comunicaciones (impuesto por Donald Trump), exigió a ABC tomar acciones ante los comentarios de Jimmy Kimmel, lo cual resultó en la suspensión de su programa (Jonathan Newton/The Washington Post via AP, archivo)

Esa misma noche, tanto ABC como los grupos propietarios de redes de afiliadas, Nexstar Media y Sinclair, decidieron dejar de emitir el programa de Kimmel. ABC anunció que el espacio quedaría suspendido “indefinidamente”, sin ofrecer motivos públicos en ese momento, mientras que Nexstar y Sinclair especificaron que la controversia radicaba en las declaraciones del presentador sobre la respuesta al asesinato de Kirk.

Por el momento, no está claro si Kimmel ofrecerá una disculpa durante su regreso ni si todas las estaciones afiliadas de ABC retomarán la transmisión del programa.

