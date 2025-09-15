Entretenimiento

Gene Simmons y una revelación que impulsa el mito de Ozzy Osbourne: “Trataba a todos exactamente igual, sin aires de grandeza”

El bajista de KISS recordó cómo el fallecido artista sorprendía lejos de su icónico personaje oscuro: “Era el Príncipe de las Tinieblas y, sin embargo, en los conciertos les lanzaba besos a los fans y les decía: ‘Los quiero’”. La historia de una amistad que trascendió la música

Por Ramiro Manera

El legado de Ozzy Osbourne:
El legado de Ozzy Osbourne: más allá del mito del 'Príncipe de las Tinieblas' (REUTERS/Andrew Winning/File Photo)

El legado de Ozzy Osbourne no se reduce a su música ni a la profundidad de su personaje legendario en el universo del rock. Tras su fallecimiento, el 22 de julio a los 76 años, se multiplicaron los homenajes y recuerdos de colegas, amigos y seguidores, quienes coincidieron en destacar un rasgo fundamental: su autenticidad y capacidad para tratar a todos por igual, independientemente de su fama o posición.

Gene Simmons, bajista y cantante de KISS, fue uno de los primeros en rendir tributo a Osbourne. La amistad entre ambos se construyó en el corazón de la explosiva escena del rock, donde la imagen, la teatralidad y la extravagancia solían ser condiciones indispensables.

Sin embargo, Simmons explicó que la actitud de Osbourne, siempre cercana y sencilla, lo diferenciaba dentro de ese entorno, muchas veces dominado por el ego de las superestrellas. “Trataba a todos exactamente igual, sin aires de grandeza”, dijo el artista. Al tiempo que resaltó: “Era el Príncipe de las Tinieblas y, sin embargo, en los conciertos les lanzaba besos a los fans y les decía: ‘Los quiero’”.

Simmons revela la lección de
Simmons revela la lección de igualdad y calidez que aprendió de Ozzy Osbourne (AFP 162)

En una conversación reciente con David Duchovny en el pódcast Fail Better, Simmons compartió la lección que más lo marcó de su colega británico: la importancia de la humildad y la autenticidad. Para Simmons, estas cualidades definieron a Osbourne mucho más allá de cualquier etiqueta artística o de la reputación construida sobre escenarios y portadas.

Una personalidad genuina tras la máscara del “Príncipe de las Tinieblas”

A pesar de encarnar al “Príncipe de las Tinieblas”, Osbourne era distinto fuera de los reflectores. Simmons relató que el músico mantuvo siempre una actitud cálida y sin pretensiones.

“Siempre era Ozzy y te trataba a ti y al vecino de al lado exactamente igual. ‘Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte’. Sin aires de grandeza”, destacó Simmons. Esta forma de ser, según el integrante de KISS, contrastaba de manera significativa con la imagen temeraria y oscura que Osbourne proyectaba en el mundo del espectáculo.

La relación entre Ozzy Osbourne
La relación entre Ozzy Osbourne y sus colegas marcada por la sencillez y el trato igualitario (REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo)

En la industria del rock, donde la extravagancia alimenta el mito, la capacidad de Osbourne para permanecer genuino resultó una rareza admirada por sus colegas.

Simmons sostuvo que la calidez y la igualdad en el trato eran señales de una confianza interna notable y de una humildad poco frecuente entre artistas de su estatura.

Lecciones de humildad y autocrítica en la industria del rock

Simmons admitió que la actitud de Osbourne fue una inspiración para trabajar en su propia humildad. “Es una buena lección para idiotas como yo, que a veces, culpables de los cargos, se llenan de orgullo y dicen: ‘¡Guau! Soy Gene Simmons’. Y si hubieras conocido a Ozzy, te portarías de maravilla. Lo intentas, porque es algo muy importante”, afirmó durante la conversación con People. Esta sinceridad lo llevó a reflexionar sobre los mecanismos de defensa que muchos artistas crean para protegerse.

La influencia de Ozzy Osbourne
La influencia de Ozzy Osbourne en la autocrítica y humildad de Gene Simmons (REUTERS/Mario Anzuoni)

El bajista describió cómo, desde los primeros años de su carrera, levantó una “armadura” que le permitió enfrentar tanto el éxito como las críticas.

Cambió su nombre, su aspecto y su trato con la gente, buscando proyectar fortaleza y distancia emocional frente a un entorno competitivo y, a veces, hostil. Sin embargo, reconoció que estos recursos no necesariamente conducen a una vida más plena ni aseguran el verdadero respeto de los demás.

El verdadero legado de Ozzy Osbourne: humanidad y amor por sus seguidores

Una de las anécdotas más representativas que relató Simmons fue sobre el vínculo de Osbourne con su público. Más allá del personaje temido sobre el escenario, solía despedirse de sus seguidores con gestos afectuosos, lanzando besos y proclamando abiertamente su amor hacia ellos.

Ozzy Osbourne, recordado por su
Ozzy Osbourne, recordado por su humanidad y amor hacia sus seguidores (REUTERS/Jim Ruymen/File Photo)

“Es importante conocer a alguien como Ozzy, que es él mismo. Claro, cuando se sube al escenario, es más como una terapia de gritos. Sales y todo es energía. Pero, curiosamente, se suponía que el verdadero Ozzy era el Príncipe de las Tinieblas y, sin embargo, en los conciertos, les lanzaba besos a los fans y les decía: ‘Los quiero’”, relató Simmons.

Este contraste subraya cómo la grandeza de Osbourne no residía solo en el mito rockero, sino en las pequeñas acciones cotidianas que revelaban su humanidad genuina.

Mientras otros interpretaban papeles imposibles de sostener fuera del escenario, Osbourne se permitía ser simplemente él, aceptando sus propias vulnerabilidades y extendiendo una actitud amistosa sin distinciones.

Una herencia que trasciende la música

El legado de Ozzy Osbourne
El legado de Ozzy Osbourne trasciende la música y deja huella en la historia del rock

Para Simmons y muchos de sus contemporáneos, el mayor aporte de Ozzy Osbourne fue esa lección discreta pero poderosa sobre la sencillez y la autenticidad.

Su legado se siente no solo en la historia del rock, sino en la memoria de aquellos que lo conocieron desde cerca.

Simmons concluyó que la verdadera grandeza de Osbourne radica en la huella imborrable que dejó en quienes lo rodearon, un recordatorio de que, incluso en entornos marcados por la competencia y el culto a la personalidad, aún es posible destacar por la empatía y el trato igualitario.

