Priscilla Presley habló sobre los rumores de que Elvis habría fingido su muerte

La empresaria publicará sus memorias Softly, as I Leave You, donde narra su vida después de Elvis. (AP)

Las teorías conspirativas han acompañado al legado de Elvis Presley desde su muerte en 1977. En cada década, historias extravagantes afirmaron que el “Rey del Rock and Roll” fingió su fallecimiento para escapar de la fama. Sin embargo, Priscilla Presley ha querido zanjar de una vez por todas los rumores que, según dice, “no tienen nada de cierto”.

La muerte de Elvis, ocurrida el 16 de agosto de 1977 en su mansión de Graceland, fue certificada por un médico forense, además de contar con múltiples testigos directos, entre ellos su hija Lisa Marie, su padre Vernon Presley y su entonces pareja, Ginger Alden.

Sin embargo, desde inicios de los años ochenta, comenzaron a circular “avistamientos” que lo situaban en distintos rincones de Estados Unidos.

Uno de los episodios más mediáticos ocurrió en 1987, cuando una mujer llamada Louise Welling aseguró haber visto a Elvis en un Burger King de Kalamazoo, Michigan. La historia se volvió viral para la época y alimentó un fenómeno que pronto fue explotado por libros sensacionalistas y documentales televisivos como The Elvis Files y The Elvis Conspiracy.

La viuda de Elvis lamentó que, a pesar de la evidencia, algunos insistan en creer que sigue con vida (AP Photo)

En una entrevista exclusiva con PEOPLE, la exesposa de Elvis, hoy de 80 años, descartó la supuesta reclusión voluntaria del célebre músico.

“Hay tantas cosas falsas allá afuera, como eso de que Elvis sigue vivo y escondido en algún lugar. Ojalá estuviera vivo”, expresó.

Priscilla es una fuente crucial en lo que respecta al ícono del rock and roll.

Ella convivió con Elvis desde que lo conoció en Alemania en 1959, cuando tenía apenas 14 años y él cumplía servicio militar. Se casaron en 1967 y un año después nació su hija Lisa Marie.

Aunque el matrimonio terminó en divorcio, Priscilla asegura que siempre procuró que su hija mantuviera una relación cercana con su padre: “Quería mantener a la familia unida tanto como podía. De una forma u otra, me aseguré de que ella viera a su papá”.

Priscilla Presley explicará anécdotas de su vida con Elvis Presley en su nuevo libro biográfico (People)

“Softly, as I Leave You”: memorias de dolor y resiliencia

El próximo 23 de septiembre, Priscilla publicará sus memorias Softly, as I Leave You: Life After Elvis, donde no solo aclara rumores sobre su relación con el cantante, sino que también aborda episodios dolorosos en su vida, como la muerte de su hija Lisa Marie Presley en enero de 2023.

En su exclusiva con PEOPLE, Priscilla reveló cómo la pérdida de Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie, influyó en la salud emocional de su hija: “Ben fue absolutamente el amor de su vida. Ella ya no quería estar aquí después de su suicidio. Quería estar con Ben… Yo le decía: ‘Lisa, tienes a las gemelas. Tienes que cuidar de las gemelas’. Lo intentó. Realmente lo intentó”.

Priscilla confiesa que despedirse de su hija Lisa Marie en el hospital fue uno de los momentos más devastadores de su vida (EFE/Isabel Infantes/Archivo)

Lisa Marie murió a los 54 años a causa de una complicación intestinal. Según relata Priscilla en su libro, ella misma tuvo que tomar la dolorosa decisión de retirarle el soporte vital.

“Dije lo que tenía que decir. ‘Quítenle la máquina, doctor’. Mi voz apenas era un susurro”, recordó.

Asimismo, pese a las críticas y especulaciones sobre su relación con Lisa Marie, Priscilla insiste en que madre e hija fueron muy cercanas. “Éramos muy unidas. Lisa podía ser testaruda, pero yo también lo era a veces. Tuvimos muchos buenos momentos juntas”, indicó.

Además de los capítulos íntimos sobre su vida familiar, Priscilla dedica parte de sus memorias a matizar la representación de su relación con Elvis en la película Priscilla (2023) de Sofia Coppola.

Según la empresaria, el filme exageró los momentos de conflicto entre la pareja: “Quiero decir, ni siquiera recuerdo que Elvis y yo tuviéramos una pelea… Elvis sí tenía mal genio, pero nunca lastimó a nadie”.