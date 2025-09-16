Entretenimiento

La transformación de Harris Dickinson: así se prepara para encarnar a John Lennon

El artista británico confía en la autenticidad y el aprendizaje constante para afrontar la responsabilidad de representar al músico en una ambiciosa tetralogía, según compartió en una entrevista con Empire

Por Fausto Urriste

Guardar
Harris Dickinson asume el reto
Harris Dickinson asume el reto de interpretar a John Lennon en la tetralogía de The Beatles dirigida por Sam Mendes (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Harris Dickinson se prepara para uno de los retos más exigentes de su trayectoria: encarnar a John Lennon en la tetralogía sobre The Beatles que dirigirá Sam Mendes y cuyo estreno está previsto para 2028.

Tras consolidarse como un actor versátil y ahora director con su ópera prima Urchin, el británico se enfrenta a la presión de dar vida a una de las figuras más icónicas de la cultura popular. “Estoy en el mundo de los Beatles y lo disfruto. Es un gran desafío”, reconoció en entrevista con Empire.

Dickinson es consciente del peso del personaje y prefiere no dejarse dominar por la ansiedad. La oportunidad de trabajar bajo la dirección de Mendes, realizador de “American Beauty” —película que tuvo un gran impacto en su adolescencia—, resulta especialmente significativa: “Tendemos a idealizar a estos genios, pero conocer a Sam y ver su humildad fue refrescante”, compartió con Empire.

La búsqueda de autenticidad desde “Urchin”

Dickinson se apoya en su
Dickinson se apoya en su experiencia como director de 'Urchin' y en su sensibilidad actoral para abordar el papel

El proceso que llevó a Dickinson hasta este papel crucial se forjó gracias a su experiencia previa y la capacidad de volcar su sensibilidad en distintos personajes. Recientemente, presentó en Cannes su primer largometraje como director y guionista, Urchin, que señala como un punto de inflexión en su carrera.

La película, basada en vivencias personales y en su trabajo con comunidades vulnerables de Londres, explora temas de marginalidad, trauma y redención, consolidando una voz autoral y un estilo basado en la honestidad emocional.

La autenticidad que lo caracteriza tanto en la actuación como en la dirección se refleja en su manera de abordar los nuevos desafíos. Al igual que en Urchin, donde apostó por locaciones personales y experiencias propias, Dickinson se propone llegar a la esencia de Lennon más allá de la iconografía, recurriendo a la observación minuciosa y la empatía.

Preparación física y emocional: el rigor de la transformación

El actor británico destaca la
El actor británico destaca la importancia de la autenticidad y el aprendizaje en su preparación para encarnar a Lennon (Reuters)

Uno de los sellos de Dickinson es la entrega física y psicológica a cada rol. Tanto en Urchin como en trabajos anteriores —Beach Rats, The Iron Claw y Triangle Of Sadness— enfrentó personajes con profundas contradicciones y vulnerabilidad.

Considera que asumir figuras tan expuestas implica “exposición y una vulnerabilidad que pueden resultar incómodas”, por lo que su preparación implica crear entornos de confianza y buscar la verdad del personaje desde la experiencia.

En Urchin, acompañó de cerca la transformación de Frank Dillane en el papel de Mike, cuidando la salud del elenco y asegurándose de que “estuvieran bien”, porque sabe lo que supone exigirse a ese nivel. Esta filosofía la traslada ahora a su propio trabajo con Lennon, priorizando el autocuidado mientras profundiza en la psicología y la humanidad detrás del ícono.

Influencias, consejos y mirada actoral

La transformación física y emocional
La transformación física y emocional es clave en el método de trabajo de Dickinson para interpretar figuras icónicas (Sony Pictures)

La posibilidad de consultar a directores como Ruben Östlund y Sam Mendes fue fundamental para Dickinson en este salto a personajes de “otro calibre”. La confianza adquirida de consejos como “escucha tu instinto” lo lleva a encarar el reto de Lennon con seguridad y disposición a explorar lo inesperado.

El humor, presente incluso en contextos difíciles o traumáticos (como los de Urchin), constituye también parte del enfoque de Dickinson para construir personajes ricos y matizados, dotando de humanidad a figuras históricas.

Visibilidad, autocrítica y futuro profesional

El reconocimiento internacional tras éxitos virales como Babygirl, la presentación de Urchin en Cannes y ahora el anuncio de su interpretación de Lennon situaron a Dickinson en el centro de atención pública.

El reconocimiento internacional y la
El reconocimiento internacional y la autocrítica marcan la carrera de Dickinson tras éxitos como 'Urchin' y 'Babygirl' (EFE/Biennale di Venezia/Niko Tavernise)

Sin embargo, busca separar su vida personal de su faceta pública para mantener el equilibrio: “Cuanto más me involucro con lo que se dice, menos estable me siento. Lo mejor es agradecer y seguir trabajando”.

Declara ser “su propio rival más duro” y considera que la autocrítica es el motor de su ambición: prefiere enfrentar retos incómodos y evitar caer en la complacencia.

La búsqueda de autenticidad y
La búsqueda de autenticidad y profundidad guía la trayectoria profesional de Harris Dickinson en cine y actuación (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Por eso, aunque descarta dirigir grandes producciones comerciales, su objetivo es aportar autenticidad y profundidad tanto detrás como delante de cámara, explorando personajes que lo desafíen y lo mantengan inquieto.

La preparación para ser John Lennon aparece así como la culminación de años de búsqueda, exposición y riesgo, en un trayecto donde la vulnerabilidad y la honestidad siguen siendo su brújula.

